Интернет

BFM.ruBFM.ruFacebook признался в слежке за пользователями вне соцсети

Основатель Facebook Марк Цукерберг признался, что соцсеть следит за своими пользователями в интернете, а собранную информацию использует для контекстной рекламы и сообщений для бизнеса.
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Facebook признала, что следит за пользователями и вне сети

Красная весна01:54

Инструмент для контроля данных стал доступен всем пользователям Facebook

News.ruвчера в 09:06

Facebook рассказал о сборе данных о пользователях, не находящихся в социальной сети

ТАССвчера в 22:07

Facebook сообщил, какие данные собирает о пользователях

Коммерсантъвчера в 18:59

Facebook позволил своим пользователям скрывать частную информацию

РБКвчера в 18:17

Facebook раскрыл данные о «слежке» за пользователями

Ведомостивчера в 12:23

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

РИА Новостивчера в 23:55
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Общество

Песков прокомментировал работу следствия по делу Голунова

Следствие продолжает работу по делу журналиста Ивана Голунова.
Известия 04:39
Политика

Песков прокомментировал возможное приглашение Зеленского на 9 мая

Отвечая на вопрос журналистов информагентства «РИА Новости» о возможном участии украинского лидера на параде 9 мая в Москве, Дмитрий Песков заявил, что он пока не готов ответить на этот вопрос.
ГЛАС.RU 05:12
Авто

В России за год стало на 80 дилерских центров меньше

По состоянию на середину января прошлого года насчитали 3 450 автосалонов. То есть в России за год стало на 80 дилерских центров меньше.
Tvoe-avto.com 04:33
Общество

Казахстан приостановил выдачу виз гражданам Китая

Межведомственная комиссия при правительстве Казахстана приняла решение приостановить выдачу виз гражданам Китая в рамках пакета защитных мер по недопущению распространения коронавируса на территории Казахстана, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 05:39
Баскетбол

Определились составы команд на Матч звезд Единой лиги ВТБ

Определились составы «Звезд России» и «Звезд Мира» на Матч звезд Единой лиги ВТБ, который пройдет 16 февраля в Москве на «ВТБ Арене».
Спорт-Экспресс 05:20
Общество

British Airways приостанавливает полеты в Китай

Авиакомпания British Airways приостанавливает полеты в Пекин и Шанхай из Лондона, сообщает The Guardian.
Накануне.Ru 02:33
Общество

Пенсию в 200 тысяч руб. экс-губернатору назвали законной

Национальная служба новостей вчера в 04:55
Политика

В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции

Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
RT на русском вчера в 10:57
Общество

Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России разработало временные методические рекомендации по лечению коронавируса, которым в Китае заражены около 6 тыс. человек.
Газета.Ru 04:13
Общество

Сорок процентов россиян стараются не платить налоги

Огромная часть населения страны занимается ремонтом, строительством, собирают ягоды или грибы на продажу.
Интересная Россия 02:56
Общество

Более половины россиян не ожидают повышения зарплат в 2020 году

Более половины россиян (54%) не ожидают, что работодатели повысят их зарплаты в 2020 году.
Газета.Ru 00:23
Политика

Володин оценил слова Зеленского о Второй мировой войне

Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны, стремится очернить совместную с Россией историю ради сохранения власти.
Lenta.ru 05:35
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Ведомости вчера в 14:09
Происшествия

В Новосибирске зарезали беременную девушку в подъезде

В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
Газета.Ru 01:11
Авто

«Русский Prado» от УАЗ оснастят новой коробкой передач

Именно «Русский Прадо», как отмечает источник, станет первой моделью УАЗа с новой 6-ступенчатой «механикой».
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Политика

Мишустин отправил в отставку замминистра здравоохранения Елену Бойко

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил от занимаемой должности заместителя министра здравоохранения Елену Бойко.
Российская газета 27 января в 11:25
Политика

Песков прокомментировал идею введения термина «верховный правитель»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение переименовать в Конституции должность президента России в «верховного правителя».
RT на русском 04:40
Армия и оружие

В США заявили о начале финальной битвы за Сирию

Предполагается, что зона боевых действий в провинции Идлиб на северо-западе Сирии будет расширяться из-за более активного участия держав, связанных с сирийской оппозицией — Турцией и в меньшей степени США.
Lenta.ru 27 января в 05:22
Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

РИА Новости 04:46
Общество

ФСБ выявила ещё один рассылавший сообщения о минировании сервис

В ФСБ России сообщили, что обнаружен ещё один сервис, с которого велась рассылка сообщений о минировании, — швейцарский Protonmail.
RT на русском 03:04
Общество

Росреестр хочет снять запрет на строительство рядом с нацпарками

Росреестр предложил снять запрет на строительство соцобъектов и жилых домов рядом с территориями национальных парков.
Коммерсантъ 03:18
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me 27 января в 11:11
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Футбол

СМИ узнали трансферные цели «Челси» на лето. В списке нет Чалова

Стали известны главные цели «Челси» на летнее трансферное окно.
Матч ТВ 04:26
Хоккей

Шесть игроков КХЛ вошли в состав сборной Чехии на очередной этап Евротура

Стал известен состав сборной Чехии на третий этап Еврохоккейтура. В состав чешской команды вошли шесть игроков из КХЛ.
Чемпионат 05:27
Происшествия

Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата

RT на русском 01:56
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Происшествия

В Иркутске водителю, подрезавшему легковушку, дали 15 лет за убийство

Байкал-Daily 01:46
Футбол

«Зенит» без Кокорина отправился на вторые тренировочные сборы

Газета.Ru 03:28
Футбол

ФК «Сочи» сыграет с «Краковией»

В польской команде отличается капитан «Краковии», экс-полузащитник «Амкара», Януш Гол.
Кубань 24 03:27
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