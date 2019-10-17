Политика
ГЛАС.RUФедотов может покинуть пост главы СПЧ
Главе Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаилу Федотову уже исполнилось 70 лет. Этот возраст является предельным для пребывания на должности. Об этом сообщила член СПЧ Ева Меркачева.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
Президент Совета по правам человека при президенте Михаил Федотов скоро может оставить этот пост в связи с достижением предельного возраста для госслужбы, сообщил источник "Интерфакса". По его сведениям, претензий к работе Федотова у Кремля нет.Интерфакс06:08
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 19:48, Ашберн
Политика
Власти Эквадора заявили о «российском следе» в протестах в стране
Генпрокуратура Эквадора проверит, могли ли другие страны повлиять на проходящие в стране массовые протесты, заявила глава эквадорского МВД Мария Паула Рома.
Коммерсантъ 17:59
Армия и оружие
Впервые за пять лет сирийская армия вошла в Ракку
МонаВиста вчера в 11:38
Спорт
Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство
Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели вчера в 09:17
Музыка
Украина не пустит на Евровидение артистов, выступавших в России
Украинские организаторы отбора на Евровидение отказались рассматривать заявки от артистов, выступавших в России после 2014 года.
Life.ru вчера в 10:26
Экономика
Комитет Госдумы одобрил повышение МРОТ в России с 2020 года
Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов одобрил внесенный правительством РФ законопроект об увеличении МРОТ.
РБК вчера в 09:13
Космос
В ESA исправили дефект парашютной системы ExoMars
Специалисты из Европейского космического агентства (ESA) сообщили, что им удалось доработать парашютную систему для миссии ExoMars.
Ридус 04:53
Фигурное катание
Туктамышева прилетела в Лас-Вегас для выступления на этапе «Гран-при»
Чемпионка мира и Европы-2015 Елизавета Туктамышева поделилась в своем Instagram фотографией из Лас-Вегаса после прилета туда.
Спорт-Экспресс 03:47
Общество
У бывшего возлюбленного Заворотнюк отняли квартиру
У актера есть еще три квартиры и дача в Подмосковье, отметил источник, но большую часть недвижимости Жигунов якобы переписал на супругу Веру Новикову.
Lenta.ru 05:08
Политика
Кремль отреагировал на требование Киева распустить ДНР и ЛНР
После встречи пресс-секретарь представителя Киева Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина готова выполнять политическую часть Минских соглашений только после роспуска ДНР и ЛНР.
РИА Новости вчера в 06:24
Происшествия
Найденная мертвой в новосибирской школе ученица покончила с собой
Десятиклассница, тело которой было обнаружено в школе N112 Новосибирска, предположительно, покончила с собой, сообщает в четверг прокуратура Новосибирской области.
Интерфакс 04:03
Здоровье
«Роскосмос» не вывозит обломки ракет, упавших на Алтае
На территории Республики Алтай остаются упавшие сюда фрагменты отделяющихся частей ракет-носителей, стартовавших с Байконура.
REGNUM 06:10
Политика
Путин предложил отменить уплату Россией международного взноса
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года.
Lenta.ru 05:20
Баскетбол
ЦСКА обыграл «Химки» в матче Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА победили подмосковные "Химки" в домашнем матче третьего тура регулярного чемпионата Евролиги.
РИА Новости 15:08
Происшествия
СКР: пассажиры сгоревшего SSJ 100 погибли от дыма и огня
Напомним, SSJ 100 «Аэрофлота» загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.
Коммерсантъ 04:33
Политика
США объяснили приостановку помощи Киеву коррупцией на Украине
Решение о приостановке помощи США Киеву объяснялось коррупцией на Украине и нежеланием Европы оказывать такую поддержку.
ТАСС 13:25
Экономика
Россиян предупредили о росте тарифов ЖКХ из-за нового налога
Сенаторы отклонили редакцию законопроекта из-за отсутствия ясности ставок сбора, параметра расчета целевых показателей и из-за того, что он может негативно повлиять на динамику роста экономики страны и привести к росту тарифов ЖКХ для населения.
Газета.Ru вчера в 23:46
Авто
Обновленный Renault Captur добрался до дилеров
Компания Renault начинает продажи компактного кроссовера Captur нового поколения.
Новые автомобили 15 октября в 23:56
Технологии
Обновление Windows 10 November 2019 Update улучшит поиск в Проводнике
В ближайшие недели обновление Windows 10 November 2019 (1909) станет доступно для загрузки.
3DNews 15 октября в 15:21
Культура
В Третьяковской галерее открывается выставка Поленова
В здании Новой Третьяковки на Крымском валу прошла презентация выставки работ художника Василия Поленова. Об этом сообщает "Культуромания".
Molnet.ru вчера в 08:40
Политика
Вылупление подаренного Путиным уникального кречета показали на видео
Министерство природных ресурсов и экологии России опубликовало в Facebook видео вылупления птенца камчатского кречета.
Lenta.ru 19:24
Армия и оружие
В США объяснили ситуацию с границами зоны безопасности в Сирии
Ситуация с зоной безопасности в Сирии, которую обещали обеспечить турки в рамках договорённости с США, пока до конца не ясна, заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри, сообщает Reuters.
REGNUM 19:31
Экономика
Росстат заявил о росте реальных доходов россиян
Реальные доходы россиян в третьем квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, заявили в Росстате.
RT на русском 10:14
Гаджеты
Google представила новую модель смартфона Pixel
ФАН 15 октября в 16:29
Происшествия
Экс-майора Дымовского арестовали на месяц
Экс-полицейский, подозреваемый в незаконном приобретении, хранении и транспортировке взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 222.1 УК РФ), отправился в СИЗО до 15 ноября.
Коммерсантъ 10:20
Экономика
В Госдуме начинают решать вопрос о компенсации советских вкладов
В свою очередь, первый замглавы комитета Госдумы по финрынку Игорь Дивинский («Единая Россия») заявил, что ежегодный перенос сроков выплаты компенсации уже «стал системой».
REGNUM 09:15
Игры
The Elder Scrolls 6: новости об игре
Компания Bethesda не дает конкретики – известно только, что дата выхода игры The Elder Scrolls 6 зависит от того, когда выпустят Starfield.
LoginCasino.com 09:53