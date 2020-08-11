Фальков: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября
Смотрите также
У объявившего о забастовке завода в Минске начались задержания
Xiaomi представила юбилейный флагман
В Минске протестующие заблокировали движение поездов метро
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Литва предоставила Тихановской визу на один год
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
В Крыму планируют строительство нового стационарного водовода
В реанимации Михаилу Ефремову предварительно диагностировали инсульт
Парламент Белоруссии выпустил заявление по протестам в республике
«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС
Кинокритики составили список фильмов с реальными сценами секса
Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского
Дуэйн Джонсон опубликовал первый тизер «Черного Адама»
Задержан подозреваемый в убийстве своей невесты в центре Москвы
Белорусская оппозиция создает «комитет государственного спасения»
Япония в 2021 году создаст спецподразделение РЭБ
В центр Минска начал прибывать ОМОН и Внутренние войска
В Ивановской области 52 ребенка заразились коронавирусом в лагере
Минтруд может увеличить размер выплат на детей от 3 до 7 лет
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Сибирские вузы организуют онлайн-обучение для иностранцев с 1 сентября
Путин сообщил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
В Минске ОМОН начал разгонять людей с места гибели протестующего
Тихановская в видеообращении объяснила отъезд из Белоруссии
В реанимации Михаилу Ефремову предварительно диагностировали инсульт
Опубликовано видео с задержанными в Минске протестующими
Роман Широков принес извинения избитому арбитру
Александр Ширвиндт попал в ДТП в Новгородской области
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
Xiaomi представила юбилейный флагман
Минтруд может увеличить размер выплат на детей от 3 до 7 лет
Занятия в школах РФ с 1 сентября начнутся в очном формате
Дуэйн Джонсон вновь возглавил список самых богатых актеров
"Студенты-иностранцы будут допускаться к учебному процессу после 14-дневной изоляции с проведением обследования на коронавирус", - сказал министр на совещании президента РФ с членами правительства.В источнике
Подробнее о событии