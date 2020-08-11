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Интерфакс
Интерфакс

Фальков: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября

"Студенты-иностранцы будут допускаться к учебному процессу после 14-дневной изоляции с проведением обследования на коронавирус", - сказал министр на совещании президента РФ с членами правительства.В источнике
Валерий Фальковроссийский депутат
С сентября в вузах станет обязательным ношение масок. Не использовать маски допускается при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций. Занятия по физкультуре максимально будут организованы на свежем воздухе.
С чего всё началось
ТАСС

Занятия в большинстве вузов России 1 сентября начнутся в очном формате

Занятия в большинстве российских вузов с 1 сентября начнутся в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Об этом заявил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
ТАСС05:54
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Коммерсантъ

Ношение масок будет обязательным в вузах

Коммерсантъ06:02
РИА Новости

Фальков: студенты-иностранцы будут допускаться к обучению после карантина

РИА Новости06:00
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Школьников и студентов обяжут носить маски с 1 сентября

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Школы и вузы откроются 1 сентября в очном режиме. Для иностранных студентов придумали нововведение

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