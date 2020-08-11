Российские вузы заработают 1 сентября в очном формате
Смотрите также
В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек
В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода
Судебное заседание по делу Ефремова отложили на 12 августа
Минтруд разъяснил порядок перевода граждан на удаленную работу
Лавров настаивает на освобождении журналистов РФ в Белоруссии
ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта
«Зенит» обыграет «Ротор» в первом туре РПЛ 11 августа
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста
Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID
Россия получила запрос на 1 млрд доз вакцины от коронавируса
В Первоуральске грузовик насмерть сбил 10-летнего мальчика
Минтруд может увеличить размер выплат на детей от 3 до 7 лет
Стоимость «онлайн-набора» к школе в Саратове выросла на 5%
Путин потребовал проблему питания в младших классах решить целиком
Появилось видео забастовки на заводе в Белоруссии
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Сибирские вузы организуют онлайн-обучение для иностранцев с 1 сентября
Путин попросил доложить о подготовке к новому учебному году в России
Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса
Тихановская призвала своих сторонников прекратить акции протеста
Появилось видео забастовки на заводе в Белоруссии
Судебное заседание по делу Ефремова отложили на 12 августа
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
В Белоруссии начнут изымать блокирующие движение автомобили
ФСБ задержала жителя Нефтекамска за подготовку теракта
Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Российские МиГ-31 перехватили беспилотник США над Чукотским морем
РФ может изменить налоговые соглашения с Швейцарией и Гонконгом
Российские вузы с 1 сентября начнут работу в традиционном очном формате. Об этом во вторник, 11 августа, заявил министр образования Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.В источнике
С чего всё началось
Занятия в большинстве вузов России 1 сентября начнутся в очном формате
Занятия в большинстве российских вузов с 1 сентября начнутся в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Об этом заявил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
ТАСС05:54
Подробнее о событии
С 1 сентября вузы планируют начать обучение студентов в очном формате
Челнинские известия8 августа в 01:00