Социальная сеть Facebook на три дня заблокировала аккаунт журналиста МИА "Россия сегодня" Леонида Свиридова после того, как он разместил на своей странице фотографию, где изображено Знамя Победы над Рейхстагом.

Facebook забанил журналиста Sputnik за снимок со Знаменем Победы

Общество Еврокомиссия назвала возможную дату открытия границ ЕС Еврокомиссия озвучила возможный срок открытия границ Европейского союза. Соответствующие рекомендации содержатся в сообщении ведомства.

Футбол Дрезденское «Динамо» ушло на двухнедельный карантин После анализа ситуации службы здравоохранения Дрездена в субботу решили, что весь состав команды, включая тренеров и персонал, должен пройти 14-дневный карантин, - говорится в заявлении пресс-службы клуба, опубликованном на официальном сайте команды.

Энергетика В США начались беспрецедентные проблемы с нефтью и газом Беспрецедентные проблемы начались на фоне пандемии коронавируса, которая привела к экономическому кризису и радикальному снижению спроса на топливо по всему миру. 124

Армия и оружие Российским военным запретили постоянно пользоваться гаджетами В прошлом году в России вступил в силу закон, который запрещает военным публиковать в интернете или сообщать журналистам сведения о своей служебной деятельности и ведомственной принадлежности. 863

Общество В Санкт-Петербурге вводится масочный режим С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. 337

Политика В Минске проходит военный парад Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники. 38

Шоу-бизнес Фото: Милла Йовович рассказала, что значит для нее День Победы Голливудская звезда Милла Йовович опубликовала в своем Instagram пост, в котором поздравила всех с Днем Победы и рассказала, что он значит для нее и ее семьи. 13

Единоборства Сергей Харитонов дал прогноз на бой Фергюсон — Гэтжи Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов поделился мнением о главном поединке турнира UFC 249.

Происшествия Офицер комендатуры Кремля скоропостижно умер от коронавируса В госпитале ФСБ от пневмонии скончался майор ФСО, помощник дежурного комендатуры московского Кремля Алексей Титов. 144

Шоу-бизнес Архивное фото обнаженной Собчак восхитило поклонников Фотограф подписал архивный снимок просто: «Красивая Ксения Собчак». Подписчики Гусова были удивлены таким нежным образом теледивы. 17

Армия и оружие Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.

Здоровье Роспотребнадзор назвал критерии для снятия запретов из-за коронавируса Роспотребнадзор назвал критерии, по которым в случае улучшения эпидситуации с коронавирусом будут в три этапа сниматься запреты и ограничения, введенные из-за распространения коронавирусной инфекции. 938

Музыка Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer". 218

Общество Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло. 139

Технологии Илон Маск пообещал чипировать человека в течение года Предприниматель Илон Маск заявил, что его компания Neuralink готова в ближайшее время внедрить чип в мозг человека. 428

Культура В Краснодаре горожане отметили День Победы пением фронтовых песен Все песни сопровождались дружным хором собравшихся, а по окончании концерта, как и в его начале, вновь был исполнен «День Победы» Д. Тухманова и прозвучало троекратное «Ура!».