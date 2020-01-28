Интернет
РИА НовостиFacebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети
Компания Facebook сообщила, что получает информацию о пользователях социальной сети, в том числе, от сторонних сайтов. На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
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Facebook расскажет пользователям, что известно об их активности вне соцсети
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