Футбол
ЧемпионатФанат киевского «Динамо» дал объяснение звукам на матче с «Шахтёром»
Напомним, во втором тайме матча болельщики начали оскорблять полузащитника донецкой команды Тайсона на расовой почве.
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Фанаты «Динамо» утверждают: они не ухали в адрес Тайсона, а изображали сов
Спорт-Экспрессвчера в 16:04
Фанат киевского «Динамо» – об уханьи в адрес Тайсона: «Мы имитировали звуки пятнистых сов»
Бомбардир.рувчера в 15:11
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Армия и оружие
В Белоруссии заявили об отказе от российской базы ВВС
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Станислав Зась заявил, что Россия предлагала разместить на территории страны базу ВВС в обмен на помощь в приобретении истребителей Су-30СМ. По его словам, Минск в этом вопросе решил «опираться на собственные возможности».
РБК вчера в 14:56
Политика
В Киеве пригрозили отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту
В Крыму заявили, что угрозы украинских властей отреагировать на запуск поездов по Крымскому мосту являются попыткой вмешательства во внутренние дела России.
Газета.Ru вчера в 13:41
Происшествия
Житель Петербурга забирал ребенка из сада с гранатой и автоматом
В Колпино Санкт-Петербурга мужчина собирался забирать своего сына с детского сада, вооружившись автоматом и гранатой.
Регион online вчера в 07:57
Политика
Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы
Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
Коммерсантъ 00:45
Авто
Mazda CX-30 признали самым безопасным автомобилем
Российская газета 01:30
Футбол
В Adidas прокомментировали проблему с формой сборной России
Производитель экипировки сборной России по футболу компания Adidas заявила, что вместе с Российским футбольным союзом (РФС) решит проблему с новой формой национальной команды.
РИА Новости 02:47
Происшествия
Устроивший стрельбу в колледже угрожал студентам в туалете дробовиком
Устроивший стрельбу в колледже Благовещенска ранее угрожал студентам в туалете дробовиком.
Известия 02:42
Гаджеты
Apple представила 16-дюймовый MacBook Pro с новой клавиатурой
Astera вчера в 14:33
Хоккей
Ковальчук выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Пока официальных заявлений со стороны клуба не было, но журналист телеканала Sportsnet журналист Эллиотт Фридман на своей странице в Twitter написал, что руководство "Лос-Анджелеса" приняло решение вывести российского ветерана из состава.
Российская газета 12 ноября в 23:38
Происшествия
СК назвал причину крушения Boeing в Казани в 2013 году
РИА Новости 01:46
Общество
«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль из-за провоза толстого кота
Pravda.Ru 12 ноября в 08:31
Происшествия
В Москве застрелили чемпиона мира по тайскому боксу Боляна
Трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян был убит в среду вечером в Москве.
РБК 03:00
Происшествия
СК завел уголовное дело после ДТП с семью погибшими в Забайкалье
Следственный комитет в Забайкалье возбудил уголовное дело после ДТП с микроавтобусом с семью погибшими, сообщается на сайте СК РФ.
РИА Новости 02:06
Общество
Россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами
Мошенники придумали новый способ, как красть деньги с карт россиян. Об этом рассказали представители российских банков "Известиям".
Газета.Ru 01:59
Политика
Трамп и Эрдоган обсудили вопрос с закупкой российских С-400
Президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Вашингтоне заявил, что покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 создает большие вызовы для отношений двух стран.
Газета.Ru 01:55
Общество
Минобороны подало иск на 4,6 млрд рублей к компании «Туполев»
Минобороны России подало иск к ПАО «Туполев», которое входит в Объединенную авиационную корпорацию (ОАК), с требованием взыскать более 4,6 млрд рублей.
БИЗНЕС Online 02:48
Политика
В МИД оценили публикации о связи России с гибелью основателя «Белых касок»
МИД РФ прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы связи гибели сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье с Россией.
РИА Новости 02:47
Экономика
«МегаФон» снизил долговую нагрузку
«МегаФон» продолжает работать над снижением долговой нагрузки и направляет часть прибыли на ее сокращение, говорится в сообщении компании.
Коммерсантъ 02:07
Космос
Китай испытал аппарат для посадки на Марс
Известия 00:31
Происшествия
В Псковской области проверят видео с обматерившим полицию чиновником
Управление МВД Псковской области начало проверку видеозаписи, на которой глава Печорского района грубо беседует с мужчиной в полицейской форме и использует нецензурные выражения.
Российская газета вчера в 11:11
Шоу-бизнес
Собчак жестко ответила на критику Никиты Михалкова ее свадьбы
Экс-кандидат в президент РФ и телеведущая Ксения Собчак жестко ответила режиссеру Никите Михалкову на критику ее свадьбы с художественным руководителем Театра на Малой Бронной Константином Богомоловым.
ФАН 00:18
Авто
Subaru Forester для России обновился и подорожал
Российские дилеры Subaru объявили о стате приема заказов на обновленный кроссовер Subaru Forester 2020 модельного года.
32CARS.ru вчера в 04:20
Армия и оружие
«Панцирь-С» прикроет вертолёты ВКС России на севере Сирии
В аэропорту Камышлы на севере Сирии размещена первая группа вертолётов ВКС России, с земли их прикрывает ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С».
RT на русском 03:05
Происшествия
Волгоградские мошенники похитили более 300 млн рублей
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, ранее судимая волгоградка вместе со знакомыми оформляла кредиты в размере от 1 до 3 млн рублей на жителей Волгоградской области, а также Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.
Волга-Медиа 01:22
Гаджеты
Представлена новая версия легендарной раскладушки Motorola Razr
Компания Motorola официально представила новый смартфон Motorola Razr - перезапуск легендарной "раскладушки" прошлого десятилетия.
Российская газета 02:46
Политика
Путин рассказал об избежавшей рецессии российской экономике
Благодаря сбалансированной макроэкономической политике властей российской экономике удалось избежать рецессии, заявил 13 ноября на церемонии закрытия форма БРИКС в Бразилиа президент РФ Владимир Путин.
Известия вчера в 18:28
Происшествия
Раскрыт критический недостаток системы охраны колледжа в Благовещенске
Система охраны корпуса колледжа в Благовещенске, где 19-летний Даниил Засорин открыл стрельбу по одногруппникам, не могла обнаружить оружие.
Lenta.ru 02:33
Наука
Ученые нашли простой способ избавиться от депрессии
Ученые из Школы медицины Бостонского университета выяснили, что занятия йогой и дыхательные упражнения способны за короткий срок облегчить симптомы депрессии и тревоги.
РИА Новости 01:18
Общество
В «Нафтогазе» заявили об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о том, что компания не получала предложений от «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Известия вчера в 11:32