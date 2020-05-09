Общество

РИА НовостиРИА НовостиFacebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

Пользователи Facebook жалуются, что социальная сеть удаляет посты с фотографией, на которой советские воины водружают Знамя Победы над Рейхстагом. Как сообщают пользователи, нейросеть блокирует публикации, так они "нарушают нормы сообщества в отношении опасных людей и организаций".
Читать в источнике
Комментировать185

Подробнее о событии

Facebook начал удалять фотографии со Знаменем Победы над Рейхстагом

РИА Новости10:37

Социальная сеть Facebook начала удалять фото Знамени Победы над Рейхстагом

REGNUM11:01

Facebook удаляет посты с фото установки Знамени Победы над Рейхстагом

РЕН ТВ08:45

Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

Известия09:26

Facebook начал массовые блокировки за публикацию фото знамени Победы над Рейхстагом

Взгляд.ру08:48

Facebook удаляет посты с фото установки Знамени Победы над Рейхстагом за «нарушение норм»

Вести.Ru09:58

«Дальше будет только хуже»: Депутат о войне Facebook против Победы

Царьград09:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Музыка

Умер исполнитель песен Tutti Frutti и Long Tall Sally Литл Ричард

ТАСС 10:19
12
Общество

Доктор Мясников прокомментировал обвинения в платных интервью

Главврач московской ГКБ 71, официальный представитель инфоцентра по ситуации с коронавирусом Александр Мясников прокомментировал заявления блогера Ирины Шихман о том, что он якобы требует деньги за свои интервью.
Московский Комсомолец вчера в 09:27
264
Политика

Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию

В инстаграме Белого дома появилась видеозапись, в которой победителями нацизма названы только США и Великобритания.
РИА Новости 09:30
198
Киберспорт

FlyToMoon с Семой всухую обыграла Spirit на Epic Prime League

FlyToMoon вместе с Семеном «CemaTheSlayer» Кривулей победила Spirit в заключительном матче группового этапа Epic Prime League со счетом 2:0. Вместо Ильи «ALOHADANCE» Коробкина за FTM в качестве игрока замены выступал CemaTheSlayer.
Cyber.sports.ru 06 мая в 13:51
Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
708
Здоровье

Врач назвал способы предотвращения пневмонии при COVID-19

Врач Евгений Комаровский пояснил, что хороший иммунитет может защитить легкие от размножения в них коронавируса.
Газета.Ru 01:32
58
Музыка

Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети

Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
173
Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

В ходе первого этапа выхода из режима самоизоляции российским гражданам разрешат прогулки с детьми, но при условии обязательного соблюдения дистанции от других детей и взрослых.
RT на русском 09:48
32
Футбол

На экс-игрока «Спартака» завели уголовное дело за угрозу убить жену

РИА Новости 09:59
10
Происшествия

Сообщение о минировании больницы в Коммунарке оказалось ложным

Ранее сообщалось о проверке правоохранителями ГКБ № 40 в поселке Коммунарка после получения на электронную почту медучреждения анонимного сообщения о "минировании".
РИА Новости 10:17
173
Шоу-бизнес

Милла Йовович рассказала о своих русских бабушке и дедушке

Instagram Американская актриса Милла Йовович поздравила всех с Днем Победы и рассказала о своих родных, участвовавших в войне.
РЕН ТВ 09:13
1
Здоровье

Китайский ученый назвал самое опасное свойство коронавируса

Китайский ученый-вирусолог Чжун Наньшань рассказал о самом опасном свойстве коронавируса. Им является высокая скорость передачи инфекции.
Lenta.ru 10:11
51
Общество

Эксперт уточнила, какие сферы ждет рост зарплат

Рынок труда изменится после пандемии, и сейчас уже можно говорить о том, какие профессии окажутся востребованными, а на какие спрос упадет, заявила доцент кафедры "Развитие человеческого капитала" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Вести.Ru 10:41
82
Общество

В Минздраве рассказали о последствиях нарушения масочного режима

«Нарушение масочного режима может привести к ускорению распространения новой коронавирусной инфекции, нарастанию заболеваемости и подъему новой волны эпидемии», — сказал Чуланов.
ИА Красная Весна 11:30
5
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
4,2K
Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
1,3K
Армия и оружие

Украина заявила о ранении шести военных в Донбассе

Шестеро военных получили ранения. В штабе заявили, что Объединенные силы прекратили обстрелы с помощью дежурных огневых средств.
Lenta.ru 07 мая в 12:41
1
Происшествия

На бывшем арсенале в удмуртском Пугачево взрываются боеприпасы

В мае 2018 года неубранные снаряды на территории арсенала начали взрываться с наступлением жаркой погоды и возгоранием сухой травы.
Коммерсантъ 10:49
7
Общество

Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
334
Общество

В Гидрометцентре сообщили, что засуха угрожает ряду регионов РФ

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что условия для почвенной засухи сформировались в ряде регионов страны.
Мой Брянск вчера в 00:23
580
Общество

Рекордное число пациентов с коронавирусом вылечили за сутки в Москве

За прошедшие сутки в Москве после прохождения лечения выздоровело в два раза больше людей, чем днем ранее — это рекордное количество, 2520 человек, — цитирует ее РИА Новости.
Вечерняя Москва 03:31
42
Шоу-бизнес

Архивный снимок обнаженной Собчак восхитил пользователей сети

Архивная фотография полностью обнаженной телеведущей Ксении Собчак восхитил пользователей сети.
Lenta.ru 10:20
5
Футбол

Умтити получил травму во время индивидуальной тренировки

Защитник «Барселоны» Самюэль Умтити выбыл на неопределенный срок из-за травмы, полученной во время индивидуальной тренировки.
Metaratings 10:16
Общество

В Москве применят новый метод тестирования на коронавирус

В Москве начнут применять новый метод тестирования на коронавирусную инфекцию на основе венозной крови, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском вчера в 16:32
552
Политика

Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России

Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства.
Вести.Ru 10:25
9
Политика

В Москве состоялся воздушный парад Победы

RT на русском 09:09
216
Общество

В Подмосковье отложили введение штрафов за отсутствие защитных масок

Ранее власти Московской области собирались с 12 мая штрафовать за появление в общественных местах без масок на 4 тысячи рублей.
Эхо Москвы вчера в 17:03
1,1K
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
21
Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
280
Армия и оружие

В России испытывают элементы новой системы ПВО С-500

Завершилось изготовление всех элементов новой системы ПВО С-500, сейчас они проходят испытания, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
News.ru 05:16
Как работают Яндекс.Новости?
Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войнеБольше новостей по теме
Главное