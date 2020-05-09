Общество
РИА НовостиFacebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы
Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом.
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Общество
Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов
Арендодатель обязан будет по их обращению пролонгировать договор аренды на срок до одного года на прежних условиях или условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Российская газета вчера в 06:16
Политика
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ТАСС 15:12
Происшествия
Авиацию привлекут к тушению пожара в Удмуртии
К тушению пожара на территории технической территории бывшего арсенала в селе Пугачево в Удмуртии привлекут авиацию, заявил глава региона Александр Бречалов.
Газета.Ru 16:17
Общество
В Сеуле закрыли бары и клубы из-за коронавируса
Власти столицы Республики Корея фактически приостановили работу клубов и баров города после недавней вспышки коронавируса в популярном районе Сеула Итэвон.
Коммерсантъ 11:35
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс 07 мая в 17:00
Кино
Названа главная кандидатка на замену Деппа в «Пиратах Карибского моря»
Российская газета 06 мая в 12:05
Происшествия
В Москве в больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
В больнице имени Спасокукоцкого на севере Москвы произошло возгорание.
Коммерсантъ 14:09
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Футбол
Кордоба: «До сих пор спрашиваю Моуринью, болит ли его зад»
Евро-футбол.ру 16:35
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок в общественных местах
Москвичи обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, в магазинах и на рабочем месте, заявил начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
Газета.Ru 16:47
Общество
В Петербурге продлили ограничительные меры
Ограничительные меры, введенные ранее в Санкт-Петербурге в рамках режима повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции, продлили до 31 мая, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
РИА Новости 16:56
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
РИА Новости 06:11
Общество
В мэрии рассказали, где москвичи смогут находиться без маски с 12 мая
Жители Москвы, начиная с 12 мая, имеют право находиться без маски и медицинских перчаток только в своих домах или рабочих кабинетах, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы Анастасии Раковой.
Газета.Ru вчера в 16:39
Общество
В Нью-Йорке от коронавируса начали умирать дети
Губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что коронавирус вызывает у детей синдром системного воспалительного ответа.
Росбалт 13:25
Общество
Минобороны опубликовало архивные фото полководцев Победы
Минобороны России опубликовало фотографии из личных архивов советских полководцев, сделанные весной 1945 года.
RT на русском 17:33
Происшествия
На Кубани выявлено 1830 носителей коронавируса
Краснодар, 9 мая 2020, 11:12 — REGNUM 98 новых носителей коронавируса выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 9 мая в региональном оперштабе.
REGNUM 04:12
Общество
Владимир Путин поздравил россиян с 9 мая
Президент России Владимир Путин у Могилы Неизвестного солдата в Москве поздравил жителей России с Днем Победы.
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Футбол
Игроков клубов АПЛ начнут тестировать на коронавирус с 14 мая
Со следующего четверга, 14 мая, футболистов клубов Премьер-лиги начнут проверять на коронавирус, сообщает The Telegraph.
Sports.ru 15:52
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Политика
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Белого дома в Instagram о победе США и Великобритании над нацизмом.
Lenta.ru 16:19
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Коэффициент распространения COVID-19 в России достиг 1,06, что стало минимальным значением с начала эпидемии коронавируса в стране, сообщает ТАСС.
Коммерсантъ 07:02
Общество
Российский подводный беспилотник впервые испытали в Марианской впадине
Российский автономный необитаемый подводный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины, сообщили РИА Новости в Фонде перспективных исследований (ФПИ).
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Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Происшествия
В Запорожье произошли стычки из-за советской символики
Стычки между активистами произошли в украинском Запорожье из-за советской символики, сообщило местное издание "061".
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ГЛАС.RU 16:17
Общество
Чернышенко допустил отмену ограничений в конце мая
В конце мая — начале июня регионы могут начать выход из режима ограничений.
BFM.ru вчера в 14:51
Авто
Американские автодилеры вывозят автомобили в море
Ситуация в американском автопроме чем-то напоминает «нефтянку»: производство автомобилей продолжается, а хранить их из-за переполненных вследствие низкого спроса складов пока негде.
Автоновости дня вчера в 01:38