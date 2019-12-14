с чего всё началось

Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.

Facebook запустит программу против дезинформации на Украине

Политика Глава Минобороны Турции объяснил, что вынудило Анкару купить С-400 Турция была вынуждена купить С-400 у России для защиты своей территории, потому что западные страны не откликнулись на ее запросы о покупке систем ПРО, заявил в воскресенье в ходе Дохийского форума министр обороны Турции Акар Хулуси.

Армия и оружие В ДНР готовы предложить новые участки для разведения сил в Донбассе В самопровозглашённой Донецкой народной республике готовы предложить Минской контактной группе новые участки для разведения сил и средств на линии соприкосновения в Донбассе, заявил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

Происшествия В Севастополе затонул плавдок со списанной подлодкой В ночь на воскресенье, 15 декабря, в Севастополе затонул списанный плавучий док со списанной подводной лодкой, сообщил ТАСС со ссылкой на источники.

Экономика Рынок офисной недвижимости в Петербурге начал выход из стагнации По оценке руководителя отдела исследований рынка Maris Алены Волобуевой, в ближайшем будущем ежегодный прирост в сегменте спекулятивной офисной недвижимости в Петербурге составит 150-180 тыс. кв. метров.

Общество Mail.Ru назвала срок выпуска «умной колонки» с Марусей В первом квартале 2020 года Mail.Ru Group планирует выпустить на рынок собственную «умную» колонку, рассказал в интервью РБК гендиректор компании Борис Добродеев (полную версию интервью читайте 16 декабря).

Политика Песков: Киев не выдвигал инициатив о миротворцах ООН в Донбассе Киев не озвучивал возможность ввода миротворческой миссии ООН в Донбасс - так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко о миротворцах в зоне конфликта.

Общество Уральский вуз, где разгорелся гей-скандал, хочет отчислить африканских студентов из-за подозрения на гепатит Пятерых иностранных студентов, приехавших в Россию для обучения из Нигерии и Сенегала, могут отчислить из УрГЭУ, так как при медицинском осмотре в их крови обнаружили маркеры гепатита В. Их отстранили от занятий и выселили из общежития, предложив самостоятельно оплачивать проживание в хостеле.

Гаджеты Названы 10 лучших гаджетов уходящего десятилетия Американский журнал Time составил топ-10 самых важных и влиятельных гаджетов десятилетия из тысячи продуктов, выпущенных за это время.