Политика

Вести.RuВести.RuFacebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Facebook удалил пост Натальи Поклонской и заблокировал ее страницу. Удаленный пост депутата Госдумы был посвящен памяти главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, который погиб в результате теракта год назад.
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У Поклонской нет желания наказывать Facebook за трусость и «политическую зависимость»

Царьград09:55

Facebook заблокировал страницу Поклонской за пост в память Захарченко

РБК08:19

Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Вести.Ru07:59

Facebook заблокировал страницу Поклонской из-за записи о Захарченко

Московский Комсомолец08:03

Facebook удалил пост Поклонской в память о главе ДНР и заблокировал ее страницу

ТАСС07:49

Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко

РИА Новости07:46

Facebook заблокировал аккаунт Поклонской

Вести Крым07:13
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Происшествия

В Новосибирске завели дело на росгвардейца, избившего прохожего

Результатом доследственной проверки сообщений о сотруднике Росгвардии, ударившем прохожего по лицу, стало уголовное дело.
Российская газета 07:05
Политика

МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США

Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.
RT на русском 08:51
Футбол

Глушаков извинился перед болельщиками «Спартака»

Хочу извиниться перед болельщиками "Спартака", которые слушали и невольно стали участниками всей этой грязи.
РИА Новости 08:45
Политика

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

Президент России Владимир Путин заявил, что предлагал американскому коллеге Дональду Трампу приобрести новейшие российские вооружения, в том числе гиперзвуковое оружие.
Газета.Ru 09:20
Общество

В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 03 сентября в 17:43
Экономика

Правительство поддержало проект о выплате частной пенсии в 55 и 60 лет

Правительство направило положительный отзыв на законопроект, дающий право на выплату негосударственной пенсии женщинам в возрасте 55 лет и мужчинам, достигшим 60 лет, сообщили в партии «Единая Россия».
РБК 09:37
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея, сообщили СМИ

Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк), сообщило агентство "Москва".
РИА Новости 10:05
Политика

Израильский дипломат признал Украину и мову выдумкой

Портал «ПолитНавигатор» сообщил о том, что украинские язык и государственность признал выдумкой израильский дипломат Цви Маген.
Политическая Экспертиза 09:12
Армия и оружие

В Сирии погибли трое российских офицеров

В Сирии в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб погибли трое российских офицеров.
Lenta.ru 09:36
Происшествия

Бывшие рядовые отсудили у Минобороны ₽4 млн за обстрел из танков

РБК 09:15
Шоу-бизнес

Наташа Королева рассказала о том, как избежала измен Тарзана

Певица Наташа Королева откровенно рассказала, что помогает ей сохранить брак с мужем, Сергеем Глушко, и избегать измен.
Народные новости 07:43
Происшествия

Жительницу Петербурга нашли в закопанном чемодане после свидания

РИА Новости 06:42
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Политика

На Украине через суд намерены закрыть телеканал NEWSONE

Национальный совет по телерадиовещанию Украины принял решение обратиться в суд, чтобы лишить телеканал NEWSONE лицензии и закрыть его.
RT на русском 07:46
Общество

Скворцова оценила закон о продаже алкоголя с 21 года

Минздрав планирует запретить продажу алкоголя россиянам моложе 21 года уже в декабре.
Газета.Ru 09:25
Армия и оружие

Кувалда против скальпеля: истребитель МиГ-21 сравнили с F-22

Мilitary Watch Magazine называет МиГ-21 легким, недорогим и старым самолетом, а американский F-22 Raptor - дорогим и тяжелым, новым и сложным.
Российская газета 06:45
Политика

Токио сделает Москве представление из-за открытия рыбзавода на Курилах

Токио готовит представление Москве из-за открытия рыбоперерабатывающего завода на курильском острове Шикотан, старт которому накануне дал Владимир Путин.
RT на русском 07:46
Происшествия

Прогулочный катер затонул в Крыму

RT на русском 08:17
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение депутатов парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР) три кандидатуры на пост главы КБР: директора филиала ПАО «РусГидро» Игоря Кладько, врио главы республики Казбека Кокова и министра природных ресурсов и экологии КБР Ильяса Шаваева.
Коммерсантъ 10:25
Политика

Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Происшествия

В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди

По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.
Российская газета 08:47
Здоровье

Врачи рассказали, почему нельзя гуглить симптомы болезней

Эксперты рассказали, почему нельзя доверять интернет-диагнозам. Они не рекомендуют лечиться теми способами, которые можно найти в Сети.
ФАН 08:29
Политика

Премьер Малайзии усомнился в беспристрастности расследования дела MH17

Международное расследование катастрофы MH17 проходит необъективно — оно отражает позиции тех, кто пострадал от трагедии, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад в интервью «РИА Новости».
РБК 01:50
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг

Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Происшествия

Автомобиль столкнулся с поездом в Дагестане, погибли два человека

Еще двух после ДТП с различными травмами доставили в больницу В Дагестане автомобиль столкнулся с поездом, в результате чего погибли два человека.
АиФ Дагестан 05:00
Политика

Путин прокомментировал ситуацию с обменом заключенными с Украиной

Переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной подходят к финалу, заявил Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума.
РИА Новости 05:57
Политика

Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке

«Иран начнет третий этап по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки в пятницу», – передает ТАСС слова Роухани.
Взгляд.ру вчера в 14:51
Гаджеты

Sony представила смартфон Sony Xperia 5

Ореанда-Новости 09:15
Политика

Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма

Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.
Известия 05:35
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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
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Александр Захарченко
Военный и государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства, председатель Совета министров и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР.
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