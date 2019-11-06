Один из болельщиков московского "Локомотива" упал с трибуны во время домашнего матча столичного клуба с туринским "Ювентусом", сообщил в прямом эфире комментатор "Матч ТВ".

Болельщик «Локомотива» упал с трибуны во время матча с «Ювентусом»

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