Происшествия

Lenta.ruLenta.ruФанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге

По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки. Всего, по информации издания, было задержано пятеро питерцев и 81 москвич.
Читать в источнике
Комментировать46
с чего всё началось
«Фонтанка» и официальный твиттер болельщиков московского клуба «Спартак» Supporters Group News
 сообщили о массовых задержаниях фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом», который пройдет 1 декабря в Петербурге в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу.
Медиазона05:48

Подробнее о событии

В МВД отреагировали на массовые задержания фанатов «Спартака» перед игрой с «Зенитом»

Матч ТВ09:03

В Петербурге арестовывают фанатов «Спартака», репортаж Дмитрия Егорова

Чемпионат08:55

«Зенит» - «Спартак»: протокол задержания одного из фанатов «красно-белых». ФОТО

Sport.ru09:29

Источник «Фонтанки»: Центр «Э» предотвратил массовые драки между болельщиками «Спартака» и «Зенита» в Петербурге

Фонтанка.Ру06:39

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

РИА Новости05:05

Болельщиков «Спартака» крутят в Питере: массовые задержания и активное участие Центра «Э»

Sports.ru12:41

Дело не в Дзюбе. Правила игры теперь будут диктовать не фанаты?

Спорт-Экспресс10:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Авто

Названы самые угоняемые автомобили в Москве

Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры.
РИА Новости 05:56
Наука

В России разработали уникальные конденсаторы

Российские ученые на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы.
Политическая Экспертиза 29 ноября в 10:37
Наука

Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров

Ученые Женевского университета выяснили, что переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования, сообщает портал Human Brain Mapping.
РИА Новости 06:34
Футбол

«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ

РИА Новости 12:56
Автоспорт

Леклеру грозит дисквалификация по итогам этапа в Абу-Даби

Заключительная гонка сезона Формулы-1 ещё не стартовала, а пилот «Феррари» Шарль Леклер уже рискует быть исключённым из её итогового протокола.
Чемпионат 07:53
Армия и оружие

На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров

Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
РБК 00:06
Происшествия

Губернатор Забайкалья рассказал о документах на разбившийся автобус

Документы на автобус, разбившийся на территории Забайкалья, по предварительным данным, были в порядке.
News.ru 11:54
Происшествия

Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева

Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Газета.Ru 12:19
Политика

Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным

Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 19:20
Шоу-бизнес

Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини

Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
7Дней.ру вчера в 02:30
Здоровье

Врачи рассказали, на какие болезни может указывать кровь из носа

В некоторых случаях кровь из носа может сигналить о развитии серьезных болезней, которые представляют опасность для здоровья.
Вечерний курьер 06:48
Экономика

Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

REGNUM 12:06
Экономика

Когда покупать доллар перед Новым годом, сказал эксперт

Как пишет РГ, первая неделя декабря для валюты станет, так сказать, переходной.
Deita.ru 00:29
Культура

В Кремле открылась выставка, посвященная предметам искусства Петра I

Live24 вчера в 02:54
Кино

Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»

Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».
REGNUM вчера в 12:37
Политика

Володин предупредил Украину об угрозе потерять ряд областей

Ряд областей может выйти из состава Украины из-за притеснений малых народов и национализма.
Вечерняя Москва вчера в 05:04
Происшествия

В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая потасовка

В Ингушетии на турнире по боевому самбо между спортсменами, тренерами и болельщиками произошла потасовка.
Российская газета 11:53
Космос

Китайский радиотелескоп за Луной частично расправил антенны

N+1 28 ноября в 11:19
Спорт

Под Рязанью на турнире по спортивному ориентированию умер пенсионер

Под Рязанью во время соревнований по спортивному ориентированию умер участник.
Московский Комсомолец 10:23
Общество

Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам

Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Lenta.ru вчера в 16:08
Здоровье

Тюменские неврологи дали советы людям с болями в спине

Чаще ходите в бассейн и катайтесь на велосипеде, сообщило издание «Тюменская область сегодня».
АиФ Тюмень 04:43
Космос

«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»

Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
РИА Новости вчера в 07:38
Гаджеты

Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел

Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
The GEEK вчера в 13:30
Наука

Зафиксировано гигантское цунами высотой 100 метров

По итогам научной работы выяснилось, что извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к цунами высотой до 100 метров, передает ТАСС.
Южный Федеральный вчера в 00:46
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом под Читой погибли десять человек

По предварительным данным, в ДТП с туристическим автобусом в Забайкальском крае погибли 10 человек, сообщили в ГИБДД.
Взгляд.ру 03:27
Политика

В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы

Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио.
ТАСС 08:57
Армия и оружие

В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache

Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Аргументы и Факты вчера в 15:31
Наука

Правшами оказались большинство дельфинов

В ходе научного исследования американские зоологи выяснили, что большинство дельфинов являются правшами.
МедиаПоток 28 ноября в 11:18
Футбол

Павлюченко дебютировал за любительскую команду ЦДКА

Sport24.ru 09:43
Происшествия

Дети нашли вмерзшее в лед тело новорожденной в реке под Саратовом

Дети играли неподалеку от водоема и заметили вмерзший в лед странный предмет. Они подозвали на помощь мужчину.
АМИТЕЛ вчера в 23:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное