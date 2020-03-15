Впервые после грянувшего скандала продюсер появился на НТВ. Максим Фадеев — успешный и, пожалуй, самый загадочный продюсер современной эстрады.

с чего всё началось

Да, SEREBRO, конечно, и Глюк'OZA была популярна, но я не делал непопулярных проектов, это в последнее время я набрал „детский дом“, „сирот“ своих. Такой был у меня „фонд милосердия“. Такие представители, как Наргиз, они очень серьезно показали мне другую сторону медали.

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