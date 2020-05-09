Общество

ВедомостиВедомостиFacebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
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с чего всё началось

Facebook объяснил, почему удалял фотографию водружения Знамени Победы на Рейхстаге

Facebook из-за ошибки автоматизированного инструмента удалял фотографии, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель компании.
ТАССвчера в 15:11

Подробнее о событии

Facebook объяснил, почему удалял фотографию водружения Знамени Победы на Рейхстаге

ТАССвчера в 15:11

Facebook признал ошибочным удаление фото Знамени Победы над Рейхстагом

РЕН ТВвчера в 15:13

Facebook объяснил массовое удаление постов со знаменем победы на Рейхстаге

Взгляд.рувчера в 14:45

Facebook объяснил удаление фотографий с советским знаменем над Рейхстагом

РИА Новостивчера в 15:12

Facebook объяснил удаление постов с фото Знамени Победы над Рейхстагом

Известиявчера в 14:38

"Ну конеччччччччччно!": Facebook признал ошибки, оскорбив миллионы русских баном

Царьградвчера в 17:19

Социальная сеть Facebook начала удалять фото Знамени Победы над Рейхстагом

REGNUMвчера в 11:01
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Единоборства

Гэтжи победил Фергюсона в главном бою UFC 249

Газета.Ru 01:08
Здоровье

Главврача екатеринбургской больницы оштрафовали на 100 тысяч рублей

Главврач больницы №24 Алексей Малинкин был оштрафован судом в Екатеринбурге из-за решения лечить семерых пациентов, зараженных COVID-19, на дому, что повлекло за собой вспышку заболеваемости.
Сайт интересных новостей вчера в 20:00
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Общество

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане

Новый случай заражения коронавирусом выявлен в китайском Ухане, который стал эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление комитета по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Газета.Ru 00:08
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Космос

Зонд Juno раскрыл механизм зарождения молний на Юпитере

МИР 24 08 мая в 09:04
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Политика

В Венесуэле двух граждан США арестовали за попытку вторжения

Каракас, 10 мая 2020, 07:58 — REGNUM Решение заключить под стражу двух граждан США, задержанных ранее в Венесуэле после попытки морского вторжения в страну, принял венесуэльский суд по делам, связанным с терроризмом, 9 мая сообщается на сайте Верховного суда Боливарианской республики.
REGNUM 00:58
Общество

Китай может продать часть госдолга США и обвалить курс доллара

Китай может продать часть американского государственного долга, тем самым обвалив курс доллара в ответ на обвинения в распространении коронавируса и сокрытии данных о пандемии.
Комсомольская правда 08 мая в 09:09
1K
Единоборства

Чемпион UFC Сехудо объявил о завершении карьеры

Сехудо одержал победу над Домиником Крузом техническим нокаутом во втором раунде и защитил титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Московский Комсомолец 01:17
Общество

В Петербурге продлили ограничительные меры

Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости вчера в 16:56
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Гаджеты

Samsung выпустит собственную дебетовую карту

Южнокорейская компания Samsung заявила, что готовит к выпуску собственную банковскую дебетовую карту.
Ридус 08 мая в 08:34
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Происшествия

В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар

По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости вчера в 14:09
1,2K
Политика

Помпео сравнил иранские власти с нацистами

Госсекретарь США Майк Помпео сравнил иранские власти с нацистами и заявил, что Вашингтон будет стремиться продлить эмбарго на поставки вооружения Тегерану.
РБК вчера в 20:56
1
Общество

Бурятия продлила режим самоизоляции до 31 мая

Власти Бурятии продлили ограничительные мероприятия из-за пандемии коронавируса до 31 мая, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Газета.Ru вчера в 23:13
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Общество

Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии

Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.
Ведомости вчера в 14:48
3
Политика

Белый дом не стал комментировать запись о победе США над нацизмом

Белый дом воздержался от комментариев своей записи по поводу победы США и Великобритании над нацизмом в период Второй мировой войны, сообщает агентство ТАСС.
Газета.Ru вчера в 20:12
1,7K
Политика

Минобороны опубликовало снятые в 1945 году фото советских полководцев

Минобороны опубликовало архивные фотографии советских полководцев, снятые весной 1945 года.
РБК вчера в 17:43
2
Общество

Определены сроки открытия магазинов одежды в России

Закрытые из-за эпидемии коронавируса магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, рассказала руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
РИА Новости вчера в 12:57
966
Общество

В Ростовской области внесут послабления в режим самоизоляции

По словам губернатора региона Василия Голубева, на первом этапе послаблений в области компании вновь начнут предоставлять потребительские услуги.
Evo-rus.com вчера в 10:33
75
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 08 мая в 09:44
2,1K
Футбол

Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа

Напомним, в первом поединке 1\8 финала "Лион" отпраздновал победу над "Ювентусом" со счетом 1:0.
Vprognoze.ru вчера в 16:37
Единоборства

Алексей Олейник победил Вердума на UFC 249

Ранее ГЛАС сообщал о том, что бой Вердума и Олейника могут отменить.
ГЛАС.RU вчера в 22:33
Шоу-бизнес

Виктория Боня возвращается жить в Монако

Телеведущая Виктория Боня огорошила поклонников новостью: она намерена переехать в Монако вместе с дочерью Анджелиной Летицией.
Пятый канал 00:00
4
Общество

Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы

RT на русском вчера в 03:08
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Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
6,8K
Музыка

Клип на новую песню Little Big набрал более 11 миллионов просмотров

YouTube Российская группа Little Big, которая должна была представить страну на конкурсе Eurovision-2020, отмененном из-за коронавируса, вчера представила клип на новую композицию под названием Hypnodancer.
РЕН ТВ 00:50
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Футбол

Барези о лучшем защитнике: «По-настоящему выделяется ван Дейк»

Бывший защитник «Милана» и сборной Италии Франко Барези поделился мнением о роли защитников в современном футболе.
Sports.ru вчера в 21:55
Шоу-бизнес

Постаревший Андрей Губин рассказал о состоянии своего здоровья

Популярный в прошлом российский певец Андрей Губин, который уже давно ушел со сцены и предпочитает вести уединенный образ жизни, решил спустя годы обратиться к прессе и рассказать о своем состоянии здоровья.
ФАН 08 мая в 05:17
10
Технологии

Российские врачи первыми в мире предложили новый способ выявления коронавируса

Новейший способ выявления коронавируса обнаружили медики их Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий при департаменте здравоохранения российской столицы.
Комсомольская правда вчера в 12:06
14
Здоровье

В Томской области развернуты 4 обсерватора на 500 мест

В Томской области развернуты четыре обсерватора на более чем 500 мест, три из них уже принимают находящихся на самоизоляции.
НИА-Томск вчера в 03:22
Общество

В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая

Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru 08 мая в 16:39
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Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru 08 мая в 13:44
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