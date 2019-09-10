Футбол

Нева СпортНева СпортФан-зоны к Евро-2020 могут появиться в спальных районах Петербурга

Стало известно, что специально оборудованные фан-зоны во время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге могут появиться в спальных районах города. Об этом на встрече с журналистами рассказала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.
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