Политика

Газета.RuГазета.RuFacebook удалила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов

Компания Facebook заявила об удалении нескольких сетей фейковых аккаунтов и групп в своих социальных сетях. Фейки, по данным организаци, были связаны с "российской военной разведкой" и нарушали политику компании против иностранного вмешательства в дела других стран.
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«Несмотря на то, что люди за этой сетью пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование обнаружило связь с российскими службами военной разведки»,— говорится в заявлении
 Facebook.
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