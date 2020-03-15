Шоу-бизнес
ИзвестияФадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал разрыв творческих и финансовых отношений с певицей Наргиз Закировой. По его словам, он никогда не встречал в своей жизни такого неприятного человека, как его бывшая подопечная.
Читать в источнике
Оценить87
Да, SEREBRO, конечно, и Глюк'OZA была популярна, но я не делал непопулярных проектов, это в последнее время я набрал „детский дом“, „сирот“ своих. Такой был у меня „фонд милосердия“. Такие представители, как Наргиз, они очень серьезно показали мне другую сторону медали.
— Максим Фадеев, композиторНТВ 05:35
с чего всё началось
Впервые после грянувшего скандала продюсер появился на НТВ. Максим Фадеев — успешный и, пожалуй, самый загадочный продюсер современной эстрады.НТВ05:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:37, Ашберн
Комментарии
Музыка
Почти 10 млн просмотров набрал клип Little Big для «Евровидения»
Политика
Путин рассказал об отношении к западным санкциям
Президент России Владимир Путин прокомментировал западные санкции в отношении РФ.
Кино
Маттео Гарроне оживил «Пиноккио»
Футбол
Карпин подвел итоги матча с «Локомотивом»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о матче 22-го тура Российкской премьер-лиги (РПЛ) против московского "Локомотива" (1:3).
Шоу-бизнес
Младшая дочь Анджелины Джоли больше не одевается как мальчик
Ранее 11-летняя дочь Анджелины Джоли ходила на светские мероприятия, надев на себя одежду для мальчиков.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Как сообщает ToDay News Ufa источник в RT, о лечении пневмонии, вызванной коронавирусом, рассказал главный пульмонолог России.
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Десной» в матче чемпионата Украины
Общество
Режим повышенной готовности хотят ввести во всех регионах
Правительство России сегодня, 15 марта, обсуждало возможность ввести режим повышенной готовности во всех регионах страны.
Политика
Путин создал рабочую группу Госсовета по борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.
Футбол
«Сочи» обыграл «Краснодар» в матче РПЛ
Авто
Зачем массовые иномарки облагают налогом на роскошь
Стоит отметить, что в обновленный перечень "роскошных автомобилей", помимо премиальных кроссоверов Jeep Cherokee, Grand Cherokee и Wrangler, а также минивэна Chrysler Pacifica, попали иномарки массовых брендов: Honda Pilot, Mazda CX-9 и Subaru WRX STI.
Общество
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Авто
Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды
Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 63
Москва, 15 марта 2020, 16:47 — REGNUM В Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека до 63.
Общество
Минобрнауки рекомендовало вузам организовать дистанционное обучение
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков подписал приказ: с 16 марта 2020 года в целях защиты здоровья обучающихся, работников образовательных и научных организаций вузам рекомендуется "организовать обучение студентов вне места нахождения вузов, в том числе обеспечить освоение ими образовательных программ с применением дистанционных технологий".
Происшествия
В Москве обстреляли девушек-промоутеров
На юго-востоке Москвы неизвестный обстрелял девушек-промоутеров у местного ТЦ. Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителей столичного ГУ МВД, инцидент произошел рядом с домом № 57/2 на Краснодарской улице.
Общество
В Санкт-Петербурге во время пикетов против поправок к Конституции задержаны более 20 человек
Здоровье
В Нижегородской области введены особые меры в связи с коронавирусом
Согласно указу, гражданам, посещавшим территории иностранных государств, где были случаи заражения коронавирусом, нужно сообщать о своем прибытии в Россию на горячую линию ГБУЗ НО «Нижегородский территориальный центр медицины катастроф» по телефону 8 (831) 250-94-03.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Политика
Делегация США собралась в Москву на 9 Мая
Высокопоставленная делегация США собирается приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Общество
Онлайн-кинотеатр Premier отменил подписку из-за коронавируса
Онлайн-кинотеатр Premier с 15 марта отменил подписку, сообщил холдинг «Газпром-медиа».
Здоровье
Трое заболевших в Москве получили первый отрицательный результат на коронавирус
Еще у трех пациентов, которые пока находятся в московских больницах, были получены первые отрицательные результаты анализов на коронавирус, что может быть показателем выздоровления.
Здоровье
На Украине предложили ограничить передвижение по стране
Министр здравоохранения Украины Илья Емец предложил ограничить передвижение по стране из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
В Италии за сутки от коронавируса скончались 368 человек
Рим, 15 марта 2020, 21:17 — REGNUM В Италии за сутки от пневмонии COVID-2019, вызванной новым типом коронавируса, скончались 368 человек, общее число жертв в стране достигло 1809.
Политика
Германия с 16 марта закроет границы с Францией, Австрией и Швейцарией
Германия с понедельника закрывает границы с Францией, Австрией и Швейцарией, сообщает в воскресенье таблоид Bild со ссылкой на собственные источники.
Экономика
После сильного обвала американские индексы выросли на 5-5,4%
После сокрушительного обвала 11-12 марта ведущие фондовые индексы США 13 марта открыли сессию в Нью-Йорке ростом.
Общество
Супруга премьера Испании заразилась коронавирусом
Происшествия
В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции
Армия и оружие
ЛНА заявила о ликвидации турецких военных в Ливии
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара заявила о гибели нескольких турецких военных после нанесенного ЛНА удара по аэродрому Митига.