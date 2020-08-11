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Интерфакс
Интерфакс

Фальков: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября

"Студенты-иностранцы будут допускаться к учебному процессу после 14-дневной изоляции с проведением обследования на коронавирус", - сказал министр на совещании президента РФ с членами правительства.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Занятия в большинстве вузов России 1 сентября начнутся в очном формате

Занятия в большинстве российских вузов с 1 сентября начнутся в очном формате при соблюдении всех мер санитарной безопасности. Об этом заявил во вторник министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.
ТАСС05:54
Подробнее о событии
РБК

Фальков заявил о начале учебного года в большинстве вузов в очном формате

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ТАСС

Занятия в большинстве вузов России 1 сентября начнутся в очном формате

ТАСС05:54
Коммерсантъ

Ношение масок будет обязательным в вузах

Коммерсантъ06:02
URA.Ru

Как будут проходить занятия в российских школах и вузах. Заявление министра

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Lenta.ru

Раскрыты подробности начала нового учебного года в российских вузах

Lenta.ru06:03
РИА Новости

Фальков: студенты-иностранцы будут допускаться к обучению после карантина

РИА Новости06:00
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Коронавирус в Тверской области: Как будут учиться студенты и откроют ли для иногородних общежития

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Полиция допросила мужа Легкоступовой

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