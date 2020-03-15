Шоу-бизнес
Газета.RuФадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире»
Продюсер Максим Фадеев высказался насчет скандала, связанного с уходом певицы Наргиз из его продюсерского центра. Об этом он сказал в эфире телеканала НТВ. По словам музыканта, решение работать с Наргиз является его самой главной ошибкой.
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Да, SEREBRO, конечно, и Глюк'OZA была популярна, но я не делал непопулярных проектов, это в последнее время я набрал „детский дом“, „сирот“ своих. Такой был у меня „фонд милосердия“. Такие представители, как Наргиз, они очень серьезно показали мне другую сторону медали.
— Максим Фадеев, композиторНТВ 05:35
с чего всё началось
Певицы Полина Гагарина, Елена Темникова и Наргиз восстали против продюсера Максима Фадеева.НТВ05:35
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