Шоу-бизнес

ИзвестияИзвестияФадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал разрыв творческих и финансовых отношений с певицей Наргиз Закировой. По его словам, он никогда не встречал в своей жизни такого неприятного человека, как его бывшая подопечная.
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Максим Фадеев
Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире.
— Максим Фадеев, композиторНТВ 05:35
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«Самый главный врун в мире»: Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой

Скандал с певицей Наргиз — последний и самый грандиозный, в который был втянут Максим Фадеев.
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Фадеев назвал Наргиз лицемерным человеком

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Фадеев назвал Наргиз «главным вруном в мире» и своей ошибкой

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«Самый главный врун в мире»: Фадеев назвал Наргиз своей ошибкой

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Фадеев назвал Наргиз главной ошибкой в своей жизни

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Наргиз нашла замену Максу Фадееву

Uznayvse.ru13 марта в 06:36
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