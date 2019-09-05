Политика

РИА НовостиРИА НовостиFacebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко

"Социальная сеть Facebook удалила мой пост, посвященный памяти главы ДНР Александра Захарченко, и заблокировала аккаунт на 30 дней", — написала в своем Telegram-канале Поклонская. По мнению депутата Госдумы, решение администрации соцсети ангажировано и демонстрирует практику цензуры.
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Facebook заблокировал Поклонскую после поста о Захарченко

Вести.Ru07:59

У Поклонской нет желания наказывать Facebook за трусость и «политическую зависимость»

Царьград09:55

Facebook заблокировал страницу Поклонской за пост в память Захарченко

РБК08:19

Facebook заблокировал страницу Поклонской из-за поста о главе ДНР

Московский Комсомолец11:04

Facebook удалил пост Поклонской в память о главе ДНР и заблокировал ее страницу

ТАСС07:49

Facebook заблокировал аккаунт Поклонской из-за поста о Захарченко

РИА Новости07:46

Facebook заблокировал аккаунт Поклонской

Вести Крым07:13
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Посольство России в США выразило протест в связи с арестом директора по развитию бизнеса «Объединенной двигателестроительной корпорации» (ОДК) Александра Коршунова, которого ранее задержали в Италии по запросу американских властей.
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Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
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США сообщили о дате размещения запрещенных ДРСМД ракет

Исполняющий обязанности министра Армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты планируют организовать размещение высокоточных и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой к началу 2020-ых годов.
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Марадона возглавит аргентинский клуб

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Израильский дипломат признал Украину и мову выдумкой

Портал «ПолитНавигатор» сообщил о том, что украинские язык и государственность признал выдумкой израильский дипломат Цви Маген.
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Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины

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В России прекратят приём в колледжи по десяткам специальностей

В России в 2021 году прекратится приём в колледжи по 23 устаревшим специальностям и девяти профессиям.
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Генетики выяснили происхождение жителей Южной Азии

Генетики выяснили происхождение представителей древней Индской цивилизации, а также современных жителей Южной Азии, говорится в Science.
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«Транснефть» отразит в отчетности выплаты компенсаций из-за ЧП с «Дружбой»

"Транснефть" по итогам девяти месяцев отразит в отчетности резерв для выплаты компенсаций из-за ЧП на "Дружбе", сообщил первый вице-президент компании Максим Гришанин.
ПРАЙМ 10:33
Происшествия

Восемь человек задержали после обыска в штабе Навального

Восемь человек задержали в штабе политика Алексея Навального, где проходит обыск, сообщает проект «ОВД-инфо».
Ведомости 15:46
Происшествия

Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области

На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22
Политика

Путин пошутил о предельном возрасте в политике

Президент России Владимир Путин пошутил о предельном возрасте пребывания в политике, комментируя слова 94-летнего премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада, который рассказал, что в его стране эта возрастная планка составляет 95 лет.
Life.ru 06:56
Политика

Путин высказался об оскорбившей жителей Тулуна чиновнице

Президент России Владимир Путин прокомментировал поведение руководителя управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирины Алашкевич, которая ранее оскорбительно отозвалась о пострадавших от паводка людях.
Телеканал 360° 02 сентября в 14:49
Гаджеты

Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp

Компания HMD Global, которая впервые присутствует на берлинской выставке IFA, представила сразу пять новых устройств.
Российская газета 12:20
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Второй день фестиваля «Мост» собрал около 1 тыс. зрителей

Второй день Международного кинофестиваля "Мост" (Film Festival Most), большей частью полностью посвященный детскому кинематографу и мультипликации, собрал около 1 тыс. зрителей.
ТАСС 16:45
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
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В Крыму затонул прогулочный катер с пассажирами

В Крыму затонул прогулочный катер «Камелот».
REGNUM 08:32
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Столичные профсоюзы через смс приглашают москвичей на выборы

Столичная Федерация профсоюзов посредством смс приглашает жителей Москвы на выборы депутатов Мосгордумы.
Вести.Ru 10:03
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В Москве предложили не принимать детей в школы без прививок

Департамент образования Москвы предложил на законодательном уровне закрепить право отказать в приёме ребёнка в образовательное учреждение, если у него отсутствуют прививки, сообщила замруководителя департамента образования Москвы Алена Шахова.
РИА Новости 06:46
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Штормовое предупреждение объявлено в Приморье из-за тайфуна «Линлин»

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МЭР ответило на заявление Мутко по работе с пострадавшими от паводка

Министерство экономического развития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко, который указал на задержку выплат пострадавшим от наводнения предпринимателям Иркутской области.
Российская газета 16:46
Происшествия

Во Флориде на пляж вынесло килограммы кокаина

В американском городе Мельбурн, штат Флорида, на берег Парадайз Бич волны вынесли несколько свертков с кокаином.
РЕН ТВ 08:00
Происшествия

Во Франции могли случайно сжечь пьяного студента вместе с мусором

Во Франции пропавшего студента 21-летнего Этьена Мари могли случайно сжечь вместе с мусором на заводе по утилизации отходов.
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Двоих детей сбил автомобиль в пригороде Петербурга

REGNUM 13:11
Экономика

Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке

"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48
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Захарова объяснила отсутствие России на памятных мероприятиях в Польше

Польша решила не приглашать Россию на мероприятия, посвященные 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в соответствии с позицией НАТО.
Известия вчера в 21:34
Общество

Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

ТАСС вчера в 16:29
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В клинике МЧС начнут бесплатно лечить петербуржцев

Клиника МЧС начнет оказывать бесплатную медицинскую помощь жителям Петербурга.
АБН вчера в 19:30
Футбол

Жена Икарди: вариант с «ПСЖ» был худшим для меня, но лучшим для Мауро

Мауро упаковал маленький чемодан, а остальное оставил мне. Дети ходят в школу в Италии, поэтому мы будем жить между Миланом и Парижем.
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Авторы первой фотографии черной дыры получили $3 млн

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Наталья Поклонская
Российский политик
Российский политик, юрист. Депутат Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации VII созыва, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции с 5 октября 2016 года.
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Александр Захарченко
Военный и государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства, председатель Совета министров и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР.
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