Общество

ИзвестияИзвестияFacebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 9 мая.
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Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

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Социальная сеть Facebook начала удалять фото Знамени Победы над Рейхстагом

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Facebook удаляет посты с фото установки Знамени Победы над Рейхстагом

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Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

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«Дальше будет только хуже»: Депутат о войне Facebook против Победы

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