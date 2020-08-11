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Известия

Российские вузы заработают 1 сентября в очном формате

Российские вузы с 1 сентября начнут работу в традиционном очном формате. Об этом во вторник, 11 августа, заявил министр образования Валерий Фальков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Занятия в большинстве вузов России 1 сентября начнутся в очном формате

Занятия в большинстве российских вузов с 1 сентября начнутся в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Об этом заявил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
ТАСС05:54
Подробнее о событии
РБК

Фальков заявил о начале учебного года в большинстве вузов в очном формате

РБК07:38
Lenta.ru

Раскрыты подробности начала нового учебного года в российских вузах

Lenta.ru06:03
Мой город Пермь

Пермские университеты закупят маски для студентов

Мой город Пермь8 августа в 05:43
ТАСС

Занятия в большинстве вузов России 1 сентября начнутся в очном формате

ТАСС05:54
РИА Новости

Фальков: студенты-иностранцы будут допускаться к обучению после карантина

РИА Новости06:00
Коммерсантъ

Ношение масок будет обязательным в вузах

Коммерсантъ06:02
Челнинские известия

С 1 сентября вузы планируют начать обучение студентов в очном формате

Челнинские известия8 августа в 01:00

В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек

Протесты белорусской оппозиции после выборов © ИА REGNUM "Всего по стране задержаны более двух тысяч человек, в том числе за участие в несанкционированных массовых мероприятиях", — говорится в сообщении журналистов агентства и указывается, что в настоящее время идет правовая оценка противоправных действий задержанных.
В Белоруссии за сутки задержали свыше 2 тыс. человек
REGNUM07:21
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Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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«Матч ТВ» отстранил Широкова от работы из-за нападения на арбитра

Телеканал «Матч ТВ» принял решение об отстранении бывшего футболиста «Зенита» и «Спартака» Романа Широкова от всех эфиров из-за инцидента с его участием во время поединка любительских коллективов.
Евро-футбол.ру02:33
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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В США назвали Рогозина оторвавшимся от реальности

Американский журналист, космический обозреватель издания Ars Technica Эрик Бергер обратил внимание на последние интервью главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, назвав некоторые его заявления фантастическими, а самого чиновника – оторвавшимся от реальности.
Газета.Ru05:17
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В сети появился интерактивный фильм Стивена Спилберга — режиссер снял его для забытой игры 1990-х

Версия Паоло Педерчини представляет собой интерактивный фильм, в котором дизайнер избавился от всего лишнего: по его словам, игра была чересчур реалистичной и не давала игроку творческой свободы в создании фильма.
CyberSport.ru05:10

Стоимость «онлайн-набора» к школе в Саратове выросла на 5%

По средней стоимости подготовки к школе, включая предметы для онлайн-обучения, - 17,6 тыс. руб. (на 5% больше, чем в прошлом году) - Саратов стал одним из самых недорогих городов - дешевле только в Тольятти (16 тыс.).
СаратовБизнесКонсалтинг02:33
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Американские космические силы смогут вести наступательные операции

Космические силы США в случае необходимости смогут вести наступательные действия и атаковать объекты на земле и в киберпространстве, говорится в доктрине этого нового вида вооруженных сил Соединенных Штатов.
РИА Новости05:53

«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06