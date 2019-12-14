Общество
Газета.RuFacebook запустит программу против дезинформации на Украине
Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала фото из молодости в мини-платье
Политика
В Японии предложили объявить все Курильские острова своей территорией
Происшествия
Подросток погиб из-за игры с пистолетом в Москве
По последней информации, двое подростков играли с пистолетом на юго-западе Москвы. В ходе игры произошел выстрел, один из детей погиб.
Технологии
В России провели первый в мире голографический телемост в сети 5G
Игры
Microsoft презентовала консоль Xbox Series X нового поколения
Microsoft официально анонсировала новое поколение игровой консоли.
Политика
Китай отложил повышение пошлин на товары из США
"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Происшествия
Экс-прокурора из Владикавказа задержали по делу о заказном убийстве
По делу банды Аслана Гагиева задержана экс-прокурор, которую подозревают в заказе убийства следователя, сообщает Следственный комитет.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Общество
Схватка осьминога и орлана за жизнь попала на видео
На западном побережье Канады сняли на видео схватку за жизнь белоголового орлана и тихоокеанского осьминога.
Происшествия
Число погибших от извержения вулкана в Новой Зеландии возросло до 16
Извержение вулкана на Уайт-Айленде произошло 9 декабря, когда на острове находились, предположительно, 47 человек, включая туристов из Австралии, Великобритании, Китая, Малайзии и США.
Политика
Новым председателем партии «Яблоко» избран Николай Рыбаков
Заместитель председателя российской объединенной демократической партии "Яблоко" Николай Рыбаков избран ее новым главой на проходящем в Москве XXI съезде.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Политика
Польша не хочет конфронтации Запада с Россией
Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Космос
Учёный рассказал об астероидах, которые могут уничтожить человечество
Как объяснил начальник информационно-аналитического центра обеспечения безопасности космической деятельности в околоземном космическом пространстве научного института «Роскосмоса» ЦНИИМаш, небесные тела, способные уничтожить всё население Земли, падают раз в 100 миллионов лет.
Общество
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору чая
В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) дали советы по выбору чая.
Хоккей
Сборная России обыграла Чехию в матче Кубка Первого канала
Встреча завершилась победой россиян в серии буллитов со счетом 4:3. Сборная России уверенно начала поединок и в первом периоде забросила две шайбы в ворота чехов.
Политика
Сокуров жестко ответил на претензии Кадырова из-за звания Героя России
Режиссер Александр Сокуров прокомментировал претензии главы Чечни Рамзана Кадырова насчет его заявления о необходимости переосмыслить звание Героя России.
Армия и оружие
В США сообщили о «способной преодолеть» российские средства ПВО ракете
Генерал американской армии Джон Рафферти рассказал о прототипе ракеты под названием Precision Strike Missile (PrSM), которая, по его словам, сможет преодолевать средства российской ПВО.
Гаджеты
Apple использует в Mac Pro самую дешёвую оперативную память и продаёт её в разы дороже
Компания Apple использует в новых рабочих станциях Mac Pro самые дешёвые модули оперативной памяти из доступных на рынке, выяснил энтузиаст Куинн Нельсон (Quinn Nelson), автор YouTube-канала Snazzy Labs.
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Авто
В марте 2020 года начнется производство Lada Vesta SW Sport
Стало известно, что спортивная версия универсала Lada Vesta SW будет запущена в серийное производство в марте следующего года.
Общество
Украинские министры попросили повысить им зарплату
Ранее министр юстиции Денис Малюська пожаловался на низкую зарплату государственного служащего и заявил, что сейчас он использует деньги, полученные на предыдущей работе, и если ситуация не изменится, министр уйдет с должности.
Биатлон
Майе обвинил Фуркада в неспортивном поведении в гонке этапа Кубка мира
Французский биатлонист Кантен Фийон Майе заявил, что его партнер по сборной Мартен Фуркад повел себя неспортивно во время гонки преследования на этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия).
Происшествия
В Омске родители заставляли ребенка в наказание стоять на гречке
Первое судебное заседание по делу об истязании 8-летнего мальчика, которого мать и отчим в наказание заставляли часами стоять на коленях на гречке состоится 16 декабря в Омске, сообщила в воскресенье ТАСС старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.
Общество
На Восточном начинается монтаж стартового стола для «Ангары»
На космодроме Восточный в воскресенье, 15 декабря, начинается монтаж оборудования второго стартового стола, сообщил заместитель гендиректора ЦЭНКИ (Космодромы России) Сергей Костарев.
Политика
Песков: формально Киев не выдвигал инициатив о миссии ООН в Донбассе
Украина пока формально не выдвигала новых инициатив о размещении миссии ООН в Донбассе, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
Минздрав определил, в каких больницах открывать паллиативные отделения
В самых маленьких больницах, где число жителей не превышает 30 тыс. человек, будут работать только терапевтическое, хирургическое и отделение сестринского ухода.
Футбол
Погба восхитился величием «Манчестер Юнайтед»
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" и сборной Франции Поль Погба восхитился величием самого титулованного клуба Англии.