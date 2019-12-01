Происшествия

Lenta.ruLenta.ruФанат «Спартака» описал беспричинное задержание в Санкт-Петербурге

По сообщению «Фонтанки», в ночь на 1 декабря сотрудники Центра «Э» задерживали фанатов «Спартака» и «Зенита», потому что те якобы собирались устроить массовые драки. Всего, по информации издания, было задержано пятеро питерцев и 81 москвич.
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с чего всё началось

Накануне матча со «Спартаком» гостей из столицы принимали петербургские отделения полиции. Больше 80 москвичей уедут домой со штрафами

Мелкое хулиганство и уличное пьянство за сутки до матча «Зенит» – «Спартак» штамповалось в виде административных протоколов в петербургских отделениях полиции. Среди задержанных оказались и пятеро болельщиков сине-бело-голубых.
Фонтанка.Ру04:41

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В МВД отреагировали на массовые задержания фанатов «Спартака» перед игрой с «Зенитом»

Матч ТВ09:03

В Петербурге задержали около двухсот болельщиков «Спартака»

РИА Новости05:05

Источник «Фонтанки»: Центр «Э» предотвратил массовые драки между болельщиками «Спартака» и «Зенита» в Петербурге

Фонтанка.Ру06:39

«Зенит» - «Спартак»: протокол задержания одного из фанатов «красно-белых». ФОТО

Sport.ru09:29

В Петербурге арестовывают фанатов «Спартака», репортаж Дмитрия Егорова

Чемпионат08:55

Дело не в Дзюбе. Правила игры теперь будут диктовать не фанаты?

Спорт-Экспресс10:35

Около 200 болельщиков «Спартака» задержаны в Санкт-Петербурге («Р-Спорт»)

Sports.ru05:32
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Происшествия

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Газета.Ru 12:19
Транспорт

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Армия и оружие

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Набиуллина объяснила причину укрепления рубля

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Происшествия

Совет Европы выразил соболезнования в связи с трагедией в Забайкалье

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Политика

СМИ предупредили о «трюке» США против «Северного потока — 2»

Власти США планируют ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Из-за этого реализация проекта может оказаться под угрозой.
BFM.ru 11:53
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Вести.Ru 05:27
Происшествия

Задержана глава Минздрава Ростовской области

Life.ru 28 ноября в 01:48
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В Забайкалье опознаны тела 16 погибших в ДТП с автобусом

Опознаны тела 16 из 19 погибших при падении рейсового автобуса с моста в Сретенском районе Забайкальского края.
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Эксперты заключили, что пенсионный возраст не успевает за продолжительностью жизни.
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Аваков резко ответил на заявление Володина о распаде Украины

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В Ингушетии на турнире по самбо произошла массовая потасовка

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