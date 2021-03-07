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Ведомости
Ведомости

Facebook заблокировал основанную на пресс-релизе ФСБ публикацию «Ведомостей»

Facebook заблокировал публикацию «Ведомостей» о задержании в Воронеже сторонников украинских националистов после того, как привлеченные соцсетью фактчекеры украинского портала посчитали эту информацию недостоверной.В источнике
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С чего всё началось

Facebook заблокировал основанную на релизе ФСБ статью РБК

Социальная сеть Facebook заблокировала статью РБК о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской молодежной радикальной группы МКУ, оценив опубликованную информацию как ложную. РБК настаивает на корректности изложения информации из официального сообщения ФСБ.
РБКвчера в 07:39
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Facebook заблокировал статью РБК, основанную на релизе ФСБ

РИА Новостивчера в 10:45

Facebook заблокировал основанную на релизе ФСБ статью РБК

РБКвчера в 07:39

Facebook заблокировал написанную на основе релиза ФСБ статью «Ъ»

Коммерсантъвчера в 10:31

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Facebook заблокировал статью РБК со ссылкой на материалы ФСБ

Lenta.ruвчера в 09:19

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