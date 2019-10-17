Политика

ГЛАС.RUГЛАС.RUФедотов может покинуть пост главы СПЧ

Главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову уже исполнилось 70 лет. Этот возраст является предельным для пребывания на должности. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
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с чего всё началось

Источник сообщил о скорой смене руководства СПЧ

Президент Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов скоро может оставить этот пост в связи с достижением предельного возраста для госслужбы, сообщил источник "Интерфакса". По его сведениям, претензий к работе Федотова у Кремля нет.
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Российский журналист
Российский журналист, телеведущий и общественный деятель. Секретарь Общественной палаты России VI состава с 19 июня 2017 года. В журналистском сообществе известен как главный редактор журнала «Эксперт» и ведущий программ «Первого канала», в том числе итогового воскресного выпуска программы «Время».
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