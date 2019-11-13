Футбол
ЧемпионатФанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»
Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
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Фанаты «Динамо» утверждают: они не ухали в адрес Тайсона, а изображали сов
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Фанат киевского «Динамо» – об уханьи в адрес Тайсона: «Мы имитировали звуки пятнистых сов»
Бомбардир.рувчера в 15:11
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RT на русском 07:16
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Украина не может иметь финансово-экономических отношений с Россией, поскольку она является главным врагом.
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РБК 00:23
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Конгресс США заблокировал резолюцию о признании геноцида армян
В США было заблокировано рассмотрение в верхней палате Конгресса резолюции о признании геноцида армян Османской империей.
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Общество
ФСБ рассекретила дело о преступлениях эстонских карателей под Псковом
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Матч 22-го тура «Химки» – «Ротор» многие считали определяющим.
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Бундестаг защитил «Северный поток-2» от Газовой директивы ЕС
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