Общество
РИА НовостиFacebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом
Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом. Как сообщают пользователи, нейросеть блокирует публикации, так они "нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций".
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Общество
Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью
Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
Политика
Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
Киберспорт
FlyToMoon с Семой всухую обыграла Spirit на Epic Prime League
FlyToMoon вместе с Семеном «CemaTheSlayer» Кривулей победила Spirit в заключительном матче группового этапа Epic Prime League со счетом 2:0. Вместо Ильи «ALOHADANCE» Коробкина за FTM в качестве игрока замены выступал CemaTheSlayer.
Cyber.sports.ru 06 мая в 13:51
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
Здоровье
Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19
Врач Евгений Комаровский пояснил, что хороший иммунитет может защитить легкие от размножения в них коронавируса.
Газета.Ru 01:32
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Общество
Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений
В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
RT на русском 09:48
Происшествия
Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным
Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
РИА Новости 10:17
Шоу-бизнес
Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке
Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ 09:13
Здоровье
Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса
Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции.
Lenta.ru 10:11
Общество
Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат
Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru 10:41
Общество
В Минздраве рассказали о последствиях нарушения масочного режима
«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии», — сказал Чуланов.
ИА Красная Весна 11:30
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
Общество
Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины
Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
Армия и оружие
Украина заявила о ранении шести военных в Донбассе
Шестеро военных получили ранения. В штабе заявили, что Объединенные силы прекратили обстрелы с помощью дежурных огневых средств.
Lenta.ru 07 мая в 12:41
Происшествия
На бывшем арсенале в удмуртском Пугачево взрываются боеприпасы
В мае 2018 года неубранные снаряды на территории арсенала начали взрываться с наступлением жаркой погоды и возгоранием сухой травы.
Коммерсантъ 10:49
Общество
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
Общество
В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов РФ
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что условия для почвенной засухи сформировались в ряде регионов страны.
Мой Брянск вчера в 00:23
Общество
Рекордное число пациентов с коронавирусом вылечили за сутки в Москве
За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее — это рекордное количество, 2520 человек, — цитирует ее РИА Новости.
Вечерняя Москва 03:31
Шоу-бизнес
Архивный снимок обнаженной Собчак восхитил пользователей сети
Архивная фотография полностью обнаженной телеведущей Ксении Собчак восхитил пользователей сети.
Lenta.ru 10:20
Футбол
Умтити получил травму во время индивидуальной тренировки
Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной во время индивидуальной тренировки.
Metaratings 10:16
Общество
В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус
В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
Политика
Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России
Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства.
Вести.Ru 10:25
Политика
В Москве состоялся воздушный парад Победы
RT на русском 09:09
Общество
В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие защитных масок
Ранее власти Московской области собирались с 12 мая штрафовать за появление в общественных местах без масок на 4 тысячи рублей.
Эхо Москвы вчера в 17:03
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Армия и оружие
В России испытывают элементы новой системы ПВО С-500
Завершилось изготовление всех элементов новой системы ПВО С-500, сейчас они проходят испытания, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
News.ru 05:16