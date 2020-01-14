Происшествия
Аргументы и ФактыФанат «Зенита», ударивший росгвардейца, получил условный срок
Фанату петербургского ФК «Зенит» Артуру Данилову, ударившему сотрудника Росгвардии, заменили тюремный срок на условный, сообщила в Twitter организация болельщиков клуба «Ландскрона». В ноябре петроградский районный суд дал Данилову реальный срок продолжительностью один год и восемь месяцев.
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Суд пожалел фаната «Зенита», пнувшего росгвардейца, и заменил ему реальный срок на условный
КП - Санкт-Петербург12:02
Фанату «Зенита», осужденному за драку с ОМОНом на стадионе, реальный срок заменили условным
Телеканал Санкт-Петербург09:21
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Энергетика
В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям
Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным
Подписчики певицы откровенно обсуждают тот факт, что весь отпуск с блогером она оплатила сама.
Шоу-бизнес
31-летняя Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
Прошедшим летом Мэрилин Керро объявила о второй беременности. Вечером 14 января эстонская ведьма сообщила поклонникам, что родила дочь.
Музыка
В Екатеринбурге прошел последний фестиваль «Старый новый рок»
Напомним, закрытие связано с появлением других больших музыкальных фестивалей, таких как Ural Music Night.
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Армия и оружие
Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты
Во время ракетного удара Ирана по позициям США на территории соседнего Ирака, российский военный корабль был замечен у берегов исламской республики.
Космос
Потрясающий снимок спиральной галактики в 88 млн световых лет
Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, A. Filippenko; CC BY 4.0 Европейское космическое агенство поделилось изображением галактики NGC 2770, полученным космическим телескопом "Хаббл".
Политика
Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
Общество
Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air
Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Игры
Второй трейлер ремейка Resident Evil 3 посвящён Немезису
Свежего трейлера ремейка Resident Evil 3 не пришлось ждать до завтра, поскольку Capcom представила ролик сейчас — на этот раз он посвящён Немезису.
Политика
Варшава подтвердила отказ отмечать освобождение от немецкой оккупации
В Варшаве не планируют городских мероприятий в честь 75-летия со дня освобождения города от немецкой оккупации.
Авто
Появились первые фото салона российской версии Kia Seltos
В Сети рассекретили интерьер нового кроссовера KIA Seltos, первые экземпляры которого уже поступили к российским дилерам.
Происшествия
Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии
Гаджеты
ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone
В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSВ Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Экономика
Козак поручил проверить сделки «Транслома» с РЖД по утилизации вагонов
Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба в срок до 10 февраля проведут проверку нескольких сделок на утилизацию вагонов между РЖД и компанией «Транслом».
Происшествия
В Каталонии объявлена химическая угроза после взрыва на заводе
Власти провинции Таррагона в Каталонии предупредили жителей о химической угрозе, возникшей в результате взрыва на нефтехимическом заводе, передаёт телеканал Sky News.
Общество
Кудрин: масштаб коррупции в России измеряется триллионами рублей
По словам Алексея Кудрина, возглавляющего Счетную палату, ущерб от коррупции в Российской Федерации может исчисляться триллионами рублей.
Футбол
Шиманьски перешел из «Ахмата» в АЕК Карреры
Пресс-служба футбольного клуба "Ахмат" объявила об аренде Шиманьски в греческий АЕК. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина
Космос
Президент РАН Александр Сергеев о существовании внеземных цивилизаций
Как рассказал в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ известный физик, президент Российской Академии наук академик Александр Сергеев, вся Вселенная состоит из одних и тех же химических элементов – звёзды, планеты и экзопланеты.
Авто
Компания «АвтоВАЗ» начнет выпускать Chevrolet Niva под брендом Lada
Пока достоверно неизвестно, обновят ли модель с переходом в модельный ряд Lada.
Спорт
Sony открыла доступ к личной статистике PlayStation. Как его получить
В отличие от других игровых сервисов, PlayStation Network традиционно не предоставляет пользователям подробной статистики учетной записи, ограничиваясь системой "трофеев".
Армия и оружие
Украина планирует отправить военных в поддержку миссии НАТО в Ираке
Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить военных в Ирак, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою.
Политика
Путин в среду обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию
Президент России Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, в этом году мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж", по традиции глава государства обозначит приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год.
Происшествия
По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы
Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Здоровье
Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят
В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.