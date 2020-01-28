Интернет
FaktomFacebook следит за пользователями даже вне соцсети
Компания призналась, что собирает данные о своих пользователях даже тогда, когда они находятся вне соцсети. Слежка ведется через сайты-партнеры, которые по договоренности передаю все данные о действиях пользователя, зашедшего на сторонние сервисы с помощью аккаунта Facebook.
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Facebook расскажет пользователям, что известно об их активности вне соцсети
Красная веснавчера в 13:26
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Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
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В 2:00 мск Warcraft III: Reforged вышла из бета-теста.
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Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
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«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
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Одна из богатейших девочек мира, шестилетняя Настя Радзинская из Краснодара, недавно вошедшая в рейтинг Forbes как один из самых успешных YouTube-блогеров, отметила шестилетие.
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В Новосибирске местный житель напал с ножом на беременную женщину в подъезде и убил ее.
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Ольгу Бузову начали активно поздравлять с беременностью.
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В Ростовской области убили депутата и его жену
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США модернизируют систему предупреждений о ракетном нападении
Американская компания Raytheon создаст новую систему сбора и обработки данных для Военно-воздушных сил США.
Экономика
ЦБ ответил на претензии Счетной палаты
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Происшествия
Главу саратовского минздрава потребовали отстранить от должности
Следствие потребовало через суд отстранить от должности министра здравоохранения Саратовской области Наталью Мазину, которая стала фигуранткой уголовного дела о злоупотреблении полномочиями с причинением ущерба на 53 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Волжского районного суда Саратова.
Общество
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В Подмосковье отец насмерть отравил снотворным четырехмесячного сына
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Сорок процентов россиян стараются не платить налоги
Огромная часть населения страны занимается ремонтом, строительством, собирают ягоды или грибы на продажу.
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В партии Зеленского заявили, что в Польше он озвучил циничную ложь
Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента, оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны и сыгравшая на руку политической позиции руководства РФ.
Экономика
ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Армия и оружие
«Ведомости»: Россия и Вьетнам заключили контракт на поставку Як-130
Вьетнам в 2019 году заключил контракт на закупку не менее 12 российских учебно-боевых самолетов Як-130, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.