Певицы Полина Гагарина, Елена Темникова и Наргиз восстали против продюсера Максима Фадеева.

с чего всё началось

Да, SEREBRO, конечно, и Глюк'OZA была популярна, но я не делал непопулярных проектов, это в последнее время я набрал „детский дом“, „сирот“ своих. Такой был у меня „фонд милосердия“. Такие представители, как Наргиз, они очень серьезно показали мне другую сторону медали.

Продюсер Максим Фадеев высказался насчет скандала, связанного с уходом певицы Наргиз из его продюсерского центра. Об этом он сказал в эфире телеканала НТВ. По словам музыканта, решение работать с Наргиз является его самой главной ошибкой.

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