Интернет
BFM.ruFacebook признался в слежке за пользователями вне соцсети
Основатель Facebook Марк Цукерберг признался, что соцсеть следит за своими пользователями в интернете, а собранную информацию использует для контекстной рекламы и сообщений для бизнеса.
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Общество
Песков прокомментировал работу следствия по делу Голунова
Следствие продолжает работу по делу журналиста Ивана Голунова.
Политика
Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая
Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
Авто
В России за год стало на 80 дилерских центров меньше
По состоянию на середину января прошлого года насчитали 3 450 автосалонов. То есть в России за год стало на 80 дилерских центров меньше.
Общество
Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая
Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение приостановить выдачу виз гражданам Китая в рамках пакета защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, сообщила пресс-служба правительства.
Баскетбол
Определились составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ
Определились составы «Звезд России» и «Звезд Мира» на Матч звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене».
Общество
British Airways приостанавливает полеты в Китай
Авиакомпания British Airways приостанавливает полеты в Пекин и Шанхай из Лондона, сообщает The Guardian.
Общество
Пенсию в 200 тысяч руб. экс-губернатору назвали законной
Политика
В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
Общество
Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса
Министерство здравоохранения России разработало временные методические рекомендации по лечению коронавируса, которым в Китае заражены около 6 тыс. человек.
Общество
Сорок процентов россиян стараются не платить налоги
Огромная часть населения страны занимается ремонтом, строительством, собирают ягоды или грибы на продажу.
Общество
Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году
Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Политика
Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне
Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Происшествия
В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде
В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Авто
«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач
Именно «Русский Прадо», как отмечает источник, станет первой моделью УАЗа с новой 6-ступенчатой «механикой».
Политика
Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Политика
Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
Армия и оружие
В США заявили о начале финальной битвы за Сирию
Предполагается, что зона боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии будет расширяться из-за более активного участия держав, связанных с сирийской оппозицией — Турцией и в меньшей степени США.
Общество
ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис
В ФСБ России сообщили, что обнаружен ещё один сервис, с которого велась рассылка сообщений о минировании, — швейцарский Protonmail.
Общество
Росреестр хочет снять запрет на строительство рядом с нацпарками
Росреестр предложил снять запрет на строительство соцобъектов и жилых домов рядом с территориями национальных парков.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Футбол
СМИ узнали трансферные цели «Челси» на лето. В списке нет Чалова
Стали известны главные цели «Челси» на летнее трансферное окно.
Хоккей
Шесть игроков КХЛ вошли в состав сборной Чехии на очередной этап Евротура
Стал известен состав сборной Чехии на третий этап Еврохоккейтура. В состав чешской команды вошли шесть игроков из КХЛ.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Футбол
ФК «Сочи» сыграет с «Краковией»
В польской команде отличается капитан «Краковии», экс-полузащитник «Амкара», Януш Гол.