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Интерфакс
Интерфакс

Фальков: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября

"Студенты-иностранцы будут допускаться к учебному процессу после 14-дневной изоляции с проведением обследования на коронавирус", - сказал министр на совещании президента РФ с членами правительства.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Фальков сообщил, что учеба в вузах начнется 1 сентября в очном формате

Газета.Ru09:12
РБК

Фальков заявил о начале учебного года в большинстве вузов в очном формате

РБК07:38
РИА Новости

Фальков: студенты-иностранцы будут допускаться к обучению после карантина

РИА Новости06:00
Коммерсантъ

Ношение масок будет обязательным в вузах

Коммерсантъ06:02
ТАСС

Занятия в большинстве вузов России 1 сентября начнутся в очном формате

ТАСС05:54
Lenta.ru

Раскрыты подробности начала нового учебного года в российских вузах

Lenta.ru06:03
КП - Тверь

Коронавирус в Тверской области: Как будут учиться студенты и откроют ли для иногородних общежития

КП - Тверьвчера в 18:00

Литва предоставила Тихановской визу на один год

Светлане Тихановской предоставлена виза на один год и место для проживания в Литве В Литве заявили, что лидеру белорусской оппозиции ничего не оставалось, как покинуть страну Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 11.08.2020 (CHELINDUSTRY) Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская покинула свою страну под угрозой задержания, и белорусские власти способствовали ее отъезду.
Chelindustry.ru09:52
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Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта

Uniper предупредила инвесторов о риске потерять кредит в €950 млн Немецкая Uniper, один из европейских партнеров «Северного потока-2», допустил в своей отчетности, что из-за ожидаемых новых санкций США проект может быть задержан или вовсе не завершен.
Коммерсантъ07:09
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«Болельщики „Динамо“ засыпали проклятиями после „Спартака“. А я работал на скачках». Нагучев и Шнякин — о сходстве и оскорблениях

У Ромы Нагучева есть теория, что люди, которые оскорбляют в самой жесткой форме или даже угрожают (моим детям, жене, родителям реально угрожали), первыми при встрече подбегают за фотографией.
Матч ТВ08:25

В США сочли, что безопасность COVID-вакцины важнее скорости разработки

США сконцентрированы на разработке эффективной и безопасной вакцины от COVID-19, а не на том, чтобы первыми в мире заявить о завершении разработки препарата, заявил во вторник министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар.
Интерфакс10:07
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«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
Газета.Ru10:17

Экс-сотрудника Генпрокуратуры РФ осудили за нападение на полицейского

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор в отношении бывшего замначальника управления физической защиты и обеспечения безопасности Генпрокуратуры РФ Игоря Мыльникова, обвиняемого в применении насилия в отношении полицейского.
Росбалт10:06
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Белорусская оппозиция создает «комитет государственного спасения»

«Комитет государственного спасения» создадут оппозиционные силы Белоруссии, об этом рассказал экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало 11 августа в телефонном разговоре с журналистом РИА Новости.
ИА Красная Весна09:33
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