Футбол
Нева СпортФан-зоны к Евро-2020 могут появиться в спальных районах Петербурга
Стало известно, что специально оборудованные фан-зоны во время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге могут появиться в спальных районах города. Об этом на встрече с журналистами рассказала заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.
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Фан-зоны во время проведения чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге будут организованы не только в центре города, но и в спальных районах, заявила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец.РИА Новостивчера в 13:29
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Газета.Ru 08:05
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На складах Министерства обороны Украины в Калиновке Винницкой области произошло четыре взрыва.
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Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
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Российская газета 05:03
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Суд отправил в колонию изнасиловавших жительницу Якутска мигрантов
Суд приговорил обвинявшихся по делу о похищении и изнасиловании жительницы Якутска мигрантов к срокам от 4 до 14 лет лишения свободы.
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Директор Билана прокомментировал его выступление в Самаре
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Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.
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