Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Игры Detroit: Become Human вышел на ПК ПК-версия Detroit: Become Human вышла 12 декабря и доступна для покупки в Epic Store, где стала годовым эксклюзивом.

Космос NASA выбрало место для забора грунта на астероиде Бенну В скором времени OSIRIS-REx должен будет провести тестовые процедуры по снижению и отбору реголита; операция же по забору грунта должна быть проведена в начале июля следующего года.

Авто Новый седан Kia Optima появился у дилеров Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.

Единоборства Александр Шлеменко победил экс-бойца UFC Бранча Как сообщается на сайте «РИА Новости», в Екатеринбурге завершился бой Александра Шлеменко протии американца Дэвида Бранча.

Шоу-бизнес Андрей Губин возвращается на сцену Российский поп-музыкант Андрей Губин возвращается на сцену. Об этом сообщил продюсер Тарас Ващишин на странице своего Instagram.

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Политика Японские коммунисты призвали вернуть весь Курильский архипелаг Коммунист считает, что последним мирным документом, подписанным двумя странами, является заключенный в 1875 году Договор о обмене Курильских островов на Сахалин.

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Технологии МТС, «Билайн», «Мегафон» и «Ростелеком» объединяются ради 5G Операторы начали совместный поиск 5G-частот Телекоммуникационные компании «Мобильные телесистемы» (МТС), «Мегафон», «Ростелеком» и «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») подписали соглашение о намерениях с целью организации совместной работы по развитию и оптимальному использованию сетей мобильной связи пятого поколения (5G).

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