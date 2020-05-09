Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 9 мая.

Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

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