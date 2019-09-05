Политика

Вести.RuВести.RuFacebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Facebook удалил пост Натальи Поклонской и заблокировал ее страницу. Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад.
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Facebook заблокировал страницу Поклонской из-за поста о главе ДНР

Московский Комсомолец11:04

У Поклонской нет желания наказывать Facebook за трусость и «политическую зависимость»

Царьград09:55

Facebook удалил пост Поклонской в память о главе ДНР и заблокировал ее страницу

ТАСС07:49

Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Вести.Ru07:59

Facebook заблокировал страницу Поклонской за пост в память Захарченко

РБК08:19

Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко

РИА Новости07:46

Facebook заблокировал аккаунт Поклонской

Вести Крым07:13
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Технологии

Сбербанк займется доставкой продуктов из магазинов

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет», рассказал РБК представитель Instamart — партнера банка по этому проекту — и подтвердил представитель Сбербанка.
РБК 17:02
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Аксёнов посоветовал Зеленскому приехать в Крым

Глава Крыма Сергей Аксёнов в эфире телеканала «Крым 24» порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить полуостров и посмотреть, что там происходит, а также пообщаться с местными жителями.
RT на русском 17:12
Общество

Герман Греф призвал отменить школьные экзамены

Экзамены лишают желания учиться, поэтому их нужно уничтожить, заявил глава Сбербанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме.
Российская газета 02:35
Общество

Метеобюро Канады предупредило о приближении урагана «Дориан»

Ураган «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады в субботу, 7 сентября, сообщает канадское Национальное метеобюро.
RT на русском 16:05
Общество

Между башнями «Москва-Сити» с троса сорвался канатоходец

Между башнями "Москва-Сити" канатоходцы натянули тросы, предназначенные для установления мирового рекорда накануне празднования Дня города в Москве.
Вести.Ru 11:43
Общество

Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

Известия 00:51
Технологии

К концу сентября в России закончатся IP-адреса

В ближайший месяц в России, Европе и на Ближнем Востоке наступит дефицит интернет-адресов протокола IPv4, который используется большинством сайтов, сообщает РБК, ссылаясь на экспертов.
Smolnarod.ru 09:14
Единоборства

Шлеменко проиграл Ханикатту решением судей

Судьи единогласно присудили победу американскому бойцу. В первом раунде Ханикатт успешно провёл тейкдаун, после чего бой перешёл в клинч.
Чемпионат 12:31
Политика

Путин заявил о праве молодежи на протестные акции

Европейско-Азиатские новости 06:01
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Экономика

В ЦБ рассказали, кто чаще становится жертвой мошеннических лотерей

Жертвами мошенников, организовывающих лотереи, чаще всего становятся мужчины среднего возраста, причем с опытом работы в силовых структурах.
Российская газета 16:37
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России

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Происшествия

В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
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Наука

В найденном в Австралии метеорите обнаружен неизвестный минерал

Исходя из опубликованной в журнале American Mineralogist научной статье, исследователи обнаружили в составе метеорита неизвестный ранее минерал, который в последствии назвали эдскоттитом.
В городе R 03 сентября в 04:33
Экономика

Росбанк позитивно смотрит на запуск ипотеки под 2% на Дальнем Востоке

Росбанк позитивно смотрит на предложение запустить для молодых семей специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке со ставкой 2% годовых, сообщил РИА Новости руководитель ипотечного филиала банка "Росбанк Дом" Денис Ковалев.
РИА Новости 06:15
Общество

В России появится онлайн-карта загрязнения воздуха и воды

Интерактивная "карта-светофор" с информацией о загрязнённости воздуха и воды на территории России заработает в ближайшее время и будет доступна любому гражданину, говорится в пресс-релизе Минприроды, посвященном работе Восточного экономического форума.
РИА Новости 10:50
Происшествия

Навальный сообщил об обысках в ФБК

Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс 13:07
Культура

Звезды «Уральских пельменей» объявили о прощальном туре после раскола

Звезды юмористического шоу «Уральские пельмени» Вячеслав Мясников и Андрей Рожков объявили, что грядущий тур программы «Ваши пельмени» станет для них последним.
Взгляд.ру 12:29
Общество

Самую опасную педофилку выпустят из британской тюрьмы

РИА Новости 15:51
Футбол

Зидан убедил Мбаппе перейти в «Реал» следующим летом

Ведущий нападающий французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение продолжить карьеру в мадридском "Реале", куда он может перейти летом 2020 год, сообщает Sport.es.
ProstoProSport 15:55
Политика

Кузнецова рассказала о процессе возвращения российских детей из Сирии

Работа по возвращению детей-граждан РФ из Сирии будет вестись во многом по образцу деятельности по возвращению детей из Ирака, хотя уровень сложности уже другой, заявила в интервью РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.
РИА Новости 09:21
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«Ак Барс» обыграл «Йокерит» в матче КХЛ

Казанский "Ак Барс" одержал победу над финским "Йокеритом" в матче регулярного чемпионата КХЛ.
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Авто

Стали известны цены на Lada Granta Drive Active

Дилеры «АвтоВАЗа» начали прием заказов на «драйверскую» модификацию седана LADA Granta – версию Drive Active.
Автоновости дня 05:11
Кино

Умер президент Гильдии продюсеров России Юрий Бобров

"5 сентября 2019 года на 68-м году жизни ушел из жизни организатор кинопроизводства, президент Гильдии продюсеров и организаторов кинопроцесса Союза кинематографистов России Юрий Александрович Бобров", - говорится в сообщении.
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Политика

В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Экономика

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут увеличить

Взносы работодателей во внебюджетные фонды могут быть увеличены с 30% до 31% для развития нового вида социального страхования по уходу за людьми старшего возраста.
Известия 03 сентября в 18:15
Транспорт

Фрунзенский радиус в Петербурге могут открыть через две недели

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Штормовое предупреждение объявили в Приморье из-за тайфуна «Линлин»

В Приморском крае объявили штормовое предупреждение в связи с надвигающимся тайфуном «Линлин», который принесет сильные осадки 7–9 сентября.
Известия 05:13
Экономика

Индия предоставит кредит в $1 млрд на развитие Дальнего Востока

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия готова предоставить кредит в 1 млрд рублей на развитие Дальнего Востока.
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Лифт на Луну: в сети опубликовали концепцию «космической линии»

Описанная в исследованиях экспертами из Колумбийского и Кембриджского университетов «космическая линия» будет закреплена к поверхности Луны и свисать на геостационарную орбиту вокруг Земли.
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
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Александр Захарченко
Военный и государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства, председатель Совета министров и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР.
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