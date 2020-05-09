Facebook из-за ошибки автоматизированного инструмента удалял фотографии, на которой советский солдат водружает Знамя Победы над Рейхстагом. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель компании.

с чего всё началось

Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывала доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».

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