Общество

Газета.RuГазета.RuFacebook запустит программу против дезинформации на Украине

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
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Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

Известия14:53

Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

РБК16:09

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Газета.Ru15:18

Facebook решил бороться с «дезинформацией» на Украине

Взгляд.ру15:23

Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

РЕН ТВ14:24

Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

ТАСС18:23

Facebook возьмется за дезинформацию на Украине

Lenta.ru16:42
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