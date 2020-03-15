Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияФадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал разрыв творческих и финансовых отношений с певицей Наргиз Закировой. По его словам, он никогда не встречал в своей жизни такого неприятного человека, как его бывшая подопечная.
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Максим Фадеев
Да, SEREBRO, конечно, и Глюк'OZA была популярна, но я не делал непопулярных проектов, это в последнее время я набрал „детский дом“, „сирот“ своих. Такой был у меня „фонд милосердия“. Такие представители, как Наргиз, они очень серьезно показали мне другую сторону медали.
— Максим Фадеев, композиторНТВ 05:35
с чего всё началось

«Самый главный врун в мире»: Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой

Впервые после грянувшего скандала продюсер появился на НТВ. Максим Фадеев — успешный и, пожалуй, самый загадочный продюсер современной эстрады.
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Фадеев назвал Наргиз главной ошибкой в своей жизни

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Фадеев окрестил Наргиз «главным вруном в мире» и назвал работу с ней ошибкой

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Фадеев заявил, что Наргиз была его ошибкой. «Никогда не встречал более лицемерного человека»

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Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой: «Главный врун в мире»

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«Главный врун в мире»: Фадеев назвал работу с Наргиз ошибкой

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