Происшествия

Аргументы и ФактыАргументы и ФактыФанат «Зенита», ударивший росгвардейца, получил условный срок

Фанату петербургского ФК «Зенит» Артуру Данилову, ударившему сотрудника Росгвардии, заменили тюремный срок на условный, сообщила в Twitter организация болельщиков клуба «Ландскрона». В ноябре петроградский районный суд дал Данилову реальный срок продолжительностью один год и восемь месяцев.
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Суд пожалел фаната «Зенита», пнувшего росгвардейца, и заменил ему реальный срок на условный

КП - Санкт-Петербург12:02

Фанату «Зенита», «случайно» ударившему ногой сотрудника ОМОН, заменили срок на условный

78.ru06:57

Фанат «Зенита», приговоренный к реальному сроку за драку с ОМОНом у стадиона, получил свободу

Фонтанка.Ру10:20

Ударивший росгвардейца фанат «Зенита» получил условный срок

РИА Новости09:50

Фанату «Зенита», осужденному за драку с ОМОНом на стадионе, реальный срок заменили условным

Телеканал Санкт-Петербург09:21

Суд удовлетворил апелляцию фаната «Зенита». Срок заменен на условный

Спорт-Экспресс09:02

Горсуд Петербурга заменил фанату «Зенита» реальный срок на условный

Петербургский дневник10:54
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Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 18:19, Ашберн
Энергетика

В Белоруссии высказались о премиях российским нефтяным компаниям

Первый белорусский вице-премьер Дмитрий Крутой заявил, что Минск считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объёмах.
RT на русском 06:43
Происшествия

При сбросе топлива с самолёта в Лос-Анджелесе пострадали 26 человек

RT на русском 17:48
Шоу-бизнес

Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным

Подписчики певицы откровенно обсуждают тот факт, что весь отпуск с блогером она оплатила сама.
Комсомольская правда вчера в 18:05
Шоу-бизнес

31-летняя Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Прошедшим летом Мэрилин Керро объявила о второй беременности. Вечером 14 января эстонская ведьма сообщила поклонникам, что родила дочь.
Woman.ru 12:36
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Вести.Ru 17:39
Музыка

В Екатеринбурге прошел последний фестиваль «Старый новый рок»

Напомним, закрытие связано с появлением других больших музыкальных фестивалей, таких как Ural Music Night.
ТагилСити.ру 01:58
Экономика

ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему

В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
BFM.ru 12 января в 07:51
Армия и оружие

Российский военный корабль помогал Ирану сбивать американские ракеты

Во время ракетного удара Ирана по позициям США на территории соседнего Ирака, российский военный корабль был замечен у берегов исламской республики.
Avia.pro вчера в 19:02
Космос

Потрясающий снимок спиральной галактики в 88 млн световых лет

Источник изображения: ESA / Hubble & NASA, A. Filippenko; CC BY 4.0 Европейское космическое агенство поделилось изображением галактики NGC 2770, полученным космическим телескопом "Хаббл".
Популярная механика 11 января в 06:15
Политика

Синоптик прокомментировал слова депутата о климатическом оружии США

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью РБК назвал бредом слова депутата Госдумы Алексея Журавлева о "климатическом оружии" Соединенных Штатов.
РИА Новости 17:23
Общество

Boeing агрессивно отреагировал на просьбу об обучении пилотов Lion Air

Сотрудники корпорации Boeing во внутренней переписке назвали идиотами представителей авиакомпании Lion Air, которые обратились к ним с просьбой переобучить пилотов под управление новым самолетом 737 MAX.
Российская газета 18:11
Игры

Второй трейлер ремейка Resident Evil 3 посвящён Немезису

Свежего трейлера ремейка Resident Evil 3 не пришлось ждать до завтра, поскольку Capcom представила ролик сейчас — на этот раз он посвящён Немезису.
Игромания.ру 11:08
Политика

Варшава подтвердила отказ отмечать освобождение от немецкой оккупации

В Варшаве не планируют городских мероприятий в честь 75-летия со дня освобождения города от немецкой оккупации.
РБК вчера в 13:26
Авто

Появились первые фото салона российской версии Kia Seltos

В Сети рассекретили интерьер нового кроссовера KIA Seltos, первые экземпляры которого уже поступили к российским дилерам.
Автоновости дня вчера в 03:33
Происшествия

Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии

RT на русском 10:42
Гаджеты

ЕС может обязать компанию Apple перейти на USB-C в iPhone

В случае, если закон будет принят, то Apple могут заставить использоватьUSВ Type-C для зарядки вместо фирменной зарядки компании.
Astera 04:44
Политика

NYT заявила о подлинности нового видео с попаданием ракет в Boeing

РЕН ТВ 15:28
Экономика

Козак поручил проверить сделки «Транслома» с РЖД по утилизации вагонов

Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба в срок до 10 февраля проведут проверку нескольких сделок на утилизацию вагонов между РЖД и компанией «Транслом».
Ведомости 17:42
Происшествия

В Каталонии объявлена химическая угроза после взрыва на заводе

Власти провинции Таррагона в Каталонии предупредили жителей о химической угрозе, возникшей в результате взрыва на нефтехимическом заводе, передаёт телеканал Sky News.
REGNUM 15:54
Общество

Кудрин: масштаб коррупции в России измеряется триллионами рублей

По словам Алексея Кудрина, возглавляющего Счетную палату, ущерб от коррупции в Российской Федерации может исчисляться триллионами рублей.
Наша версия 02:46
Футбол

Шиманьски перешел из «Ахмата» в АЕК Карреры

Пресс-служба футбольного клуба "Ахмат" объявила об аренде Шиманьски в греческий АЕК. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона.
Bobsoccer 14:08
Хоккей

«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

Газета.Ru вчера в 21:42
Космос

Президент РАН Александр Сергеев о существовании внеземных цивилизаций

Как рассказал в интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ известный физик, президент Российской Академии наук академик Александр Сергеев, вся Вселенная состоит из одних и тех же химических элементов – звёзды, планеты и экзопланеты.
Аргументы недели вчера в 02:31
Авто

Компания «АвтоВАЗ» начнет выпускать Chevrolet Niva под брендом Lada

Пока достоверно неизвестно, обновят ли модель с переходом в модельный ряд Lada.
Tvoe-avto.com вчера в 05:36
Спорт

Sony открыла доступ к личной статистике PlayStation. Как его получить

В отличие от других игровых сервисов, PlayStation Network традиционно не предоставляет пользователям подробной статистики учетной записи, ограничиваясь системой "трофеев".
Российская газета 10:28
Армия и оружие

Украина планирует отправить военных в поддержку миссии НАТО в Ираке

Украина готова стать операционным партнером Североатлантического альянса и направить военных в Ирак, заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою.
Газета.Ru 13:35
Политика

Путин в среду обратится с ежегодным посланием к Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин в среду выступит с посланием Федеральному собранию, в этом году мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале "Манеж", по традиции глава государства обозначит приоритеты в развитии страны во внутренней и внешней политике на ближайший год.
РИА Новости 16:20
Происшествия

По делу о нападении на жену депутата арестована директор частной школы

Гагаринский районный суд Москвы арестовал на два месяца директора частной школы "Русский гарвард" 35-летнюю Василису Маслову.
Российская газета вчера в 13:19
Здоровье

Работников Елецкой станции переливания крови трудоустроят

В интернете стали появляться слухи о ненадлежащем трудоустройстве работников Елецкой станции переливания крови.
Липецкое время вчера в 09:42
Кино

Появился второй трейлер боевика «Бладшот» с Вином Дизелем

News.ru 04:58
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