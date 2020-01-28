Основатель Facebook Марк Цукерберг признался, что соцсеть следит за своими пользователями в интернете, а собранную информацию использует для контекстной рекламы и сообщений для бизнеса.

Facebook признался в слежке за пользователями вне соцсети

Политика Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.

Авто В России за год стало на 80 дилерских центров меньше По состоянию на середину января прошлого года насчитали 3 450 автосалонов. То есть в России за год стало на 80 дилерских центров меньше.

Общество Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение приостановить выдачу виз гражданам Китая в рамках пакета защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, сообщила пресс-служба правительства.

Общество British Airways приостанавливает полеты в Китай Авиакомпания British Airways приостанавливает полеты в Пекин и Шанхай из Лондона, сообщает The Guardian.

Политика В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.

Общество Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса Министерство здравоохранения России разработало временные методические рекомендации по лечению коронавируса, которым в Китае заражены около 6 тыс. человек.

Политика Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.

Происшествия В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.

Армия и оружие В США заявили о начале финальной битвы за Сирию Предполагается, что зона боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии будет расширяться из-за более активного участия держав, связанных с сирийской оппозицией — Турцией и в меньшей степени США.

Шоу-бизнес Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.