Интернет

FaktomFaktomFacebook следит за пользователями даже вне соцсети

Компания призналась, что собирает данные о своих пользователях даже тогда, когда они находятся вне соцсети. Слежка ведется через сайты-партнеры, которые по договоренности передаю все данные о действиях пользователя, зашедшего на сторонние сервисы с помощью аккаунта Facebook.
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