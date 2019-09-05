Политика

Вести.RuВести.RuFacebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Facebook удалил пост Натальи Поклонской и заблокировал ее страницу. Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад.
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Facebook заблокировал страницу Поклонской из-за поста о главе ДНР

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Вести Крым07:13

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Вести.Ru07:59

Facebook удалил пост Поклонской в память о главе ДНР и заблокировал ее страницу

ТАСС07:49

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РИА Новости07:46

Facebook заблокировал страницу Поклонской за пост в память Захарченко

РБК08:19
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Александр Захарченко
Военный и государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства, председатель Совета министров и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР.
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