с чего всё началось

Социальная сеть Facebook изменила правило написания названия украинской столицы Киева. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, Facebook официально перешёл к использованию Kyiv вместо Kiev.

Футбол «Локомотив» обыграл «Рубин» в чемпионате России по футболу В следующем туре подопечные Марко Николича примут самарские «Крылья Советов», казанский клуб на выезде сыграет с «Уфой».

Единоборства Порье и Хукер прошли взвешивание перед очередным турниром UFC В ночь с 27 на 28 июня по мск в американском Лас-Вегасе пройдет очередной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Происшествия Кузнецова оценила ситуацию с оправданием отца-насильника в Татарстане Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова знает о ситуации, произошедшей в Татарстане, где отца малолетней девочки оправдали по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении его дочери, омбудсмен держит вопрос на контроле, сообщили РИА Новости в пресс-службе уполномоченного. 2

Кино В «Симпсонах» перестанут озвучивать цветных персонажей белыми актерами Продюсеры легендарного мультсериала «Симпсоны» сделали официальное заявление, в котором сообщили о том, что теперь белые актеры никогда не будут допущены до процесса озвучки цветных персонажей. 105

Авто Рестайлинговый внедорожник Lada Niva увидит свет в 2023 году Хорватский партнер тольяттинского автогиганта AD Plastik Group в начале июня оформил контракт с "АвтоВАЗом" на производство пластиковых деталей обвеса для Lada Niva следующей генерации на период с 2023 до 2033 года. 89

Шоу-бизнес Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram. 73

Гаджеты Пользователям рекомендуют выключать Bluetooth на смартфоне По словам старшего инженера-программиста по цифровой безопасности компании Avast Войтеха Бочека, на короткий промежуток времени Bluetooth переходит в режим обнаружения, чтобы пользователь мог по сети найти и подключиться к другому устройству, эта возможность повышает риск подключения к гаджету злоумышленников. 83

Происшествия Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре «Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. 3,8K

Происшествия Из-за сильного ветра в Челнах упал строительный кран В ближайшие часы в республике ожидается сильный западный, северо-западный ветер и шквал до 25-27 метров в секунду.

Общество Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП. 665

Авто В России подорожали кроссоверы Haval F7 и F7x За купеобразную версию F7x в комплектациях Elite и Premium отныне просят от 1 миллиона 689 тысяч до 1 миллиона 879 тысяч рублей. 1

Политика Меркель призвала Европу готовиться к миру без лидерства США Европе нужно всерьез задуматься о новой реальности, в которой США могут не стремиться, как раньше, занять место мирового лидера, заявила канцлер Германии Ангела Меркель в опубликованном 26 июня интервью ряду европейских газет, в том числе The Guardian. 982

Общество Синоптики предупредили о похолодании в ряде регионов России В ряде регионов России на следующей неделе ожидается снижение температуры на 10–12°C, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 367

Происшествия Во Франции задержаны шесть человек за кражу картины Бэнкси Шесть человек задержаны в различных районах Франции по подозрению в краже работы Бэнкси о теракте в «Батаклане», сообщает AFP, а также телеканал BFMTV.

Общество Роспотребнадзор Ленобласти предписал Дрозденко не открывать «Меги» Управление Роспотребнадзора по Ленобласти обратилось к губернатору региона Александру Дрозденко с предписанием о недопустимости открытия торговых центров "Мега" из-за ситуации с эпидемией коронавируса, сообщается на сайте ведомства. 52

Общество В Ростуризме подтвердили изменение правил приема туристов По данным ведомства, теперь взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели. 555