Шоу-бизнес
ИзвестияФадеев назвал Наргиз лицемерным человеком
Музыкальный продюсер Максим Фадеев прокомментировал разрыв творческих и финансовых отношений с певицей Наргиз Закировой. По его словам, он никогда не встречал в своей жизни такого неприятного человека, как его бывшая подопечная.
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Я никогда в своей жизни не встречал более лицемерного человека, чем она. Никогда, никогда. Я разное видел, в разных ситуациях был, но такого лицемерия тотального, тотального вранья я не видел вообще никогда, это просто самый главный врун в мире.
— Максим Фадеев, композиторНТВ 05:35
с чего всё началось
Скандал с певицей Наргиз — последний и самый грандиозный, в который был втянут Максим Фадеев.НТВ05:35
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