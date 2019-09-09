Политика

ВедомостиВедомостиGoogle и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Google и Facebook ответили на обвинения Роскомнадзора о распространении политической рекламы во время выборов депутатов Мосгордумы 8 сентября.
Читать в источнике
Комментировать35

Подробнее о событии

Facebook ответил на претензии Роскомнадзора о политической рекламе

ТАСС04:32

Google и Facebook ответили на претензии по нарушению избирательного законодательства РФ

Интерфакс04:29

Facebook ответила на обвинения во вмешательстве в выборы в России

РБК04:40

Facebook и Google ответили на обвинения во вмешательстве в выборы в России

РИА Новости04:35

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в российские выборы

Коммерсантъ04:23

Facebook и Google ответили на заявление Роскомнадзора о политрекламе

RT на русском04:55

Google и Facebook ответили на обвинения во вмешательстве в выборы

Ведомости04:55
Показать все источники
Автоматически обработано 6986 источников, обновлено в 09:35, Вашингтон
Происшествия

Подозреваемый в нападении на Памфилову признал вину

Подозреваемый в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову Бахыт Карабалаев признал вину.
RT на русском 09:00
Происшествия

В Краснодаре возбудили дело из-за смерти ребенка от упавшего дерева

РБК 09:14
Экономика

Президент Nissan заявил о намерении подать в отставку после скандала

Президент японской автомобильной компании Nissan Хирото Саикава намерен покинуть свою должность на фоне скандала с финансовыми махинациями.
РБК вчера в 14:09
Общество

Прокурор Москвы подал иск к сотрудникам ФБК

Коммерсантъ 07:32
Общество

Онкоцентр Блохина опроверг информацию о массовых увольнениях врачей

В московском онкоцентре имени Блохина не подтверждают информацию о массовых увольнениях сотрудников.
Интерфакс 04:52
Политика

Средняя явка на выборах в Мосгордуму составила 21,45%

Москва 24 вчера в 16:03
Политика

Миллер назвал основной вопрос переговоров по газу с Украиной

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с российским президентом Владимиром Путиным назвал главный вопрос поставок газа между Россией и Украиной.
Газета.Ru 08:45
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на режимном объекте «Роскосмоса»

Как отметил глава корпорации, задержание произошло в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности, где проходят испытания всех ракетных двигателей.
RT на русском 07:43
Экономика

Минимальную цену на сигареты предложили установить в России

Депутаты Госдумы выступили за введение минимальной цены на табак в России.
Газета.Ru 04:19
Футбол

Сарри сообщил Роналду, сколько голов ждет от форварда

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри озвучил нападающему команды Криштиану Роналду ожидаемое количество голов в стартовавшем сезоне.
Матч ТВ 06:48
Культура

Гастрономический фестиваль «Елецкий пир» пройдет в Липецкой области

Традиционный гастрономический фестиваль "Елецкий пир" пройдет 14 сентября в селе Казаки Елецкого района Липецкой области, сообщил РИА Новости врио главы региона Игорь Артамонов.
РИА Новости 09:12
Политика

Денис Паслер и Сергей Аверкиев выиграли выборы в Оренбуржье

В Оренбурге в единый день голосования, 8 сентября, прошли выборы губернатора и дополнительные выборы депутата в Заксобрание Оренбуржья.
Выбор народа 09:21
Теннис

Надаль обыграл Медведева в финале US Open

В финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open) испанец Рафаэль Надаль, вторая ракетка мира, обыграл россиянина Даниила Медведева (5).
Коммерсантъ вчера в 21:08
Космос

В Индии сообщили о жесткой посадке модуля «Викрам» на Луне

Жесткую посадку на спутник Земли совершил посадочный модуль «Викрам» индийской лунной миссии «Чандраян-2».
NewInform 02:22
Общество

Во Владивосток зашел самый большой в истории России круизный лайнер

Во Владивостоке пришвартовался Spectrum of the Seas — самый большой круизный лайнер, когда-либо заходивший в порты России, сообщил РИА Новости представитель морского вокзала города.
РИА Новости вчера в 22:24
Кино

Видео дня: Из «Один дома» сделали триллер о серийном убийце

КиноПоиск 09:10
Политика

Шойгу и Лавров ответили на призыв к России быть «нормальной страной»

Ранее Эспер заявил, что было бы прекрасно, если бы Россия «могла вести себя как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности, которые разделяют США, Франция и другие союзники по НАТО».
RT на русском 08:08
Политика

Медведев поздравил Беглова с избранием на пост губернатора Петербурга

РИА Новости 08:30
Игры

Rockstar заставила моддера прекратить разработку ремастера Red Dead Redemption

Моддер с ником GamingDamned сообщил о том, что анонсированный им две недели назад амбициозный проект Red Dead Redemption Damned Enhancement Project уже оказался под угрозой закрытия: энтузиасту позвонили представители Take-Two, которые попросили прекратить разработку ремастера.
Gmbox.ru 09:00
Космос

Фото дня: галактика низкой поверхностной яркости глазами «Хаббла»

3DNews 09:19
Наука

Математики нашли границы языков Арнольда

Ранее в других работах было установлено существование так называемых языков Арнольда — геометрических областей фазового захвата, в которых число вращения динамической системы на торе, описывающей параметры джозефсоновских контактов, неизменно.
Индикатор вчера в 04:53
Экономика

В России увеличат детские пособия

Из федерального бюджета России планируют выделить втрое больше средств на выплаты пособий в связи с рождением или усыновлением первого ребенка.
Lenta.ru 00:25
Политика

В «Единой России» заявили о безоговорочной победе партии на выборах

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак прокомментировал итоги состоявшегося в стране 8 сентября единого дня голосования.
REGNUM 00:12
Общество

Названы города с самыми красивыми женщинами в России

Известия 06:59
Шоу-бизнес

Замок Пугачевой и Галкина потребовали снести после доноса соседей

По словам Михайлова, жалобу на замок Пугачёвой и Галкина подал один из жителей деревни Грязь — врач по образованию.
URA.Ru вчера в 11:58
Происшествия

Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

REGNUM 01:14
Общество

Минтруд хочет предоставить бесплатную парковку инвалидам III группы

Минтруд предлагает распространить норму федерального закона о предоставлении бесплатной парковки инвалидам на граждан с инвалидностью III степени, изменения могут вступить в силу с 1 июля 2020 года, соответствующий проект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
РИА Новости 05:11
Происшествия

Осужденный за вымогательство лидер преступной России захотел на волю

Лидер преступного мира России Захарий Калашов (Шакро Молодой), осужденный за вымогательство, в ближайшее время планирует условно-досрочно освободиться из тюрьмы.
Lenta.ru 09:16
Общество

В Гидрометцентре пообещали летнюю погоду в сентябре

Теплая погода преимущественно без осадков сохранится в центральных регионах России в течение всей рабочей недели.
Известия 00:27
Гаджеты

Nintendo запатентовала «гибкие» контроллеры Joy-Con для Switch

Компания Nintendo подала в США заявку на патент «гибких» контроллеров к консоли Switch. Об этом 9 сентября сообщил портал Enganget.
REGNUM 02:45
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы в Госсовет Татарии — 2019Больше новостей по теме
Главное