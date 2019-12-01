с чего всё началось

По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки. Всего, по информации издания, было задержано пятеро питерцев и 81 москвич.

Авто Названы самые угоняемые автомобили в Москве Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры.

Наука Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров Ученые Женевского университета выяснили, что переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования, сообщает портал Human Brain Mapping.

Политика Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.

Общество Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.

Космос «Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2» Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".

Наука Зафиксировано гигантское цунами высотой 100 метров По итогам научной работы выяснилось, что извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к цунами высотой до 100 метров, передает ТАСС.