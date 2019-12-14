Общество

Газета.RuГазета.RuFacebook запустит программу против дезинформации на Украине

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
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Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

Известиявчера в 14:53

Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

РБКвчера в 16:09

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Газета.Ruвчера в 15:18

Facebook решил бороться с «дезинформацией» на Украине

Взгляд.рувчера в 15:23

Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

РЕН ТВвчера в 14:24

Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

ТАССвчера в 18:23

Facebook возьмется за дезинформацию на Украине

Lenta.ruвчера в 16:42
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Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
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Как объяснил начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш, небесные тела, способные уничтожить всё население Земли, падают раз в 100 миллионов лет.
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Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
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Авто

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Общество

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Коммерсантъ вчера в 22:59
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Минздрав определил, в каких больницах открывать паллиативные отделения

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Погба восхитился величием «Манчестер Юнайтед»

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