Фальков: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября
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"Студенты-иностранцы будут допускаться к учебному процессу после 14-дневной изоляции с проведением обследования на коронавирус", - сказал министр на совещании президента РФ с членами правительства.В источнике
С сентября в вузах станет обязательным ношение масок. Не использовать маски допускается при проведении учебных занятий творческой направленности и педагогам во время проведения лекций. Занятия по физкультуре максимально будут организованы на свежем воздухе.
С чего всё началось
Занятия в большинстве вузов России 1 сентября начнутся в очном формате
Занятия в большинстве российских вузов с 1 сентября начнутся в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Об этом заявил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
ТАСС05:54
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