Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Музыка Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.

Политика Турция запросила у США покупку Patriot США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.

Происшествия «Дрифтер» сбил новогоднее украшение на центральной площади Владивостока Водитель универсала на центральной площади Владивостока сбил светодиодную конструкцию, установленную подрядчиком накануне в рамках подготовки города к празднованию Нового года, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на vlnews24.Автомобилист приехал на главную площадь города и начал нарезать круги вокруг новогодней ёлки.

Происшествия В Башкирии произошёл пожар на складе «В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.

Музыка Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.

Политика Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.

Политика Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.

Политика В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.

Политика В США сняли санкции с трех российских компаний Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании, попавшие в него 5 декабря из-за связей с российской хакерской группировкой Evil Corp. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

Футбол Слуцкий отказался бы возглавить «Спартак» Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что не стал бы тренировать «Спартак».

Шоу-бизнес Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотографию в платье и при этом без бюстгальтера.

Технологии МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G Операторы начали совместный поиск 5G-частот Телекоммуникационные компании «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G).

Гаджеты WhatsApp с 31 декабря перестанет работать у миллионов пользователей С начала 2020 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на Windows Phone, а с февраля 2020 года и на гаджетах, использующих операционную систему Android до версий 2.3.7 и на iPhone с ОС до iOS 8. Мессенджер больше не будет принимать поддержку платформ, которые не дают возможность, модернизировать приложение в будущем.