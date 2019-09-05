Футбол
Спорт-ЭкспрессФалькао официально стал игроком «Галатасарая»
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао официально перешел в «Галатасарай». Клуб заключил с 33-летним колумбийцем контракт на 3 года, сообщает официальный сайт команды из Стамбула. Зарплата Фалькао составит 5 миллионов евро за сезон.
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Фалькао подписал 3-летний контракт с «Галатасараем» и будет получать 5 млн евро в год
Sports.ru02 сентября в 16:35
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