Общество
Газета.RuFacebook запустит программу против дезинформации на Украине
Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
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Общество
В России выявили новый канал утечек персональных данных
Из всех зафиксированных случаев 2% «сливов» пришлось на системных администраторов.
Кино
В Сети появился финальный трейлер «Ведьмака»
Происшествия
Россиянин пытал ребенка многочасовым стоянием коленями на гречке
Здоровье
Центр ядерной медицины с гамма-ножом открыли в Новосибирске
Ранее сообщалось, что в строительство Центра ядерной медицины в Новосибирске вложат больше 1 млрд рублей.
Игры
Detroit: Become Human вышел на ПК
ПК-версия Detroit: Become Human вышла 12 декабря и доступна для покупки в Epic Store, где стала годовым эксклюзивом.
Космос
NASA выбрало место для забора грунта на астероиде Бенну
В скором времени OSIRIS-REx должен будет провести тестовые процедуры по снижению и отбору реголита; операция же по забору грунта должна быть проведена в начале июля следующего года.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Единоборства
Александр Шлеменко победил экс-бойца UFC Бранча
Как сообщается на сайте «РИА Новости», в Екатеринбурге завершился бой Александра Шлеменко протии американца Дэвида Бранча.
Шоу-бизнес
Андрей Губин возвращается на сцену
Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует свой модельный ряд в России благодаря Niva
В конечном итоге, с покупкой товарной марки «Niva» Renault-Nissan в лице «АвтоВАЗа» расширит границы для оптимизации своего общего модельного ряда внедорожников, в который в настоящее время входят Renault Duster, Nissan Qashqai и другие.
Здоровье
Из поликлиники в «Южном городе» уволились практически все педиатры
Жители "Южного города" пожаловались в приёмную губернатора, что из поликлиники массово уходят педиатры.
Армия и оружие
Новая ракета США угрожает российским C-400
На европейском театре военных действий новая ракета дальностью более 500 км будет нацелена на преодоление российской противовоздушной обороны, представленной зенитными ракетными системами С-400, отметил Рафферти.
Шоу-бизнес
Гела Месхи и Екатерина Климова воссоединились ради дочери Беллы
Ради четырехлетней дочери Беллы Екатерина Климова и Гела Месхи, которые развелись этим летом, сохранили дружеские отношения.
Единоборства
Превью UFC 245: Нуньес — Де Рандами
«Чемпионат» представляет вашему вниманию превью этого поединка.
Музыка
Шнуров поскандалил с Гагариной на шоу «Голос»
Политика
Японские коммунисты призвали вернуть весь Курильский архипелаг
Коммунист считает, что последним мирным документом, подписанным двумя странами, является заключенный в 1875 году Договор о обмене Курильских островов на Сахалин.
Общество
Естественная убыль россиян станет рекордной за 11 лет
Сокращение населения неизбежно Миграционный приток за январь — сентябрь (информации за октябрь пока нет) составил 193,2 тыс. и не смог компенсировать естественную убыль населения за аналогичный период (в январе — сентябре она составила 236,9 тыс. человек) (. pdf) Таким образом, за девять месяцев текущего года численность населения России сократилась на 43,7 тыс. человек.
Общество
Ритейлеры рассказали о предпочтениях россиян на рынке смартфонов
Продавцы сообщили о смещении спроса россиян в сторону более дорогих смартфонов в 2019 году.
Общество
Аномальная погода в Москве побьет 133-летний рекорд тепла
Российские метеорологи заявили, что погода в Москве может побить 133-летний рекорд тепла.
Общество
Работающих пенсионеров могут оштрафовать на 120 тысяч рублей
Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в размере 120 тысяч рублей.
Происшествия
Московский школьник случайно выстрелил из отцовского пистолета и погиб
Московский девятиклассник случайно выстрелил из отцовского боевого пистолета и погиб.
Музыка
Верка Сердючка после долгого перерыва выпустила новую песню
Известный украинский артист Андрей Данилко представил новую песню в образе Верки Сердючки.
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору алкоголя
10 декабря сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ведомства сообщал, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору сладкого новогоднего подарка для ребёнка.
Общество
РБК: из 68 получивших господдержку фильмов за год окупились восемь
По результатам за одиннадцать месяцев текущего года из 68 отечественных кинокартин, получивших господдержку, лишь восемь фильмов окупились в прокате, сообщает РБК со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Технологии
МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G
Операторы начали совместный поиск 5G-частот Телекоммуникационные компании «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G).
Кино
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Мединский разочарован любовью россиян к голливудской «шняге»
Гаджеты
WhatsApp с 31 декабря перестанет работать у миллионов пользователей
С начала 2020 года мессенджер WhatsApp прекратит работать на Windows Phone, а с февраля 2020 года и на гаджетах, использующих операционную систему Android до версий 2.3.7 и на iPhone с ОС до iOS 8. Мессенджер больше не будет принимать поддержку платформ, которые не дают возможность, модернизировать приложение в будущем.
Авто
Продемонстрировали обновленный седан Volkswagen Lavida
Обновлённый седан получил другую радиаторную решётку, имеющую тонкие хромированные линии, доработанный головной свет, а ещё иной передний бампер, в который интегрированы ДХО.