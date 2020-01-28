Компания Facebook сообщила, что получает информацию о пользователях социальной сети, в том числе, от сторонних сайтов. На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.

Политика Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.

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