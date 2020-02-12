Политика
Газета.RuFacebook удалила сеть связанных с «российской разведкой» аккаунтов
Компания Facebook заявила об удалении нескольких сетей фейковых аккаунтов и групп в своих социальных сетях. Фейки, по данным организаци, были связаны с "российской военной разведкой" и нарушали политику компании против иностранного вмешательства в дела других стран.
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с чего всё началось
«Несмотря на то, что люди за этой сетью пытались скрыть свою личность и координацию, наше расследование обнаружило связь с российскими службами военной разведки»,— говорится в заявлении Facebook.Коммерсантъ10:38
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