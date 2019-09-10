Футбол

Нева СпортНева СпортФан-зоны к Евро-2020 могут появиться в спальных районах Петербурга

Стало известно, что специально оборудованные фан-зоны во время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге могут появиться в спальных районах города. Об этом на встрече с журналистами рассказала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.
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с чего всё началось

Во время ЕВРО-2020 фан-зоны в Петербурге будут и в спальных районах

Фан-зоны во время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге будут организованы не только в центре города, но и в спальных районах, заявила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.
РИА Новостивчера в 13:29

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Во время ЕВРО-2020 фан-зоны в Петербурге будут и в спальных районах

РИА Новостивчера в 13:29

Фан-зоны ЧЕ-2020 по футболу будут организованы не только в Москве и Петербурге

ТАССвчера в 13:48

Во время Евро-2020 фан-зоны будут в спальных районах Петербурга

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Фан-зоны на Евро-2020 откроют в спальных районах Петербурга

Петербургский дневниквчера в 14:06

Фан-зоны Евро-2020 сделают в спальных районах Петербурга

78.ruвчера в 15:51

Фанзоны Евро-2020 установят в спальных районах Петербурга

Невские Новостивчера в 13:53
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Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 08:26, Вашингтон
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Как американцы хранят память о трагедии 11 сентября

Как американцы хранят память о крупнейшей по числу жертв серии терактов — в видеоролике RT.
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Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

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Малышева высказалась о каннибализме

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На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва.
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Караваев и Осорио прошли тоннель для новичков «Зенита»

Защитникам «Зенита» Вячеславу Караваеву и Йордану Осорио устроили традиционный тоннель для новичков.
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Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян

Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
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Среда стала в Москве самым теплым 11 сентября за 70 лет

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Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
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У истребителя МиГ-31БМ нашли неисправность после посадки в Перми

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Российская газета 05:03
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Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов

Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от 4 до 14 лет лишения свободы.
РБК 08:21
Кино

Назван самый провальный фильм в истории кино

Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
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Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре

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Политика

В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.
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