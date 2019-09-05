Политика

Вести.RuВести.RuFacebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Facebook удалил пост Натальи Поклонской и заблокировал ее страницу. Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад.
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Facebook удалил пост Поклонской в память о главе ДНР и заблокировал ее страницу

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У Поклонской нет желания наказывать Facebook за трусость и «политическую зависимость»

Царьград09:55

Facebook заблокировал страницу Поклонской за пост в память Захарченко

РБК08:19

Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Вести.Ru07:59

Facebook заблокировал страницу Поклонской из-за поста о главе ДНР

Московский Комсомолец11:04

Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко

РИА Новости07:46

Facebook заблокировал аккаунт Поклонской

Вести Крым07:13
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Вышел первый трейлер мрачной сказки «Гретель и Гензель»

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Политика

Мутко раскритиковал работу МЭР с бизнесменами в Тулуне

Заместитель председателя правительство РФ Виталий Мутко недоволен работой министерства экономического развития с пострадавшими от паводка в Тулуне предпринимателями, еще ни один не получил выплаты после удара стихии.
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В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»

Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
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Происшествия

Прогулочный катер затонул в Крыму

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Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

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Минздрав планирует запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года уже в декабре.
Газета.Ru 09:25
Происшествия

В Великобритании перекрыли трассу из-за утечки 32 тысяч литров джина

Газета.Ru 11:31
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Робота Федора включили перед отправкой с МКС на Землю

РБК 13:35
Политика

Экс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»

Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность.
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Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков

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РБК 09:15
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В Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США в киберпространстве

Юридический советник Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленн Герстелл заявил, что Россия представляет главную угрозу для кибербезопасности США.
RT на русском 12:29
Происшествия

Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека

В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
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Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Министерство обороны России опровергает сообщения о гибели троих российских военных в зоне деэскалации «Идлиб» в Сирии.
RT на русском 10:42
Шоу-бизнес

Ивлеева сменила фамилию на Узенюк

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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

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Украина предложила России контролировать перемирие в Донбассе

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Вести.Ru 05:30
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом

В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
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Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
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Путин предупредил Буша за два дня до терактов 11 сентября

Как утверждает Биби, за два дня до атак в Нью-Йорке и Вашингтоне Путин позвонил американскому коллеге, чтобы предупредить, что «российская разведка выявила признаки надвигающейся террористической кампании, "чего-то давно готовившегося" и исходившего из Афганистана».
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Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

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Представлен дизайн первого в мире космического отеля

Фонд Gateway надеется, что к 2025 году его отель на космической станции будет открыт и начнёт работать.
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В Иране расторгли брак между взрослым мужчиной и девочкой: суд провинции Кохгилуйе и Бойерахмед принял решение, что союз между 11-летним ребенком и 22-летним молодым человеком нежелателен из-за юного возраста молодой жены, сообщает РИА "Новости".
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Полузащитник ЦСКА Ефремов перенес операцию и пропустит 6-7 месяцев

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Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы

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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
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Александр Захарченко
Военный и государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства, председатель Совета министров и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР.
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