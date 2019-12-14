Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

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Биатлон Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении в гонке этапа Кубка мира Французский биатлонист Кантен Фийон Майе заявил, что его партнер по сборной Мартен Фуркад повел себя неспортивно во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).