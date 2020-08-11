Фальков: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября
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Фальков: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября
"Студенты-иностранцы будут допускаться к учебному процессу после 14-дневной изоляции с проведением обследования на коронавирус", - сказал министр на совещании президента РФ с членами правительства.В источнике
С чего всё началось
Занятия в большинстве вузов России 1 сентября начнутся в очном формате
Занятия в большинстве российских вузов с 1 сентября начнутся в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Об этом заявил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
ТАСС05:54
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