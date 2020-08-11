Депутат парламента Якутии подозревается в крупном подкупе

По указанию Николаева золотодобывающая компания перевела на счёт частного предприятия более 53 млн рублей, часть из которых была перечислена на личный счет депутата и которыми он впоследствии распорядился по своему усмотрению.10 августа Николаев был задержан в порядке ст.91 УПК РФ по подозрению в указанном преступлении.