Лига чемпионов
РИА НовостиБолельщик «Локомотива» упал с трибуны во время матча с «Ювентусом»
|3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
|12′
|39′
Леонардо Бонуччи
|64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
|70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
|81′
|81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
|83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
|85′
|90′+3′
Дуглас Коста
|90′+3′
Дуглас Коста
|31%
|Владение мячом
|69%
|75%
|Процент точных передач
|89%
|8
|Удары в сторону ворот
|5
|6
|Удары в створ ворот
|9
|7
|Сейвы вратарём
|4
|2
|Офсайды
|1
|5
|Угловые
|7
|20
|Отборы
|8
|15
|Фолы
|7
|1
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Локомотив
Расстановка 4‑4‑2
1
Гилерме
20
Игнатьев
5
Хёведес
14
Чорлука
31
Рыбус
27
Серкейра
7
Крыховяк
6
Баринов
18
Коломейцев
59
Миранчук
19
Эдер
1
Шченсны
13
Данило
19
Бонуччи
24
Ругани
12
Сандро
11
Коста
5
Пьянич
30
Бентанкур
25
Рабьо
21
Игуаин
10
Дибала
Ювентус
Расстановка 4‑3‑1‑2
Один из болельщиков московского "Локомотива" упал с трибуны во время домашнего матча столичного клуба с туринским "Ювентусом", сообщил в прямом эфире комментатор "Матч ТВ".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7082 источника, обновлено в 17:06, Вашингтон
Общество
Более 75% россиян не откладывают деньги на пенсию
Большинство (75,5%) россиян из крупных городов не откладывают деньги на пенсию, следует из опроса Райффайзенбанка, результаты которого приводит РБК.
Коммерсантъ 01:13
Технологии
В России решили создать квантовый компьютер за 24 млрд рублей
Проект рассчитан на срок до 2024 года, его финансирование составит 24 млрд рублей.
Forbes 16:03
Футбол
Юрий Семин: «Локомотив» сыграл лучше, чем хорошо
Московский "Локомотив" проиграл итальянскому "Ювентусу" в четвертом туре Лиги чемпионов со счетом 1:2. Железнодорожники достойно противостояли чемпиону Италии и пропустили второй гол лишь в добавленное арбитром время.
Вести.Ru 15:54
Здоровье
Онкологи назвали основные симптомы рака печени
Специалисты центра Исследования рака Великобритании рассказали, что слишком быстрое насыщение во время еды может указывать на развитие рака печени.
Известия 14:46
Политика
МИД РФ предложил США подключить к переговорам по СНВ Европу
Комментируя планы США подключить к переговорам о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений Китай, глава департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков предложил Вашингтону пойти еще дальше и также пригласить к диалогу Францию и Великобританию.
Московский Комсомолец 16:29
Общество
Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
Происшествия
Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ
Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.
Газета.Ru 02:50
Политика
Эрдоган обсудил с Зеленским соглашение о свободной торговле
«Собеседники согласились с важностью активизации переговорного процесса по подготовке к заключению Соглашения о свободной торговле между Украиной и Турцией», — говорится в сообщении.
REGNUM 16:57
Экономика
Ростуризм исполнил федеральный бюджет за девять месяцев на 30%
Ростуризм за девять месяцев 2019 года исполнил расходы в рамках федерального бюджета на уровне 29,9%, что составляет порядка 6,9 млрд рублей.
ТАСС 16:38
Шоу-бизнес
Светлана Лобода похвасталась идеальной растяжкой
Светлана Лобода показала поклонникам свою прекрасную физическую форму. Певица опубликовала новое фото на личной странице в Instagram.
Газета Metro 10:13
Наука
Найдена связь между курением и шизофренией
Британские ученые проанализировали более полумиллиона ДНК людей и пришли к выводу, что курение может провоцировать развитие шизофрении и депрессии.
Ferra 08:44
Происшествия
В Ярославле уволена воспитатель детсада, где дети избили сверстницу
В Ярославле расторгнут трудовой договор с воспитателем детского сада, где четырехлетние дети избили сверстницу.
Российская газета 06:15
Технологии
Microsoft записала культовый фильм «Супермен» на куске стекла
Алгоритмы машинного обучения считывают записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через стекло.
CNews вчера в 08:39
Политика
Киев предложит ГА ООН обновленный проект резолюции по Крыму
Генеральная Ассамблея ООН приняла 17 декабря 2018 года большинством голосов предложенную Украиной резолюцию, осуждающую якобы зафиксированные на территории Крыма нарушения прав человека и "незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления" в регионе.
ТАСС 15:03
Происшествия
Российский паром сел на мель около Стокгольма
Паром российского оператора Moby SPL "Принцесса Анастасия" сел на мель у берегов Стокгольма.
РИА Новости 13:57
Кино
Стивен Кинг поделился впечатлениями о фильме «Доктор Сон»
Ореанда-Новости 07:54
Авто
Интерьер новой Skoda Octavia показали на первых фото
Компания Skoda выпустила два эскиза дизайна, которые дают первое представление о новой концепции интерьера для предстоящей Octavia.
SpeedMe 02:15
Кино
Колин Фаррелл может сыграть Пингвина в новом «Бэтмене»
Ирландский актёр Колин Фаррелл может исполнить роль антигероя Пингвина в фильме «Бэтмен».
News.ru 03:39
Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета 15:27
Происшествия
Против либертарианца Михаила Светова возбудили уголовное дело
Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении члена Либертарианской партии России Михаила Светова из-за поста в инстаграме в 2012 году, сообщил в среду "Интерфаксу" его адвокат Михаил Бирюков.
Интерфакс 10:24
Шоу-бизнес
Стал известен прайс российских звезд на новогодних корпоративах
В «Комсомольской правде» узнали во сколько обойдется выступление российских звезд. Дорогостоящей певицей в этом году стала Светлана Лобода.
Kazanfirst.ru вчера в 07:23
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Происшествия
В Киеве на крышу «мерседеса» бросили взрывное устройство, есть жертвы
Неизвестный мотоциклист бросил взрывное устройство на крышу автомобиля "мерседес" на трассе Житомир-Киев.
Московский Комсомолец 16:25
Политика
Украинская националистка назвала главное условие победы над Россией
Украина одержит победу над Россией, если нынешний украинский президент Владимир Зеленский наладит сотрудничество со своим предшественником Петром Порошенко - это заявила националистка, участница войны в Донбассе Маруся Зверобой.
Газета.Ru 15:20
Здоровье
Нарколог рассказал о влиянии электронных сигарет на организм человека
Как пояснил врач, люди переключаются на электронные устройства для курения из страха перед различными видами онкозаболеваний, которые могут возникнуть от курения обычных сигарет.
REGNUM 12:30
Наука
Красноярские ученые синтезировали сверхпроводники нового типа
Ученые Красноярского научного центра синтезировали полуторный тип сверхпроводников, которые могут применяться в радиоэлектронике, а также в качестве детекторов частиц на ускорителях.
ТАСС 04 ноября в 23:46
Экономика
ЦБ усилит надзор за банками для повышения защиты персональных данных
ЦБ РФ усилит надзор в банковской сфере для улучшения защиты персональных данных клиентов кредитных организаций, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации.
ТАСС 03:41