Шоу-бизнес
ИзвестияФадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал разрыв творческих и финансовых отношений с певицей Наргиз Закировой. По его словам, он никогда не встречал в своей жизни такого неприятного человека, как его бывшая подопечная.
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Да, SEREBRO, конечно, и Глюк'OZA была популярна, но я не делал непопулярных проектов, это в последнее время я набрал „детский дом“, „сирот“ своих. Такой был у меня „фонд милосердия“. Такие представители, как Наргиз, они очень серьезно показали мне другую сторону медали.
— Максим Фадеев, композиторНТВ 05:35
с чего всё началось
Впервые после грянувшего скандала продюсер появился на НТВ. Максим Фадеев — успешный и, пожалуй, самый загадочный продюсер современной эстрады.НТВ05:35
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Комментарии
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Общество
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Общество
В США заявили, что в Китае может возникнуть вторая волна коронавируса
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Политика
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Общество
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Какие смартфоны Huawei и Honor получат EMUI 10.1 и Magic UI 3.1
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Американский истребитель F-15 Strike Eagle оснастили новой ядерной бомбой.
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Минобороны Армении опровергло слухи о коронавирусе у военнослужащих
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