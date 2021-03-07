Facebook заблокировал публикацию «Ведомостей» о задержании в Воронеже сторонников украинских националистов после того, как привлеченные соцсетью фактчекеры украинского портала посчитали эту информацию недостоверной.

С чего всё началось Facebook заблокировал основанную на релизе ФСБ статью РБК Социальная сеть Facebook заблокировала статью РБК о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ, оценив опубликованную информацию как ложную. РБК настаивает на корректности изложения информации из официального сообщения ФСБ. РБК вчера в 07:39