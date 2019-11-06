Один из болельщиков "Локомотива" во время матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Ювентусом" хотел прорваться на поле, передает "Чемпионат". В итоге, фанат упал с трибуны и получил тяжелые травмы.

Политика «Газпром» объявил условия нового контракта по транзиту газа с Украиной Глава «Газпрома» Алексей Миллер назвал условия для заключения пакетного соглашения с Киевом по транзиту газа через Украину с 2020 года.

Общество Минобороны РФ: версия об угрозах изнасиловать Шамсутдинова — вброс Министерство обороны Российской Федерации назвало «абсолютной ложью» публикацию издания Baza и его телеграм-канала о том, что расстрелявший своих сослуживцев в Забайкальском крае рядовой срочной службы Рамиль Шамсутдинов якобы объяснил свои действия угрозой изнасилования.

Общество Ветхие дома предложили ремонтировать за счет граждан Изношенные более чем на 70%, но пока не признанные аварийными дома предложили ремонтировать за счет жильцов.

Политика От ограничений ЕС «Северный поток-2» в Германии защитят законом Как сообщает издание Bild, правящая коалиция внесла в Бундестаг законопроект, который снимет ограничения на газопровод, которые накладывает на него измененная в этом году Газовая директива ЕС.

Происшествия В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом В Ханты-Мансийске одиннадцать человек отравились угарным газом, из них десять человек госпитализировали.

Армия и оружие США потребовали от Сеула 4,7 миллиарда долларов за содержание войск Представители американской стороны потребовали от своих партнеров учесть также стоимость размещения военнослужащих в смежных регионах, и в итоге выставили Сеулу счет на 4,7 миллиарда долларов.

Наука Первый новый штамм ВИЧ обнаружили впервые за почти 20 лет Ученые Университета Миссури совместно с коллегами из лаборатории Эбботт в ходе исследований обнаружили первый новый штамм ВИЧ.

Общество Росстат рассказал о зарплатах учителей в российских регионах Российские учителя в среднем получают 40 тысяч рублей в месяц, при этом наибольшую зарплату получают на Чукотке (около 99 тысяч рублей), а наименьшую — в Северной Осетии (почти 22 тысячи рублей), сказано в отчёте Росстата по итогам января — сентября 2019 года, данные которого приводит РИА "Новости".

Политика Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.

Транспорт На станции метро «Девяткино» закрыли один вестибюль Вестибюль №1 станции метро «Девяткино» был закрыт по техническим причинам, сообщает ГУП «Петербургский метрополитен» утром 7 ноября.

Политика Опубликовано видео драки Олега Ляшко и депутата от партии Зеленского Драка депутата Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Андрея Геруса с бывшим парламентарием, лидером "Радикальной партии" Олегом Ляшко попала на видео.

Космос Илон Маск: космодромы для Starship будут находиться в 30 км от берега "Большинство космопортов, вероятно, придется расположить на расстоянии около 30 км от берега ради приемлемого уровня шума, особенно для осуществления регулярных дневных полетов, как и предполагает [схема] полетов между разными точками на Земле", - рассуждал он в своем Twitter.

Наука Изучено влияние бессонных ночей на префронтальную кору Выяснилось, что повышенная тревожность после бессонной ночи сопровождается снижением активности медиальной префронтальной коры и ослаблением связи между ней и отделами мозга.

Происшествия В России задержаны 16 кредитных мошенников Полицейские задержали 16 человек. Они подозреваются в мошенничестве с кредитами в нескольких регионах России.

Происшествия Нападение на погранзаставу в Таджикистане совершило ИГ Погибшие 15 боевиков, которые совершили нападение на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе, были членами террористической организации "Исламское государство" (ИГ - запрещена в РФ и ряде стран), еще пятеро взяты в плен.

Армия и оружие Шойгу проинспектировал войска Центрального военного округа Министр обороны Сергей Шойгу во время поездки в войска Центрального военного округа проинспектировал в четверг дислоцированную в Туве горную бригаду, в месте дислокации которой завершается строительство нового военного городка.

Общество В России выросло число желающих вернуть смертную казнь Тенденция к снижению Осенью 2019 года доля россиян, высказавшихся за возвращение смертной казни, достигла 49%, поднявшись с 44% в 2017 году.

Общество В тюрьмах могут начать блокировать сотовую связь Как сообщает издание со ссылкой на свой источник, в частности, органам МВД совместно с Федеральной службой исполнения наказаний, Федеральной службой безопасности и Роскомнадзором было поручено до 30-го июля 2020-го года проработать вопрос об установке «блокираторов» сигнала сотовой связи на территории исправительных учреждений для борьбы с дистанционным мошенничеством.

Шоу-бизнес У дочери Ларисы Гузеевой обнаружили опухоль В последнее время здоровье не беспокоило Бухарову, но недавно она прошла медобследование, в рамках которого узнала, что опухоль снова вернулась.

Здоровье Врачи рассказали, кому нельзя есть хурму Фитотерапевт, нутрициолог Анжелика Дюваль отметила, что в хурме много полезных веществ, в частности витаминов А, B и C. "Это витамины, которые особенно ценны осенью, они поддерживают иммунитет, нервную систему, помогают организму защищаться от различных инфекций", — рассказала врач.

Армия и оружие Министр ВМС США призвал избежать зависимости от РФ и Китая Особенное беспокойство у Спенсера вызывает Китай, который «стремится использовать другие страны в своих целях» и ищет рычаги давления на развивающиеся страны.

Политика В МИД пообещали ответить на выход США из Договора по открытому небу Официальный представитель МИД Мария Захарова, в свою очередь, указала, что пока никаких официальных заявлений в отношении выхода США из Договора по открытому небу не сделано, при этом она отметила, что Москва считает соглашение важным инструментом обеспечения европейской безопасности.

Здоровье Александр Мясников вспомнил, как медики издевались над его матерью Специалист признался, что, к сожалению, подобные случаи не редкость. Более того, в свое время врачи издевались и над матерью Мясникова.