Общество
ИзвестияFacebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом
Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 9 мая.
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Здоровье
В Петербурге от коронавируса скончались два врача и медсестра
Жертвами новой инфекции стали два врача из Александровской больницы и медсестра из Госпиталя ветеранов войн.
МордовМедиа 11:21
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов России
По словам Вильфанда, в Астраханской области за апрель выпало 5 мм осадков, 26% от нормы, а в Краснодарском крае - всего 42% от нормы, в Крыму - 25% от нормы.
ТАСС 07 мая в 22:41
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Авто
АвтоВАЗ запатентовал три названия для своих новых моделей
«АвтоВАЗ» зарегистрировал в Роспатенте три новых коммерческих наименования – Tensa, Forta и Kayna.
Автоновости дня 07 мая в 06:02
Здоровье
Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса
Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции.
Lenta.ru 10:11
Общество
Еврокомиссия назвала предположительную дату открытия внешних границ ЕС
Еврокомиссия допускает открытие внешних границ Евросоюза 15 июня, сообщается на сайте органа.
Газета.Ru 13:00
Политика
Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
Политика
Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма
Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
Общество
Уровень безработицы в США достиг рекордной отметки за апрель
Уровень безработицы в США за минувший апрель достиг рекордных 14,7%. Это значит, что 20,5 млн человек потеряли работу в течение месяца.
Piter.tv вчера в 13:01
Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09:48
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений
На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми.
Газета.Ru 09:42
Общество
Песня «День Победы» прозвучала по всей Украине
Piter.tv 08:02
Общество
В Карелии дежурные детские сады могут начать работать с 26 мая
Места для прогулок и занятий спортом должны определить местные власти.С 10 мая вводится обязанность носить маски в общественных местах.С 15 мая разрешается работа организаций и индивидуальных предпринимателей, занимающихся дополнительным образованием.
АиФ Карелия 11:17
Общество
Власти Башкирии объяснили появление флага Франции на воздушном параде
Во время воздушного парада над Башкирией самолеты изобразили флаг России, а не Франции, изменение порядка цветных полос было запланировано.
РБК 10:10
Общество
В МВД уточнили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
Ранее в газете "Ведомости" вышел материал о том, как москвича оштрафовали за нарушение режима самоизоляции из-за того, что он живет не по месту регистрации, которое указано в паспорте.
Газета.Ru 10:17
Шоу-бизнес
Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы
Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
Российская газета 07:30
Общество
Участниками онлайн-акции «Бессмертный полк» стали почти 3 млн человек
Заявки на участие в акции "Бессмертный полк - онлайн" подали почти три млн человек.
ТАСС 09:38
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
В Ростовской области ослабят режим самоизоляции
Ростов-на-Дону, 9 мая 2020, 13:47 — REGNUM В Ростовской области в ближайшее время будет принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции.
REGNUM 06:47
Технологии
Илон Маск пообещал чипировать человека в 2020 году
Илон Маск в интервью рассказал о планах работы его компании Neuralink. Чипирование человека станет возможным уже в следующем году.
Экономика сегодня вчера в 07:51
Общество
В Москве еще 2520 человек вылечились от коронавируса
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днём ранее — это рекордное количество, 2 520 человек.
РИА Новости 03:28
Игры
В Steam стартовала продажа коллекции игр Square Enix со скидкой 95%
В набор входят такие игры как Tomb Raider, Just Cause, Deus Ex, Dungeon Siege, Thief и многие другие игры от компании Square Enix.
NewInform 09:39
Космос
Найдена ближайшая к Земле черная дыра
Международная группа астрономов из Европейской южной обсерватории обнаружила ближайшую к Солнечной системе черную дыру.
Sibnet Новости 07 мая в 03:53
Общество
На границе Таджикистана и Киргизии произошла перестрелка, есть раненые
ИА Красная Весна 04:29
Наука
Названы страны, где скоро станет невозможно жить
Комсомольская правда вчера в 21:17