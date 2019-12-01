Происшествия
Lenta.ruФанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге
По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки. Всего, по информации издания, было задержано пятеро питерцев и 81 москвич.
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
«Фонтанка» и официальный твиттер болельщиков московского клуба «Спартак» Supporters Group News сообщили о массовых задержаниях фанатов «Спартака» перед матчем с «Зенитом», который пройдет 1 декабря в Петербурге в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу.Медиазона05:48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 13:00, Ашберн
Авто
Названы самые угоняемые автомобили в Москве
Самыми угоняемыми автомобилями в Москве стали машины азиатских марок, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные столичной прокуратуры.
Наука
В России разработали уникальные конденсаторы
Российские ученые на основе оксида гафния создали уникальные конденсаторы.
Наука
Ученые рассказали о пользе ночных кошмаров
Ученые Женевского университета выяснили, что переживание страха во сне помогает справиться со стрессом во время бодрствования, сообщает портал Human Brain Mapping.
Футбол
«Зенит» в меньшинстве победил «Спартак» в РПЛ
Автоспорт
Леклеру грозит дисквалификация по итогам этапа в Абу-Даби
Заключительная гонка сезона Формулы-1 ещё не стартовала, а пилот «Феррари» Шарль Леклер уже рискует быть исключённым из её итогового протокола.
Армия и оружие
На Украине заявили о превосходстве российских военных катеров
Глава Украинского милитарного центра Тарас Чмут сопоставил боевые характеристики отечественного артиллерийского катера (МБАК) типа «Гюрза-М» с российским патрульным катером проекта «Соболь».
Происшествия
Губернатор Забайкалья рассказал о документах на разбившийся автобус
Документы на автобус, разбившийся на территории Забайкалья, по предварительным данным, были в порядке.
Происшествия
Ребенок погиб при обстреле автомобиля в центре Киева
Неизвестные открыли огонь по автомобилю в центре Киева, в результате скончался ребенок. Об этом сообщает издание "Информатор".
Политика
Кравчук дал совет Зеленскому перед встречей с Путиным
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал, как действующему лидеру страны Владимиру Зеленскому следует вести себя на предстоящих переговорах с главой РФ Владимиром Путиным и другими участниками саммита «нормандской четверки» в Париже, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала располневшую фигуру в облегающем мини
Видео, в котором Мария показала изменившуюся фигуру появилось на странице Олеси Судзиловской.
Здоровье
Врачи рассказали, на какие болезни может указывать кровь из носа
В некоторых случаях кровь из носа может сигналить о развитии серьезных болезней, которые представляют опасность для здоровья.
Экономика
Когда покупать доллар перед Новым годом, сказал эксперт
Как пишет РГ, первая неделя декабря для валюты станет, так сказать, переходной.
Культура
В Кремле открылась выставка, посвященная предметам искусства Петра I
Кино
Сериал «Мандалорец» создал «дыру» в каноне вселенной «Звёздных войн»
Сериал «Мандалорец» потокового сервиса Disney+ создал сюжетную «дыру» во вселенной «Звёздных войн».
Политика
Володин предупредил Украину об угрозе потерять ряд областей
Ряд областей может выйти из состава Украины из-за притеснений малых народов и национализма.
Происшествия
В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая потасовка
В Ингушетии на турнире по боевому самбо между спортсменами, тренерами и болельщиками произошла потасовка.
Космос
Китайский радиотелескоп за Луной частично расправил антенны
Спорт
Под Рязанью на турнире по спортивному ориентированию умер пенсионер
Под Рязанью во время соревнований по спортивному ориентированию умер участник.
Общество
Три жизненно важных препарата в России приравняли к наркотикам
Сообщалось, что вместе с «Тропикамидом» (капли для расширения зрачка) и «Тапентадолом» (опиоидное обезболивающее) он относится к жизненно необходимым и важнейшим лекарственным препаратам (ЖНВЛП), но в то же время все три препарата пользуются спросом у людей с наркозависимостью.
Здоровье
Тюменские неврологи дали советы людям с болями в спине
Чаще ходите в бассейн и катайтесь на велосипеде, сообщило издание «Тюменская область сегодня».
Космос
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Как сообщалось ранее, госкорпорация "Роскосмос" заказала к концу 2019 года изготовление и поставку трех ракет-носителей "Союз-2-1а" для запуска транспортных грузовых кораблей "Прогресс МС".
Гаджеты
Умный телевизор Xiaomi Mi TV 4X значительно подешевел
Xiaomi официально заявила о снижении цен на 43-дюймовый умный-телевизор Xiaomi Mi TV 4X, правда пока только в Китае.
Наука
Зафиксировано гигантское цунами высотой 100 метров
По итогам научной работы выяснилось, что извержение вулкана Анак-Кракатау в Индонезии привело к цунами высотой до 100 метров, передает ТАСС.
Происшествия
В ДТП с туристическим автобусом под Читой погибли десять человек
По предварительным данным, в ДТП с туристическим автобусом в Забайкальском крае погибли 10 человек, сообщили в ГИБДД.
Политика
В Токио прошел митинг с требованием вернуть Японии южные Курилы
Митинг за возвращение "северных территорий", как в Японии называют южную часть Курильских островов, прошел в воскресенье в Токио.
Армия и оружие
В сети появилось видео атаки советской «Осы» на американский Apache
Видеоролик, на котором советский зенитный ракетный комплекс «Оса» сбивает американский ударный вертолет AH-64 Apache, был опубликован в сети одним из пользователей Twitter.
Наука
Правшами оказались большинство дельфинов
В ходе научного исследования американские зоологи выяснили, что большинство дельфинов являются правшами.
Футбол
Павлюченко дебютировал за любительскую команду ЦДКА
Происшествия
Дети нашли вмерзшее в лед тело новорожденной в реке под Саратовом
Дети играли неподалеку от водоема и заметили вмерзший в лед странный предмет. Они подозвали на помощь мужчину.