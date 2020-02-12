Политика
Газета.RuFacebook удалила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook заявила об удалении нескольких сетей фейковых аккаунтов и групп в своих социальных сетях. Фейки, по данным организаци, были связаны с "российской военной разведкой" и нарушали политику компании против иностранного вмешательства в дела других стран.
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с чего всё началось
«Несмотря на то, что люди за этой сетью пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование обнаружило связь с российскими службами военной разведки»,— говорится в заявлении Facebook.Коммерсантъ10:38
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Общество
Крупнейшую мировую IT-выставку отменили из-за коронавируса
Организаторы Всемирного мобильного конгресса, который должен был пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля, отменили мероприятие на фоне вспышки коронавируса.
Интернет
Число пользователей мессенджера WhatsApp достигло двух миллиардов
В администрации мессенджера подчеркнули, что уделяют большое внимание защите передаваемой информации и используют сквозное шифрование данных.
Теннис
Медведев уступил Поспишилу на турнире АТР в Роттердаме
В матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Роттердаме россиянин Даниил Медведев уступил представителю Канады Вашеку Поспишилу.
Шоу-бизнес
Андрей Григорьев-Апполонов сдал ДНК-тест на отцовство
Артист сдал ДНК-тест, чтобы доказать, что ребенок Сазыкиной ему не родной.
Происшествия
Экс-глава управления ФСИН скончался в зале суда на глазах у медиков
Совершивший попытку самоубийства после оглашения приговора экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов к моменту прибытия врачей в Чертановский суд Москвы был еще жив, но фельдшерам не удалось его спасти — признанный виновным в вымогательстве скончался от большой кровопотери.
Футбол
Гол Панюкова принес «Уралу» победу над «Текстильщиком»
Экономика
Центробанк продаст правительству акции Сбербанка
Правительство выкупит акции Сбербанка у ЦБ РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов РФ.
Гаджеты
Microsoft выпустила эмулятор для тестирования ОС Windows 10X
Американская компания Microsoft выпустила первый программный эмулятор для тестирования возможностей новой операционной системы, получившей название Windows 10X.
Армия и оружие
Шойгу заявил о росте числа высокоточных крылатых ракет в войсках
Политика
Мишустин назначил Илюшникову замглавы Минэкономразвития
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил заместителя начальника экспертного управления президента РФ Татьяну Илюшникову заместителем министра экономического развития РФ, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабмина.
Политика
Уровень доверия Путину за два года снизился почти в два раза
За последние два года рейтинг доверия россиян президенту Владимиру Путину снизился почти в два раза, до 35%.
Политика
В Киеве предложили обменять воду для Крыма на уступки по Донбассу
Украина может обменять воду для Крыма на уступки в переговорах по Донбассу, об этом заявил глава пропрезидентской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Армия и оружие
Кремль ответил на заявление Эрдогана о нападениях в Сирии
Дмитрий Песков опроверг слова Реджепа Тайипа Эрдогана, который обвинил Россию и Сирию в убийстве мирных жителей в Идлибе.
Политика
Боливия приостановила проект совместного с «Росатомом» ядерного центра
Новое правительство Боливии приостанавливает совместный с российским «Росатомом» проект по строительству ядерного центра в стране.
Общество
Директор ФБК Иван Жданов стал обвиняемым по делу о фильме «Он вам не Димон»
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что прокуратура Москвы предъявила ему обвинительный акт о неисполнении решения суда (ч. 2 ст. 315 УК) по удалению фильма «Он вам не Димон» с YouTube-канала политика Алексея Навального.
Здоровье
На Урале женщина 327 раз звонила в поликлинику для вызова врача
Как сообщает РИА Новости, депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова опубликовала на своей странице в Facebook скриншот с мобильного телефона жительницы города Златоуста, которая 327 раз пыталась дозвониться в поликлинику, чтобы вызвать на дом детского врача.
Здоровье
Минздрав изучит возможность заморозки цен на медицинские маски
Минздрав России рассмотрит возможность заморозки цен на медицинские маски.
Транспорт
Александр Беглов подписал документ планирования транспортной реформы
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ планирования регулярных перевозок, необходимый для запуска в городе транспортной реформы.
Общество
Польша запросила у «Газпрома» информацию по делу против Nord Stream 2
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил информацию у "Газпрома" для проведения расследования в отношении проекта газопровода "Северный поток — 2", говорится в проспекте к еврооблигациям "Газпрома", с которым ознакомилось РИА Новости.
Фигурное катание
Олимпийская чемпионка Ксения Столбова объявила о завершении карьеры
Олимпийская чемпионка фигуристка Ксения Столбова, выступавшая в парном катании, завершила карьеру.
Здоровье
Названы основные симптомы инсульта у женщин
Нольте напомнил, что основными симптомами инсульта становятся мышечная слабость, нарушение речи, односторонне онемение кожи.
Политика
Комитет Госдумы поддержал пожизненное сенаторство для экс-президентов
Комитет Госдумы по госстроительству поддержал поправки в Конституцию о порядке формирования Совета Федерации, передает корреспондент ИА REGNUM 12 февраля.
Гаджеты
Флагманская линейка Samsung Galaxy S20 официально раскрыта
Вся линейка получила энергоемкие аккумуляторы на 4 мАч (Galaxy S20), 4,5 мАч (Galaxy S20+) и 5 мАч (S20 Ultra).
Политика
Правительство отменило более 3,6 тыс. советских правовых актов
Правительство признало утратившими силу целый ряд законодательных документов времен СССР и их отдельные положения, которые устарели или не применялись на практике, сообщается на сайте кабмина.
Общество
ВОЗ заявила о стабилизации ситуации с распространением коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил о «стабилизации» ситуации с выявлением новых случаев заражения коронавирусом в Китае.