Лига чемпионов

Газета.RuГазета.RuФанат «Локомотива» упал с трибуны и получил тяжелые травмы

Локомотив — Ювентус
1 – 2
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, вчера
Стадион «Локомотив»
3′
Аарон Рэмзи
Алексей Миранчук
12′
39′
Леонардо Бонуччи
64′
Аарон Рэмзи
Родриго Бентанкур
70′
Сами Хедира
Дуглас Коста
Рифат Жемалетдинов
Мурило Серкейра
81′
81′
Криштиану Роналду
Пауло Дибала
Мацей Рыбус
83′
Жоау Мариу
Александр Коломейцев
85′
90′+3′
Дуглас Коста
90′+3′
Дуглас Коста
Один из болельщиков "Локомотива" во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом" хотел прорваться на поле, передает "Чемпионат". В итоге, фанат упал с трибуны и получил тяжелые травмы.
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