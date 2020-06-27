Политика
RT на русскомFacebook изменил правило написания названия Киева
Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Facebook официально перешёл к использованию Kyiv вместо Kiev.
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с чего всё началось
"Отныне это будет Kyiv — адреса и места, в которых упоминается столица Украины, будут использовать именно такую транслитерацию с украинского, а не с русского языка", — написал Кулеба в фейсбуке.РИА Новости06:39
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Политика
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В ночь с 27 на 28 июня по мск в американском Лас-Вегасе пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Газета.Ru вчера в 19:42
Авто
В России с 1 июля вступят в силу три новых изменения для водителей
Нововведения затронут легализацию изменений в конструкции машин. Иногда авто нужно будет проверять в специальной лаборатории.
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Авто
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RT на русском 12:59
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
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Ряд туроператоров в России аннулируют туры за рубеж с вылетами в июле
«Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле», — говорится в сообщении АТОР.
RT на русском 11:54
Происшествия
Двух человек на надувном матрасе унесло в Черное море под Анапой
В районе села Сукко, расположенном в 10 км к югу от Анапы, в акваторию Черного моря унесло двух людей на надувном плавсредстве.
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Гаджеты
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По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников.
Главный региональный 25 июня в 16:23
Происшествия
В пансионате в Тюменской области выявили очаг коронавируса
Очаг коронавирусной инфекции выявлен у пожилых постояльцев пансионата в Тюменской области.
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ТАСС 11:58
Происшествия
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РБК 10:33
Космос
«Роскосмос» назвал недостатки корабля Илона Маска Crew Dragon
Специалисты «Роскосмоса» перечислили недостатки космического корабля Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска, следует из материала в журнале корпорации «Русский космос».
Ведомости 10:39
Происшествия
Из-за сильного ветра в Челнах упал строительный кран
В ближайшие часы в республике ожидается сильный западный, северо-западный ветер и шквал до 25-27 метров в секунду.
Вести Татарстан 12:36
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
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Vprognoze.ru 07:14
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В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x
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Daily-Motor.Ru 06:40
Политика
Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США
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В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Коммерсантъ 25 июня в 22:22
Происшествия
Во Франции задержаны шесть человек за кражу картины Бэнкси
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Коммерсантъ 10:28
Общество
Роспотребнадзор Ленобласти предписал Дрозденко не открывать «Меги»
Управление Роспотребнадзора по Ленобласти обратилось к губернатору региона Александру Дрозденко с предписанием о недопустимости открытия торговых центров "Мега" из-за ситуации с эпидемией коронавируса, сообщается на сайте ведомства.
ЗакC.Ру 10:58
Общество
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По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели.
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Наука
Обнаружен способ уничтожения коронавируса за 25 секунд
Специалисты из Национальной лаборатории инфекционных заболеваний Бостонского университета доказали, что ультрафиолетовое излучение специальных ламп может мгновенно уничтожить коронавирус нового типа.
ToDay News Ufa вчера в 07:41