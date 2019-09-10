Футбол

78.ru78.ruФан-зоны Евро-2020 сделают в спальных районах Петербурга

Напомним, что матчи финальной части ЧЕ-2020 пройдут в 12 городах Европы, в том числе и в городе на Неве. «Газпром Арена» примет три матча группы В, а также одну игру четвертьфинальной стадии турнира.
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с чего всё началось

Во время ЕВРО-2020 фан-зоны в Петербурге будут и в спальных районах

Фан-зоны во время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге будут организованы не только в центре города, но и в спальных районах, заявила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.
РИА Новостивчера в 13:29

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Во время ЕВРО-2020 фан-зоны в Петербурге будут и в спальных районах

РИА Новостивчера в 13:29

Фан-зоны ЧЕ-2020 по футболу будут организованы не только в Москве и Петербурге

ТАССвчера в 13:48

Фан-зоны на Евро-2020 откроют в спальных районах Петербурга

Петербургский дневниквчера в 14:06

Фан-зоны Евро-2020 сделают в спальных районах Петербурга

78.ruвчера в 15:51

Фанзоны Евро-2020 установят в спальных районах Петербурга

Невские Новостивчера в 13:53

Фан-зоны Евро-2020 появятся в спальных районах Петербурга

Мойка78вчера в 14:11

Фан-зоны Евро-2020 появятся в спальных районах Петербурга

МР7.рувчера в 14:02
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 09:54, Вашингтон
Политика

Песков не подтвердил сообщения о доступе Смоленкова к данным спецслужб

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил информацию, что называемый шпионом США Олег Смоленков имел доступ к данным спецслужб, хотя действительно несколько лет работал в администрации президента.
РИА Новости 05:50
Гаджеты

Apple презентовала iPhone 11 и iPhone 11 Pro

Презентация Apple уже второй год подряд проходит максимально спокойно - новые iPhone слишком далеки от технологической революции и не вызывают никакого желания сменить старую модель на обновленную.
Газета.Ru 09:17
Происшествия

В заброшенной башне «Бутырки» нашли заключенных

Члены столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) нашли двух заключенных в одной из башен столичного СИЗО «Бутырка», которая ранее считалась неэксплуатируемой.
Lenta.ru 01:29
Политика

В Германии призвали «Газпром» сократить прокачку газа по OPAL

Долгое время «Газпром» мог использовать лишь 50% мощностей OPAL, после чего компания попросила предоставить полный доступ, так как она является единственным поставщиком газа в «Северный поток».
Известия 09:48
Здоровье

Детская поликлиника №3 в Туле временно сменила адрес

Тульская служба новостей 08:22
Общество

Суд отменил подписку о невыезде режиссеру Серебренникову

Мещанский суд Москвы отменил подписку о невыезде режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве при реализации проекта "Платформа", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 09:36
Политика

Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов

Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Общество

Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»

Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36
Общество

Малышева высказалась о поедании человечины

Телеведущая Елена Малышева неодобрительно высказалась об употреблении в пищу человечины. Об этом она упомянула в комментарии каналу «360».
Lenta.ru 09:08
Политика

Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по нацбезопасности Джона Болтона, о чем написал в своем Twitter.
Суть событий вчера в 12:25
Финансы

Сбербанк допустил возможность снижения ставок по ипотеке до конца года

Сбербанк может до конца года снизить ставки по ипотеке после снижения ЦБ ключевой ставки до 7%. Об этом сообщил журналистам в среду в Новосибирске глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС 08:10
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК вчера в 09:14
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов пытается продать дом за счет имени Ольги Бузовой

Известный футболист Дмитрий Тарасов обратился в риелторскую компанию, чтобы продать свой дом в Подмосковье.
ГлобалМСК.ру 09:33
Культура

Квентин Тарантино дал интервью для YouTube-канала Ксении Собчак

OAnews 08:32
Здоровье

ЭИСИ назвал лучшие меры соцподдержки в регионах России

Экспертный институт социальных исследований огласил топ-5 лучших мер социальной поддержки, предложенных главами российских регионов на прошлой неделе.
Ruposters.ru 09:39
Шоу-бизнес

Длинноволосый красавец: Наталия Медведева поделилась редким фото мужа

Наталия Медведева в отличие от многих коллег, предпочитает не говорить о личной жизни. Даже семейные фото она почти не публикует.
Телепрограмма 07:43
Шоу-бизнес

Александр Розенбаум успешно перенес операцию по удалению опухоли

REGNUM 01:18
Политика

Болгария на 10 лет запретила въезд основателю «Царьграда» Малофееву

Болгария запретила въезд председателю совета директоров группы компаний «Царьград» Константину Малофееву.
РБК 09:39
Происшествия

Российского военнослужащего нашли мертвым в Гюмри

В Армении нашли мертвым 23-летнего военнослужащего 102-й российской военной базы в Гюмри.
РИА Новости 09:25
Экономика

Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 миллиардов рублей

Объем нарушений при исполнении бюджета 2018 года, выявленных Счетной палатой, составил 426,2 миллиарда рублей, говорится в отчете ведомства.
РИА Новости вчера в 20:29
Общество

Похолодание придет в Московский регион в выходные

Понижение температуры до 13 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в выходные дни.
ТАСС 02:12
Футбол

Караваев и Осорио прошли тоннель для новичков «Зенита»

Бомбардир.ру 08:05
Политика

Кремль прокомментировал выступление Дудя и Серебренникова на премии GQ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал выступление журналиста Юрия Дудя и режиссера Кирилла Серебренникова на премии журнала GQ.
Lenta.ru 06:58
Игры

Авторы Departure анонсировали психологический хоррор Anthology of Fear

Игромания.ру вчера в 12:28
Происшествия

Михаэль Шумахер пришел в сознание

Вести.Ru 05:57
Происшествия

Healthy Food закрыла производство после проверки Роспотребнадзора

РИА Новости 07:39
Здоровье

В Минздраве отметили снижение потребления алкоголя в России

Принимаемые меры по снижению потребления алкоголя в России дают реальный эффект, отметил Салагай.
РИА Новости 06:13
Происшествия

Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
RT на русском 06:25
Общество

В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть

Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Армия и оружие

В Луганске заявили о смерти ополченца при обстреле со стороны ВСУ

Ополченец погиб в самопровозглашенной Луганской народной республике в результате обстрела со стороны украинских силовиков, заявил в среду журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
РИА Новости 09:24
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