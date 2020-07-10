Facebook устранил неисправности в программном обеспечении для разработчиков (Facebook SDK), которые привели к неполадкам в работе многих популярных приложений. Об этом "Интерфаксу" сообщил представитель компании. Отмечается, что ошибка была связана с изменениями в исходном коде.

Facebook устранил неполадки, мешавшие работе приложений по всему миру

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