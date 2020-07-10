Технологии

Газета.RuГазета.RuFacebook устранил неполадки, мешавшие работе приложений по всему миру

Facebook устранил неисправности в программном обеспечении для разработчиков (Facebook SDK), которые привели к неполадкам в работе многих популярных приложений. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель компании. Отмечается, что ошибка была связана с изменениями в исходном коде.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Facebook устранил ошибку, которая привела к масштабному сбою iOS-приложений

Интерфакс11:11

На iPhone перестали работать популярные приложения, включая сервисы Яндекса. Сбой мирового масштаба

iXBT.com09:37

Проблема с Facebook SDK привела к глобальным сбоям в работе десятков iOS-приложений [Обновлено: Facebook всё починил]

3DNews09:54

Facebook устранил неисправность, которая повлияла на работу iOS-приложений

ТАСС11:03

На iPhone по всему миру произошел сбой

РИА Новости09:06

Facebook устранил приведшую к сбоям в приложениях для Apple неисправность

РБК11:25

Facebook устранил неполадки, мешавшие работе приложений по всему миру

Газета.Ru11:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 15:32, Ашберн
Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
2,5K
Экономика

В Костромской области субсидии на дезинфекцию получат 1800 бизнесменов

Кострома, 9 июля 2020, 18:04 — REGNUM В Костромской области 1800 предпринимателей могут претендовать на компенсацию затрат на средства индивидуальной защиты и дезинфекцию в период эпидемии коронавируса.
REGNUM вчера в 11:04
96
Шоу-бизнес

Собчак описала способы улететь из России вопреки закрытым границам

Телеведущая Ксения Собчак описала способы, с помощью которых ее друзья смогли улететь из России вопреки закрытым из-за коронавируса границам страны.
Lenta.ru 10:25
15
Политика

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
8
Религия

Эрдоган заявил, что богослужения в Святой Софии начнутся 24 июля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что первые мусульманские богослужения в соборе Святой Софии (Айя-Софии) в Стамбуле планируется начать 24 июля.
RT на русском 14:38
Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
3,9K
Политика

Россия наложила вето на вторую резолюцию Германии и Бельгии по Сирии

Россия и Китай вновь наложили вето в Совете безопасности ООН на резолюцию Бельгии и Германии о доставке гуманитарной помощи в Сирию, пишет РИА Новости.
Радио Sputnik 14:11
320
Авто

Энтузиаст создал скоростной электровелосипед из стиральной машины

Один предприимчивый инженер сумел на досуге создать электровелосипед, используя компоненты стиральной машины.
iXBT.com 14:44
Общество

В Госдуму внесен закон об ограничении внесудебного изъятия детей

Законопроект, жестко ограничивающий возможности изъятия детей из семьи, внесен на рассмотрение Госдумы.
Труд 05:00
56
Кино

Съемки сериала «Властелин колец» возобновятся в Новой Зеландии

Культуромания 07:13
22
Общество

Школьный учебный год в России начнется с 1 сентября

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возобновление школьных учебных занятий назначено на 1 сентября.
Газета.Ru 14:23
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

РИА Новости 03:08
262
Политика

Путин объяснил уважительный тон России в диалоге с партнерами

Президент России Владимир Путин объяснил, почему Россия выбрала уважительный тон диалога с партнерами.
Известия 14:27
38
Происшествия

Школьника заподозрили в убийстве завуча в поселке под Новосибирском

Известия 06:18
13
Шоу-бизнес

Названы траты Прилучного на отдых с Карпович в Ялте

Актер Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту вместе с двумя детьми от прежнего брака и актрисой Мирославой Карпович, которую в СМИ называют его новой избранницей.
ФАН 13:40
19
Армия и оружие

Минобороны Грузии заявило об утере вооружения в 2008 году

РИА Новости 10:16
3
Технологии

Павел Дуров сообщил об уничтожении Apple стартапов по всему миру

Русская Планета вчера в 18:51
106
Происшествия

Неонатологи России ответили Бастрыкину по делу калининградских врачей

«Российское общество неонатологов» в пятницу, 10 июля 2020 года, опубликовало ответ на слова Александра Бастрыкина, председателя Следственного комитета России, высказанные им по делу калининградских врачей Сушкевич и Белой в интервью «Российской газете».
Русский Запад 07:55
196
Общество

Ubisoft ответила на утечку информации об игре Far Cry 6

REGNUM 13:02
30
Общество

В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
2,9K
Политика

Пушков оценил предложение включить Украину и Грузию в НАТО

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал предложение американского эксперта по внешней политике Яна Бжезинского усилить давление на Россию посредством включения Украины и Грузии в НАТО.
Известия 15:18
1
Общество

«Вектор» завершил доклинические исследования вакцины от коронавируса

15 июля центр вирусологии и биотехнологии начнёт испытывать вакцину на добровольцах, сообщила она.
Говорит Москва 14:40
2
Армия и оружие

«Русские витязи» получили четыре новых истребителя Су-35С

Пилотажная группа "Русские витязи" завершила перевооружение на Су-35С, четыре новых самолета были перебазированы с завода-изготовителя в пункт дислокации авиагруппы в подмосковной Кубинке.
ТАСС вчера в 13:22
3
Экономика

Путин поручил обеспечить принятие законов о налогах до 24 июля

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля обеспечить принятие законов о налоговом манёвре в IT-сфере и об увеличении НДФЛ для доходов более 5 млн рублей в год.
RT на русском вчера в 11:21
106
Автоспорт

Риккардо разбил болид во второй практике перед Гран-при Штирии

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо попал в аварию во второй практике перед Гран-при Штирии.
Sports.ru 09:24
Авто

«АвтоВАЗ» начал выпуск Chevrolet Niva под маркой Lada

«АвтоВАЗ» начал выпуск внедорожника Chevrolet Niva под маркой Lada, сообщает российский автопроизводитель.
Коммерсантъ 11:25
164
Общество

ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
16
Политика

В Кремле не знают о записи якобы разговора Путина и Порошенко

РИА Новости вчера в 06:04
511
Общество

Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

Казань, 10 июля 2020, 15:29 — REGNUM На ближайшие три-четыре года строительство автодороги Москва — Нижний Новгород — Казань в рамках международного транспортного маршрута Европа — Западный Китай станет самым масштабным дорожным проектом страны.
REGNUM 08:29
80
Армия и оружие

США отвергли выводы спецдокладчика ООН об убийстве иранского генерала

Как сообщало EADaily, воздушная операция Соединённых Штатов в январе, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и ещё девять человек, является нарушением международного права, заявила 6 июля специальный докладчик ООН по вопросам внесудебных расправ Агнес Калламар.
Евразия Daily 10:24
16
Как работают Яндекс.Новости?
Главное