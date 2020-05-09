Ранее российские пользователи Facebook жаловались, что служба безопасности социальной сети закрывало доступ к публикациям с фотографией Евгения Халдея «Знамя Победы над Рейхстагом» из-за нарушений нормы сообщества «в отношении опасных людей и организаций».

Общество Тимати отреагировал на заявление Белого дома о победе США над нацизмом Российский рэпер и основатель лейбла Black Star Тимати (Тимур Юнусов) отреагировал на заявление Белого дома о победе США и Великобритании над нацизмом.

Общество В Сеуле закрыли бары и клубы из-за коронавируса Власти столицы Республики Корея фактически приостановили работу клубов и баров города после недавней вспышки коронавируса в популярном районе Сеула Итэвон.

Здоровье Китайский ученый назвал опаснейшее свойство коронавируса Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван". 212

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход от нее Трусовой Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала уход фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко. Пост она опубликовала в Instagram. 18

Общество Маск пригрозил перенести штаб-квартиру Tesla из Калифорнии Гендиректор Tesla Илон Маск заявил, что намерен немедленно перенести штаб-квартиру и все новые проекты компании из Калифорнии в Техас или Неваду.

Авто Американские автодилеры вывозят автомобили в море Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде. 68

Спорт Независимый разработчик создаёт ремейк S.T.A.L.K.E.R. на Unreal Engine 4 В марте 2020 года компания GSC Game World показала первый скриншот предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Разработчики намекнули, что в 2020 году геймеры узнают новую информацию об этом проекте. 16

Политика Президента Украины призвали перестать вмешиваться в дела России Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить играть словами и вмешиваться в дела соседнего государства. 74

Политика Миклош Кевехази рассказал, как в Венгрии относятся к празднику 9 Мая Венгерский политический эксперт Миклош Кевехази в ходе общения с журналистами «ПолитРоссии» поделился своими мыслями насчет праздника 9 Мая, а также рассказал, как к этой памятной дате относятся в Венгрии. 2

Происшествия У побережья Филиппин произошло землетрясение Землетрясение магнитудой 5,5 зафиксировано у побережья Филиппин.

Общество В Роспотребнадзоре рассказали о первом этапе снятия ограничений На первом этапе ослабления ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса нового типа, разрешат работу некоторых непродовольственных магазинов и салонов красоты, а также прогулки с детьми. 475