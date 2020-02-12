Политика
РБКFacebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой. Заявление опубликовано на корпоративном сайте Facebook.
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с чего всё началось
Facebook сообщил, что заблокировал 78 аккаунтов, 11 страниц и 29 групп, а также четыре аккаунта в Instagram «за нарушение политики против иностранного или правительственного вмешательства».Ведомости09:40
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Армия и оружие
Минобороны опровергло заявления Турции об атаках России в Идлибе
Ранее 12 февраля Эрдоган обвинил сирийские правительственные силы и армию РФ в нападениях на мирных жителей в провинции Идлиб — по его словам, большинство ударов военных сил России и Сирии направлено против гражданского населения.
Хоккей
Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛ
Гол нападающего «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотс» в 2006 году был признан лучшим в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии журнала ESPN.
Общество
Медсестра из Германии сравнила российских и немецких врачей
Медсестра из Германии Мария Герлиц, поработав в российской больнице (в Нижнем Новгороде), сравнила работу врачей двух стран.
Авто
Украина стала производить меньше автомобилей
Гаджеты
Samsung представила новый 108-мегапиксельный фотосенсор
Авто
Fiat показал новое поколение бюджетного пикапа Fiat Strada
Легендарный пикап Fiat Strada собирается на заводе в Бразилии на протяжении последних 22 лет, однако в ближайшее время состоится премьера обновленной версии.
Политика
На Украине предложили продать земли США для «защиты» от России
Украинский эксперт Зиновий Свереда предложил для защиты от "российской агрессии" продать компаниям из США земли на востоке Украины.
Политика
Боливия заморозила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Здоровье
Врач назвал храп признаком серьезного заболевания
Авто
Роботизированные системы сцепления ZF
Футбол
Слуцкий ответил Дзюбе на шутку и сравнил его с деревом
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий ответил на шутки нападающего петербургского "Зенита" Артема Дзюбы, сообщает "Чемпионат.com".
Футбол
Тульский «Арсенал» уступил «Шахтеру»
Происшествия
Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон
Гаджеты
Xiaomi выпустила шпионский гаджет за $14
Экономика
Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»
Политика
Киев передал в подгруппу по Донбассу уточненный список пленных
Представители Киева передали в гуманитарной подгруппе по урегулированию в Донбассе уточненный список лиц, которых хотят освободить, сообщила в среду Дарья Олифер - пресс-секретарь представителя Киева на переговорах, экс-президента Украины Леонида Кучмы.
Общество
112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире
112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабе был официально признан старейшим из ныне живущих мужчин в мире.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Экономика
Топ-менеджер «Нафтогаза» добивается премии за соглашения с «Газпромом»
Исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил о задержке выплаты ему премии за декабрьские соглашения с "Газпромом", намерен добиваться ее через "компетентные органы".
Наука
Созданы «химические наушники», предотвращающие потерю слуха
Установлено, что когда опыт проходил на мышах, препарат избирательно блокировал рецепторы, лишенные GluA2 и предотвращал синаптопатию у животных при воздействии шума.
Политика
В Раде предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Арахамия считает, что полуостров сможет получить воду, если «он отходят в Ростов, и мы устанавливаем контроль над границей».
Кино
Перенесенный из-за стрельбы в США триллер «Охота» выйдет в марте
Скандальный триллер "Охота", подвергшийся критике президента США Дональда Трампа, выйдет в американский прокат 13 марта.
Общество
ГИБДД сможет аннулировать результаты незаконного техосмотра
Минтранс России предложил дать ГИБДД право аннулировать диагностические карты, если выяснится, что машина на пункт техосмотра не приезжала, следует из проекта постановления правительства.
Происшествия
Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео
Водитель в свою очередь спокойно отвечает пассажирке, что не повезет ее. По данным Telegram-канала Baza, героиню видео зовут Яна Данькова.
Наука
Перовскиты захватят рынок фотоэлементов быстрее, чем многим кажется
Солнечные элементы, основанные на перовскитах – широкой категории соединений с определенной молекулярной структурой – могут значительно расширить распространение солнечных станций.
Здоровье
Инкубационный период нового коронавируса может достигать 24 дней
В тексте публикации было указано, что инкубационный период заражения коронавирусом в среднем длится 3 дня, а самый долгий инкубационный период составил 24 дня.
Культура
На Первом канале стартует остросюжетная драма «Триггер»
Армия и оружие
Американские военные попали под обстрел на блокпосте в Сирии
Американских военных обстреляли в районе блокпоста на въезде в город Камышлы в сирийском Курдистане, они открыли ответный огонь, сообщил спикер возглавляемой США коалиции, полковник Майлз Кэггинз.
Политика
Порошенко признал переговоры с Путиным «самой ужасной ночью»
"Девятнадцатичасовые" переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате "нормандской четверки" в феврале 2015 года в Минске бывший украинский лидер Петр Порошенко считает "самой ужасной ночью" в своей жизни.