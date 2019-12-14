Общество

Газета.RuГазета.RuFacebook запустит программу против дезинформации на Украине

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
Читать в источнике
Комментировать4
с чего всё началось
«У нас есть потенциальная сотрудничество, но еще не подписан контракт и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине»,— сообщила Екатерина Крук (цитата по «Детектор медиа
»).
Коммерсантъ03:34

Подробнее о событии

Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

ТАССвчера в 18:23

Facebook возьмется за дезинформацию на Украине

Lenta.ruвчера в 16:42

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Газета.Ruвчера в 15:18

Facebook решил бороться с «дезинформацией» на Украине

Взгляд.рувчера в 15:23

Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

РБКвчера в 16:09

Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

Известиявчера в 14:53

Facebook запустит на Украине программу против дезинформации

РЕН ТВвчера в 14:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7094 источника, обновлено в 03:54, Ашберн
Политика

В Кремле рассказали о несогласии Путина и Зеленского по ряду вопросов

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский далеки от согласия по целому ряду вопросов и используют разную терминологию.
RT на русском 02:44
Политика

Нацист Дроздов потребовал уничтожить «как вид» русскоязычных детей на Украине

Русскоязычное население Украины должно быть уничтожено в стране как вид. Об этом заявил украинский телеведущий, львовский нацист Дроздов.
ИА Новороссия 02:19
Политика

Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400

Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.
РИА Новости 03:05
Армия и оружие

В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе

В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.
RT на русском 03:28
Происшествия

Нетрезвая компания на Сахалине напала на фельдшеров скорой помощи

Компания нетрезвых молодых людей напала на приехавший на вызов двух сотрудников скорой помощи в Долинске на Сахалине.
ТАСС 02:02
Происшествия

Дрифт возле новогодней елки обошелся приморцу в 700 тысяч рублей

Российская газета 03:32
Происшествия

В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой

В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:51
Общество

В Казани зарегистрировали брак трансгендеров

Газета.Ru вчера в 13:06
Политика

Японские коммунисты требуют у России весь Курильский архипелаг

Властям Японии на переговорах с Москвой следует обозначить позицию, что весь «Курильский архипелаг» «является исконной японской территорией».
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия

Сын Валерии попал в третье ДТП за неделю

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в третью аварию за неделю. Об этом он рассказал в Instagram.
РИА Новости 00:52
Экономика

Рынок офисной недвижимости в Петербурге начал выход из стагнации

По оценке руководителя отдела исследований рынка Maris Алены Волобуевой, в ближайшем будущем ежегодный прирост в сегменте спекулятивной офисной недвижимости в Петербурге составит 150-180 тыс. кв. метров.
АБН 03:26
Общество

Mail.Ru назвала срок выпуска «умной колонки» с Марусей

В первом квартале 2020 года Mail.Ru Group планирует выпустить на рынок собственную «умную» колонку, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев (полную версию интервью читайте 16 декабря).
РБК 02:25
Происшествия

Потасовка фанатов с пожарными на концерте Макса Коржа попала на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео потасовки на концерте Макса Коржа в Перми.
РИА Новости 02:06
Политика

Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе

Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.
Газета.Ru 03:46
Музыка

Ротару поделилась впечатлениями от концерта в России

София Ротару рассказала о своих впечатлениях после выступления на фестивале "Легенды Ретро FM" в Москве.
РИА Новости вчера в 19:13
Общество

Уральский вуз, где разгорелся гей-скандал, хочет отчислить африканских студентов из-за подозрения на гепатит

Пятерых иностранных студентов, приехавших в Россию для обучения из Нигерии и Сенегала, могут отчислить из УрГЭУ, так как при медицинском осмотре в их крови обнаружили маркеры гепатита В. Их отстранили от занятий и выселили из общежития, предложив самостоятельно оплачивать проживание в хостеле.
Readovka.ru 02:38
Политика

Партия «Яблоко» избрала нового председателя

Новым председателем партии «Яблоко» стал Николай Рыбаков, занимавший ранее пост заместителя председателя.
РБК вчера в 17:28
Происшествия

Землетрясение магнитудой 6,8 зафиксировали на Филиппинах

Интерфакс 03:08
Единоборства

Усман нокаутировал Ковингтона на UFC 245

Sport24.ru 01:57
Гаджеты

Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия

Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.
Газета.Ru 03:12
Культура

Онлайн-кинотеатр вырезал «расстрел» мирных россиян из сериала

Онлайн-кинотеатр PREMIER удалил пятую серию первого сезона сериала Павла Костомарова «Эпидемия».
Lenta.ru вчера в 16:59
Здоровье

Кардиолог рассказал, как поддерживает здоровье сердца

Главный врач медицинской клиники в больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в беседе с изданием Focus рассказал, как защититься от болезней сердца.
РИА Новости 01:14
Политика

Польша не хочет конфронтации Запада с Россией

Конфронтация Запада и России может навредить Польше, заявил глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский.
Газета.Ru вчера в 23:22
Общество

Китай отложил повышение пошлин на товары из США

"Запланированное повышение ввозных пошлин на автомобили и автозапчасти из США вновь временно откладывается", - говорится в заявлении.
Газета.Ru 00:19
Футбол

Слуцкий: в Голландии считали, что меня прислал Путин

Бывший главный тренер голландского "Витесса" Леонид Слуцкий рассказал об отношении к нему со стороны местных болельщиков.
Газета.Ru 01:27
Общество

Роспотребнадзор призвал отказаться от салатов с майонезом в Новый год

Роспотребнадзор объясняет такую рекомендацию тем, что новогодний ужин организуется в ночное время, когда метаболизм и работа пищеварительной системы человека замедлены.
Известия 02:42
Армия и оружие

Танковые стрельбы США у белорусской границы попали на видео

Вооруженные силы Литвы показали кадры тренировки американских танков "Абрамс", временно обосновавшихся в городе Пабраде, который находится всего в 7,5 километра от белорусской границы.
РИА Новости вчера в 18:55
Общество

В Риме 40 тысяч человек вышли на акцию протеста против Маттео Сальвини

В полиции итальянской столицы утверждали, что на протест вышли 35 тысяч человек, хотя сами организаторы назвали цифру в 100 тысяч человек.
RuNews24.ru 02:24
Армия и оружие

США выведут треть военных из Афганистана

News.ru вчера в 17:49
Общество

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра

В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра.
Коммерсантъ вчера в 01:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное