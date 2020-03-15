Скандал с певицей Наргиз — последний и самый грандиозный, в который был втянут Максим Фадеев.

с чего всё началось

Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире.

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