Президент Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов скоро может оставить этот пост в связи с достижением предельного возраста для госслужбы, сообщил источник "Интерфакса". По его сведениям, претензий к работе Федотова у Кремля нет.

с чего всё началось

Главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову уже исполнилось 70 лет. Этот возраст является предельным для пребывания на должности. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева.

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