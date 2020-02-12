с чего всё началось

Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой. Заявление опубликовано на корпоративном сайте Facebook.

Армия и оружие Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.

Хоккей Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.

Авто Fiat показал новое поколение бюджетного пикапа Fiat Strada Легендарный пикап Fiat Strada собирается на заводе в Бразилии на протяжении последних 22 лет, однако в ближайшее время состоится премьера обновленной версии.

Политика Киев передал в подгруппу по Донбассу уточненный список пленных Представители Киева передали в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточненный список лиц, которых хотят освободить, сообщила в среду Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.

Общество 112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире 112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.

Происшествия Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.

Наука Созданы «химические наушники», предотвращающие потерю слуха Установлено, что когда опыт проходил на мышах, препарат избирательно блокировал рецепторы, лишенные GluA2 и предотвращал синаптопатию у животных при воздействии шума.

Общество ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.

Здоровье Инкубационный период нового коронавируса может достигать 24 дней В тексте публикации было указано, что инкубационный период заражения коронавирусом в среднем длится 3 дня, а самый долгий инкубационный период составил 24 дня.

Армия и оружие Американские военные попали под обстрел на блокпосте в Сирии Американских военных обстреляли в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, они открыли ответный огонь, сообщил спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз.