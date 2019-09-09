Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Происшествия Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.

Экономика Президент Nissan заявил о намерении подать в отставку после скандала Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свою должность на фоне скандала с финансовыми махинациями.

Общество Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.

Политика Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной.

Происшествия Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса» Как отметил глава корпорации, задержание произошло в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, где проходят испытания всех ракетных двигателей.

Экономика Минимальную цену на сигареты предложили установить в России Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.

Футбол Сарри сообщил Роналду, сколько голов ждет от форварда Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри озвучил нападающему команды Криштиану Роналду ожидаемое количество голов в стартовавшем сезоне.

Культура Гастрономический фестиваль «Елецкий пир» пройдет в Липецкой области Традиционный гастрономический фестиваль "Елецкий пир" пройдет 14 сентября в селе Казаки Елецкого района Липецкой области, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.

Политика Денис Паслер и Сергей Аверкиев выиграли выборы в Оренбуржье В Оренбурге в единый день голосования, 8 сентября, прошли выборы губернатора и дополнительные выборы депутата в Заксобрание Оренбуржья.

Теннис Надаль обыграл Медведева в финале US Open В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).

Космос В Индии сообщили о жесткой посадке модуля «Викрам» на Луне Жесткую посадку на спутник Земли совершил посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2».

Общество Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.

Политика Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной» Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».

Игры Rockstar заставила моддера прекратить разработку ремастера Red Dead Redemption Моддер с ником GamingDamned сообщил о том, что анонсированный им две недели назад амбициозный проект Red Dead Redemption Damned Enhancement Project уже оказался под угрозой закрытия: энтузиасту позвонили представители Take-Two, которые попросили прекратить разработку ремастера.

Наука Математики нашли границы языков Арнольда Ранее в других работах было установлено существование так называемых языков Арнольда — геометрических областей фазового захвата, в которых число вращения динамической системы на торе, описывающей параметры джозефсоновских контактов, неизменно.

Экономика В России увеличат детские пособия Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.

Политика В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.

Шоу-бизнес Замок Пугачевой и Галкина потребовали снести после доноса соседей По словам Михайлова, жалобу на замок Пугачёвой и Галкина подал один из жителей деревни Грязь — врач по образованию.

Общество Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Происшествия Осужденный за вымогательство лидер преступной России захотел на волю Лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой), осужденный за вымогательство, в ближайшее время планирует условно-досрочно освободиться из тюрьмы.

Общество В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.