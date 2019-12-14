Общество
Газета.RuFacebook запустит программу против дезинформации на Украине
Региональный менеджер компании по публичной политике Екатерина Крук заявил, что компания Facebook запустит запустит в 2020 году на Украине программу противодействия дезинформации.
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с чего всё началось
«У нас есть потенциальная сотрудничество, но еще не подписан контракт и, соответственно, мы готовимся к 2020 году, чтобы запустить эту программу в Украине»,— сообщила Екатерина Крук (цитата по «Детектор медиа»).Коммерсантъ03:34
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