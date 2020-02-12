с чего всё началось

Компания Facebook обнаружила целую группу фейковых аккаунтов, которые связаны, как считают в социальной сети, с российской военной разведкой. Заявление опубликовано на корпоративном сайте Facebook.

Энергетика «Газпром» назвал крупнейших должников по газу В список попали организации с задолженностями на сумму, превышающую 10 млн рублей Больше всего должников на начало 2020 года оказалось в Московской области, где насчитывается 87 организаций с общим долгом в 6,1 млрд рублей.

Технологии Linux стилизовали под несуществующую Windows 12 Lite В сети появился сайт, выполненный в стиле эпохи Web 1.0, на котором разместили изображения и описание якобы новой операционной системы под названием Windows 12 Lite.

Происшествия Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.

Здоровье В Череповце все школы закроют на карантин На карантин уже закрыты 84 класса. Как пояснила начальник управления образования Лина Коробейникова, все дети будут учиться дистанционно.

Происшествия В переходе московского метро нашли брошенного младенца В переходе рядом с метро "Парк Победы" в Москве нашли младенца, сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Общество Медведева объявила о запуске онлайн-магазина Российская фигуристка Евгения Медведева запустила онлайн-магазин, в котором поклонники могут приобрести разнообразную атрибутику с её авторскими рисунками.

Армия и оружие Эрдоган поставил Сирии ультиматум Турция играет на повышение В среду утром президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил Дамаску ударами возмездия, если "хотя бы еще один турецкий военнослужащий в Идлибе будет ранен".