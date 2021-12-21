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Факультет психологии МГУ намерен обеспечить комфортное пребывание Тепляковой в вузе

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, изучающей психологию в МГУ, во время экзамена дочери напал на заведующего кафедрой, сообщает со ссылкой на пресс-службу факультета.
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Факультет психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (МГУ) обеспечит комфортное пребывание на территории вуза девятилетней студентки Алисы Тепляковой.
ТАСС
"Администрация факультета психологии обеспечит образовательный процесс Алисе Тепляковой и сделает все для комфортного пребывания студентки на территории факультета", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС
Москвичка Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе № 626.
ТАСС

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