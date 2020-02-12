Политика

РБКРБКFacebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов

Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой. Заявление опубликовано на корпоративном сайте Facebook.
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с чего всё началось
Facebook сообщил
, что заблокировал 78 аккаунтов, 11 страниц и 29 групп, а также четыре аккаунта в Instagram «за нарушение политики против иностранного или правительственного вмешательства».
Ведомости09:40

Подробнее о событии

Facebook удалила десятки аккаунтов, увидев в них связь с российской разведкой

Интерфакс12:50

Facebook разоблачила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов

РБК10:58

Facebook удалил ряд аккаунтов из России

НТВ08:15

Facebook заявил, что предотвратил операцию российской разведки против Украины

Ведомости09:40

Facebook удалил три группы аккаунтов из России, Ирана и Мьянмы

РИА Новости08:44

Facebook сообщил о предотвращении операции российской разведки против Украины

Коммерсантъ10:38

Facebook удалила группу аккаунтов из РФ за нарушение политики об иностранном вмешательстве

ТАСС07:51
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В список попали организации с задолженностями на сумму, превышающую 10 млн рублей Больше всего должников на начало 2020 года оказалось в Московской области, где насчитывается 87 организаций с общим долгом в 6,1 млрд рублей.
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Технологии

Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite

В сети появился сайт, выполненный в стиле эпохи Web 1.0, на котором разместили изображения и описание якобы новой операционной системы под названием Windows 12 Lite.
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Истерика напавшей на московского таксиста пассажирки попала на видео

В Москве местная жительница в истерике побила таксиста кулаками и осыпала мужчину оскорблениями из-за отказа ее везти.
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Уволен тюменский следователь, отмечавший повышение под блатной жаргон

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Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков

Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
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Число «очень богатых» людей в мире выросло на 10% за 2019 год

Число «очень богатых» людей (very-high-net-worth, VHNW) в мире за прошлый год увеличилось на 10% и достигло 2,7 млн.
Известия 11:44
Культура

Шоу телеведущей Ксении Собчак на Первом канале раскритиковали

Напомним, что в январе 2019 года Собчак запустила собственное YouTube-шоу «Осторожно, Собчак», в котором берёт интервью у известных людей.
ToDay News Ufa 04:22
Политика

Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра

Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
RT на русском 12:12
Здоровье

В областном онкодиспансере установят высокотехнологичное оборудование

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Футбол

Тульский «Арсенал» уступил «Шахтеру»

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Samsung представила Galaxy S20 со стократным зумом

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На карантин уже закрыты 84 класса. Как пояснила начальник управления образования Лина Коробейникова, все дети будут учиться дистанционно.
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В «Галерее» группа молодых людей подралась с охраной ТЦ

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Армия и оружие

Российского офицера уволили за пьянство на базе в Сирии

Суд не оправдал экс-офицера Черноморского флота Олега Лавренчука, которого летом прошлого года уволили за пьянство на военной службе в Сирии.
Газета.Ru 09:45
Происшествия

В переходе московского метро нашли брошенного младенца

В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
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ГИБДД дадут право аннулировать результаты техосмотра

Lenta.ru 02:18
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Звезда «Моей ужасной няни» Рафаэль Коулмэн умер в 25 лет

В 2009 году Рафаэль Коулмэн снялся в фильме «Четвертый вид» с Миллой Йовович и в хорроре «Оно живет».
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Гражданские ученые открывают редкое космическое соединение

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Сечин представил Путину проект «Восток Ойл»

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На шахте в Мурманской области произошел пожар

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Стало известно о новых заболевших туберкулезом в Сызрани

По данным ведомства, в январе были зарегистрированы 5 новых случаев заболеваемости туберкулезом.
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Общество

Медведева объявила о запуске онлайн-магазина

Российская фигуристка Евгения Медведева запустила онлайн-магазин, в котором поклонники могут приобрести разнообразную атрибутику с её авторскими рисунками.
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Армия и оружие

Эрдоган поставил Сирии ультиматум

Турция играет на повышение В среду утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску ударами возмездия, если "хотя бы еще один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен".
РБК 11:17
Здоровье

Челябинка звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача ребёнку

В Челябинской области местная жительница звонила в больницу 327 раз, чтобы вызвать врача своему ребёнку.
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Кино

Продюсеры «Льда-2»: «Мы придумали для этого фильма такую эмоциональную историю, что не снять ее было бы преступлением!»

Комсомольская правда вчера в 11:35
Биатлон

Объявлен состав сборной России на первую гонку ЧМ по биатлону

Стали известным имена российских участников смешанной эстафеты на предстоящем чемпионате мира по биатлону.
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Общество

Опубликованы фото застолья убийцы Немцова в российской колонии

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Общество

Белоруссия начала забирать технологическую нефть из «Дружбы»

Белоруссия начала забор технологической нефти для переработки на своих НПЗ из веток магистрального нефтепровода «Дружба», не задействованных при транзите российской нефти западным потребителям.
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Армия и оружие

ЦПВС: военные США открыли огонь по мирным жителям в Сирии

Экономика сегодня 14:05
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