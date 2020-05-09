Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом.

Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы

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