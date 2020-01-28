Интернет
РИА НовостиFacebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
Компания Facebook сообщила, что получает информацию о пользователях социальной сети, в том числе, от сторонних сайтов. На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
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Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Происшествия
Младенец в Петербурге отравился гашишем
В Петербурге годовалый ребенок в одном из домов по Светлановскому проспекту съел находившееся в квартире наркотическое вещество растительного происхождения «гашиш».
Теннис
Павлюченкова не вышла в полуфинал Открытого чемпионата Австралии
Общество
Минкомсвязи РФ намерено создать единую сеть 5G
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено создать в России единую 5G-сеть.
Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Технологии
Mail.ru Group открыла предзаказ на собственную «умную колонку»
Интернет-холдинг Mail.ru Group открыл прездаказ на собственную "умную колонку" на базе голосового помощника "Маруся".
Общество
Министр связи предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-розыскную деятельность (ОРД), могут предоставить доступ к данным банков, операторов мобильной связи и другим персональным данным россиян.
Политика
ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Футбол
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер Бруну Фернандеша
Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш перейдёт в «Манчестер Юнайтед», утверждает Record.
Баскетбол
Модель Волански выбежала в купальнике на трассу с плакатом о Брайанте
Девушка появилась в купальнике на чемпионате мира по лыжным гонкам в Шладминге (Австрия), держа в руках плакат с надписью «Покойся с миром, Коби Брайант, 24».
Экономика
ЦБ решил санировать «Севастопольский морской банк»
Центробанк принял решение о санации «Севастопольского морского банка». Об этом в пресс-службе регулятора рассказали в среду, 29 января.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Музыка
Конкурсант из России выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Исполнитель из России выступит в первом полуфинале музыкального конкурса "Евровидение-2020".
Армия и оружие
Десять лет назад перспективный Су-57 впервые поднялся в воздух
На первые серийные экземпляры истребителя будут установлены двигатели АЛ-41Ф1, а затем им на смену придут новые образцы под кодовым названием "Изделие 30", образцы которого уже испытываются в воздухе.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 3 копейки — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 2 копейки и составил 68,64 рубля.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Общество
Названы способы обмана автовладельцев на АЗС
Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
Общество
В Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину от коронавируса В Поднебесной заявили о создании вакцины против вируса-убийцы.
Политика
Мишустин утвердил состав штаба по борьбе с новым коронавирусом
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оперативного штаба по предупреждению завоза в Россию и распространения нового коронавируса.
Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Общество
Водителя автобуса на Украине уволят за показ сериала на русском языке
Водитель междугороднего автобуса на Украине лишится работы за отказ выключить сериал для пассажиров на русском языке.
Армия и оружие
ВВС США получат новую систему обработки данных предупреждений о ракетном нападении
Военно-воздушные силы (ВВС) Соединенных Штатов Америки (США) и американская компания Raytheon заключили контракт на создание новой системы обработки данных средств предупреждения о ракетном нападении.
Политика
Нетаньяху в Москве сообщит Путину о «сделке века» с США
Политика
Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне
В Кремле «категорически не согласились» со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны.
Общество
С китайского сайта удалили информацию о сериале «Чернобыль»
Пользователи вспомнили сериал HBO «Чернобыль», рассказывающий, как советское правительство скрывало от населения правду об уровне угрозы жизни и здоровью после взрыва на атомной электростанции под Припятью.
Здоровье
В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом
Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.