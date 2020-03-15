Шоу-бизнес

Газета.RuГазета.RuФадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»

Продюсер Максим Фадеев высказался насчет скандала, связанного с уходом певицы Наргиз из его продюсерского центра. Об этом он сказал в эфире телеканала НТВ. По словам музыканта, решение работать с Наргиз является его самой главной ошибкой.
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Максим Фадеев
Да, SEREBRO, конечно, и Глюк'OZA была популярна, но я не делал непопулярных проектов, это в последнее время я набрал „детский дом“, „сирот“ своих. Такой был у меня „фонд милосердия“. Такие представители, как Наргиз, они очень серьезно показали мне другую сторону медали.
— Максим Фадеев, композиторНТВ 05:35
с чего всё началось

«Самый главный врун в мире»: Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой

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Наргиз
Узбекская и российская певица.
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