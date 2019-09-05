Facebook удалил пост Натальи Поклонской и заблокировал ее страницу. Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад.

Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

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