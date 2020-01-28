Компания призналась, что собирает данные о своих пользователях даже тогда, когда они находятся вне соцсети. Слежка ведется через сайты-партнеры, которые по договоренности передаю все данные о действиях пользователя, зашедшего на сторонние сервисы с помощью аккаунта Facebook.

Facebook следит за пользователями даже вне соцсети

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