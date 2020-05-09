Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом. Как сообщают пользователи, нейросеть блокирует публикации, так они "нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций".

Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

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