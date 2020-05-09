Общество

ИзвестияИзвестияFacebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

Социальная сеть Facebook удаляет посты, в которых публикуется известная фотография установки штурмового флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии на купол Рейхстага в Берлине в 1945 году. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 9 мая.
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Facebook удаляет посты с фото установки Знамени Победы над Рейхстагом за «нарушение норм»

Вести.Ru09:58

«Обыкновенные фашисты из Facebook»: бан за Знамя Победы над рейхстагом

Евразия Daily07:43

Facebook начал удалять посты со снимком Знамени Победы над Рейхстагом

Известия09:26

Facebook удаляет посты с фото установки Знамени Победы над Рейхстагом

Говорит Москва08:57

Пользователи Facebook сообщили о блокировках из-за Знамени Победы

News.ru09:38

«Информационное гестапо не дремлет»: Facebook проклинают после запрета русской Победы

Царьград08:39

Facebook удалил легендарную фотографию со Знаменем Победы над рейхстагом

REGNUM05:04
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Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
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Футбол

Влашич записал поздравление с Днём Победы на русском языке

Хавбек ЦСКА Никола Влашич записал поздравление с Днём Победы на русском языке pic.twitter.com / lu697R7OZI — Metaratings Media (@ MetaratingsM) May 9, 2020 Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, когда он был арендован московским клубом у "Эвертона".
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В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому

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Общество

Роспотребнадзор рассказал о первом этапе снятия ограничений

Ранее Роспотребнадзор направил в субъекты России методические рекомендации для определения факторов, которые являются основанием для поэтапного снятия ограничительных мер.
RT на русском 09:48
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Общество

В Смольном отрицают госпитализацию душевнобольных в «Ленэкспо»

Все, кого кладут на лечение во временный госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге, рассматриваются как зараженные коронавирусом, больных с психиатрическими патологиями туда не помещают, заявили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
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Политика

Премьер-министр Грузии объяснил отзыв посла с Украины

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Тбилиси отозвал посла из Киева, чтобы защитить отношения двух стран «от авантюристов».
Коммерсантъ 02:59
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Политика

Белый дом назвал США и Британию победителями нацизма

Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
Известия вчера в 16:16
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Общество

Коэффициент распространения коронавируса в России достиг минимума

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России составил 1,06 - это минимальное с начала нового заболевания значение.
ТАСС 04:41
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Политика

Путин из Кремля обратился к участникам онлайн-акции «Бессмертный полк»

Интерфакс 07:55
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Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню

В День Победы президент России Владимир Путин возложил алые розы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Российская газета 03:26
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Общество

Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России

В Московской области в парке «Патриот» завершилось строительство главного храма Вооружённых сил России.
RT на русском 08:59
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Политика

В Минске проходит парад в честь 75-летия Великой Победы

Белоруссия, как и Россия, сегодня празднует 75-летие Великой Победы.
Примечания 03:58
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Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» больницы в Коммунарке

Неизвестные сообщили о "минировании" около 10 больниц в Москве, в том числе медучреждения в Коммунарке, где находятся зараженные коронавирусом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru 09:21
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Общество

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
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Здоровье

Ученый раскрыл главную особенность коронавируса

Комсомольская правда вчера в 10:27
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Общество

Москвичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
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Общество

Режим повышенной готовности продлен в Воронежской области

Губернатор продлил режим повышенной готовности в Воронежской области. Александр Гусев подписал соответствующий указ.
Полиграф.Медиа 09:56
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Общество

В России за сутки выявили 10 817 случаев коронавируса

В России за последние сутки подтверждено 10 817 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 84 регионах.
RT на русском 03:46
Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена на крупнейшем подразделении «Полюса»

АО «Полюс Красноярск» — крупнейшее производственное подразделение группы «Полюс», которое обеспечивает добычу свыше двух третей всего золота, производимого компанией.
Коммерсантъ 09:40
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Здоровье

Названо самое опасное свойство коронавируса

Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
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Армия и оружие

Минобороны передадут установочную партию Су-57 в 2020 году

RT на русском 05:28
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Армия и оружие

Возможность «Мёртвой руки» нанести ядерный удар подтвердили в США

News.ru вчера в 17:36
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Гаджеты

Старшая видеокарта AMD с архитектурой RDNA 2 выйдет в этом году

Со слов Лизы Су получается, что старшее графическое решение семейства Navi 2X появится до конца 2020 года, а со временем будет обновлена вся линейка графических продуктов AMD.
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Единоборства

Кремлёв предложил Усику и Ломаченко российское гражданство

Глава Федерации бокса России Умар Кремлёв заявил, что украинские боксёры Александр Усик и Василий Ломаченко могут рассчитывать на российское гражданство.
Pravda.Ru 07 мая в 10:44
Общество

Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина

Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
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Политика

На Украине планируют установить четыре колокола Победы

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам по случаю Дня Победы в Великой Отечественной войне объявил о планах установить в стране четыре колокола Победы.
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Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы

Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи.
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Общество

Жителей Ростовской области обязали носить маски на улице

В Ростовской области с 9 мая является обязательным ношение лицевых масок на улице.
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Футбол

Агент: Артем Дзюба – это светоч для «Зенита»

Агент Владимир Абрамов рассказал, как необходимо продлить контракт с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой в условиях экономического кризиса из-за пандемии коронавируса.
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Сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован с подозрением на коронавирус

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