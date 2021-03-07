Facebook заблокировал основанную на пресс-релизе ФСБ публикацию «Ведомостей»
Facebook заблокировал публикацию «Ведомостей» о задержании в Воронеже сторонников украинских националистов после того, как привлеченные соцсетью фактчекеры украинского портала посчитали эту информацию недостоверной.В источнике
С чего всё началось
Facebook заблокировал основанную на релизе ФСБ статью РБК
Социальная сеть Facebook заблокировала статью РБК о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ, оценив опубликованную информацию как ложную. РБК настаивает на корректности изложения информации из официального сообщения ФСБ.
РБКвчера в 07:39
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Facebook заблокировал посты СМИ о задержании в Воронеже сторонников украинских неонацистов
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