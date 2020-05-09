Общество

ВедомостиВедомостиFacebook объяснил причины удаления фотографии со Знаменем Победы

Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывало доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».
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Facebook объяснил, почему удалял фотографию водружения Знамени Победы на Рейхстаге

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