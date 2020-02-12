с чего всё началось

Компания Facebook заявила об удалении нескольких сетей фейковых аккаунтов и групп в своих социальных сетях. Фейки, по данным организаци, были связаны с "российской военной разведкой" и нарушали политику компании против иностранного вмешательства в дела других стран.

Общество В России предложили запретить шуметь днем В России хотят запретить шуметь с 13 до 15 часов и с 19 до 9 часов, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни, штрафные санкции для нарушителей будут достигать 40 тыс. рублей.

Политика Россиянам дадут дополнительный выходной для голосования по Конституции В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день, который объявят выходным для всех россиян.

Общество Роструд напомнил о длинных выходных в феврале В Роструде напомнили, как будут отдыхать россияне в феврале и марте в связи с предстоящими праздниками.

Общество Камбоджа разрешила круизному лайнеру Westerdam зайти в порт Круизный лайнер Westerdam, которому запретили заход в порты несколько стран из-за предполагаемой опасности распространения коронавируса, сможет пришвартоваться в Камбодже, все пассажиры смогут покинуть судно, сообщила компания Holland America Line.

Происшествия В Приамурье нашли мертвого полицейского Полицейский найден мертвым в городе Райчихинск Амурской области, проводится проверка, основная версия произошедшего - суицид, сообщили РИА Новости в УМВД по Амурской области.

Происшествия Таксист рассказал, почему фитнес-тренер устроила истерику Водитель такси, который заснял на видео устроившую истерику фитнес-тренера Яну Данькову из-за отказа ее везти, рассказал о причинах такого поведения девушки.

Шоу-бизнес Маколей Калкин прокомментировал обвинения Майкла Джексона в педофилии Маколей Калкин, прославившийся благодаря исполнению в детстве главной роли в фильме "Один дома", дал интервью изданию Esquire, в которой высказался о поп-певце Майкле Джексоне, которого обвиняют в педофилии.

Политика Зеленский призвал украинизировать молодежь Донбасса «Совершенно секретно»: Президент Украины Владимир Зеленский считает, что молодые люди, проживающие на территориях Донбасса, должны иметь право получить украинский паспорт.

Общество Мишустин подписал постановление об отмене около 3,6 тыс. актов СССР Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которым признаются утратившими силу принятые в период с 1923 года по 1991 год 3621 акт СССР и их отдельные положения.

Авто Новый Renault Logan впервые вышел на тесты Журналисты 32cars.ru опубликовали первые шпионские снимки следующей генерации Dacia Logan, который в России известен под названием Renault Logan.

Общество Контрабандные сигареты из Белоруссии продают по всей России «Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1%. Но доля всего нелегального табака намного выше», – уточнил эксперт.

Происшествия Под Псковом в ДТП погибли восемь человек На трассе в Псковской области в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и грузовика погибли восемь человек.