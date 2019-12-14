Общество
Газета.RuFacebook запустит программу против дезинформации на Украине
Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
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Наука
Неприятный запах изо рта свидетельствует о 7 болезнях человека
Изменившееся дыхание женщины в положении говорит о том, что в 84% неприятный запах изо рта говорит о наличии этой болезни.
Общество
В России раскрыли новый канал утечки персональных данных
Сообщается, что число краж с участием системных администраторов составляет менее 2%, однако на них приходится 25−30% похищенной информации.
Музыка
Forbes назвал самые популярные клипы десятилетия на YouTube
Самым популярным музыкальным видео с 2010 года по конец 2019-го стал клип на композицию Despacito пуэрто-риканского музыканта Луиса Фонси при участии вокалиста Дэдди Янки, сообщает Forbes.
Культура
Лев Лещенко выругался матом в шоу Максима Галкина
Певец Лев Лещенко выругался матом в эфире нового YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".
Общество
Законопроект о ликвидации ФГУПов и МУПов Госдума приняла во II чтении
Законопроект о ликвидации ФГУПов и МУПов Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 12 декабря.
Политика
Турция запросила у США покупку Patriot
США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400.
Кино
Зрители оценили нового «Полицейского с Рублевки»
По сюжету, сотрудникам отдела полиции Барвихи мешают спокойно встретить Новый год охотники за ювелирными украшениями.
Религия
Глава новой украинской Церкви назвал условие переноса даты Рождества
Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний в рамках брифинга заявил о готовности к реформе церковного календаря.
Общество
Ведущий «Поле чудес» Якубович не нашел ошибки в слове «монпасье»
Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович заявил, что в слове "монпасье", написанном с одной буквой "н", нет никакой ошибки.
Происшествия
«Дрифтер» сбил новогоднее украшение на центральной площади Владивостока
Водитель универсала на центральной площади Владивостока сбил светодиодную конструкцию, установленную подрядчиком накануне в рамках подготовки города к празднованию Нового года, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на vlnews24.Автомобилист приехал на главную площадь города и начал нарезать круги вокруг новогодней ёлки.
Происшествия
В Башкирии произошёл пожар на складе
«В селе Акбердино на улице Газпромовской горит склад сыпучих продуктов на площади 700 кв. м», — сказал собеседник.
Музыка
Верка Сердючка выпустила новую песню после многолетнего перерыва
Украинский певец Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, после долгого перерыва презентовал новую песню под названием Make It Rain Champagne.
Здоровье
Медик рассказал, чем опасны для здоровья резкое похолодание и морозы
С начала зимы подобные аномальные скачки с резким понижением температуры на 20-25 градусов наблюдались в Сибири.
Политика
Зеленский ответил на слова Путина о газе шуткой
Украинский президент Владимир Зеленский ответил на слова главы РФ Владимира Путина измененной строчкой из стихотворения Сергея Михалкова.
Футбол
«Бавария» и «Боруссия» Д одержали крупные победы в Бундеслиге
В матче 15-го тура чемпионата Германии мюнхенская "Бавария" разгромила бременский "Вердер" со счётом 6:1.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Политика
В США заявили о возможности доставки человека за час в любую точку
Американский генерал-лейтенант в отставке Стивен Кваст во время своего выступления в Хиллсдейлском колледже заявил, что США располагают технологиями, которые позволяют доставить человека в любую точку Земли в течение часа.
Политика
В США сняли санкции с трех российских компаний
Минфин США исключил из санкционного списка три российские компании, попавшие в него 5 декабря из-за связей с российской хакерской группировкой Evil Corp. Об этом сообщается на сайте американского ведомства.
Футбол
Слуцкий отказался бы возглавить «Спартак»
Бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий заявил, что не стал бы тренировать «Спартак».
Музыка
Ротару поделилась эмоциями после концерта в Москве
Советская и украинская певица София Ротару поделилась с журналистами впечатлениями после концерта в Москве.
Общество
Благоустройство Москвы в этом году оказалось дороже Крымского моста
Первый год руководства Сергея Собянина запомнился москвичам развороченными тротуарами в центре: их мостили плиткой.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус опубликовала фото без бюстгальтера
Актриса Кристина Асмус опубликовала в Instagram новую фотографию в платье и при этом без бюстгальтера.
Технологии
МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G
Операторы начали совместный поиск 5G-частот Телекоммуникационные компании «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G).
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Спорт
Россиянки проиграли Голландии в полуфинале ЧМ по гандболу
Гаджеты
WhatsApp с 31 декабря перестанет работать у миллионов пользователей
С начала 2020 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на Windows Phone, а с февраля 2020 года и на гаджетах, использующих операционную систему Android до версий 2.3.7 и на iPhone с ОС до iOS 8. Мессенджер больше не будет принимать поддержку платформ, которые не дают возможность, модернизировать приложение в будущем.
Футбол
Гинер прокомментировал переход 75% акций ЦСКА под контроль ВЭБа
Президент ЦСКА Евгений Гинер отреагировал на информацию о том, что 75% акций армейского клуба перейдут под контроль госкорпорации ВЭБ.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.